A Cristina Pardo le preguntan si es de derechas antes de su salto a Antena 3 y se sincera sobre su verdadera ideología política

Cristina Pardo está a punto de dar un vuelco a su trayectoria profesional. Tras 20 años vinculada a laSexta, donde empezó sustituyendo a Antonio García Ferreras en 'Al rojo vivo', la periodista dejará la cadena para presentar un nuevo programa en el prime time de Antena 3. Un proyecto que, actualmente está en fase de preproducción.

Hasta ahora, Cristina Pardo conducía junto a Iñaki López cada tarde en laSexta 'Más Vale Tarde', compaginándolo con sus colaboraciones semanales en la tertulia de 'El Hormiguero', donde comparte mesa con Juan del Val, Nuria Roca y Tamara Falcó. La comunicadora ha concedido una entrevista al pódcast 'Ac2ality', en la que ha hablado largo y tendido sobre su vida personal y profesional.

Además, ha respondido a la pregunta que muchos se llevan tiempo haciendo: ¿Es de derechas?. "Creo que mucha gente en este momento pensará que yo soy de derechas por el hecho de ir a 'El Hormiguero'. Habrá gente que pensará que puedo no ser del todo de derechas por trabajar en laSexta, pero es que me da igual. Yo intento ser ecuánime, intento ser justa y honesta", asegura.

Cristina Pardo se niega a revelar a qué partido votó en las últimas elecciones

Además, confiesa que "es mucho más fácil ir contra un gobierno en activo". "Es decir, cuando yo cubría al PP, gobernaba Mariano Rajoy, era facilísimo cuestionar al Gobierno. Ahora está Pedro Sánchez en la Moncloa. Es mucho más fácil cuestionar al Gobierno que cuestionar a alguien que no tiene la capacidad de dirigir la vida de los ciudadanos", zanja Cristina Pardo.

En este podcast, es habitual que los invitados revelen a qué partidos han votado en las últimas elecciones generales. Sin embargo, la presentadora se negó a revelarlo, aunque sí reconoció haber apoyado a distintas formaciones a lo largo de la vida. Hace unos días, la periodista habló sobre su nueva etapa profesional durante su visita a 'El Hormiguero', donde se mostró ilusionada, a la par que nostálgica.

"Estoy muy contenta con el nuevo proyecto y muy agradecida con los equipos con los que he trabajado. El de 'Más Vale Tarde' es buenísimo y les he contado hoy la noticia. He lloriqueado un poco y cuando me despida al final de la temporada llorará más", confiesa, y es que lleva nueve años al frente del programa vespertino de laSexta, junto a Iñaki López.

También aprovechó la ocasión para aclarar si seguirá colaborando en el programa presentado por Pablo Motos: "Seguiré en 'El Hormiguero' si quiere Pablo. Como ahora voy hacer un programa después de 'El Hormiguero', que parece un formato con la audiencia más consolidada…". "Con la audiencia que tú tienes, algo me dejarás…", bromeó Cristina Pardo con el comunicador valeciano.