Confirmados por 'El Hormiguero' los 6 invitados de la próxima semana del 4 al 7 de mayo en Antena 3

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 4 al jueves 7 de mayo a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió una vez más a Bad Gyal, se reencontró con Macarena Gómez, descubrió la nueva música de Manuel Carrasco y cerró la semana por todo lo alto con la visita de Borja Sémper, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas de 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Hombres G, que regresan al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo documental 'Los mejores años de nuestra vida'. El martes queda reservado para Marta Hazas y Javier Veiga, que visitarán a Pablo Motos para desvelar todos los detalles de 'Un matrimonio sin filtros', su nueva obra de teatro.

El miércoles llega el turno de Juan y Medio, que hará parada en el programa de las hormigas para hablar sobre su nueva faceta como investigador en 'Mask Singer'. Y el jueves, Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique serán los encargados de cerrar la semana por todo lo alto para hacer balance de la nueva temporada de 'Tu cara me suena'.

Lunes 4 - Hombres G

El lunes, los Hombres G darán el pistoletazo de salida a la semana de entrevistas en 'El Hormiguero' para presentar su nuevo documental 'Los mejores años de nuestra vida', que llegará a los cines el próximo 8 de mayo. En este nuevo proyecto, la banda repasa sus cuarenta años de trayectoria con material inédito y entrevistas de alto nivel.

Martes - Marta Hazas y Javier Veiga

El martes queda reservado para Marta Hazas y Javier Veiga, que regresarán al espacio de Antena 3 con la llegada de su exitosa obra de teatro 'Un matrimonio sin filtros' a Madrid. La comedia, que narra el fin del amor en una pareja y todas esas historias del día a día en la convivencia, estará en el Teatro Maravillas hasta el 28 de junio.

Miércoles 6 - Juan y Medio

El miércoles, Juan y Medio visitará 'El Hormiguero' para sincerarse sobre su nueva etapa televisiva en Antena 3, donde actualmente ejerce como investigador en 'Mask Singer'. El presentador, conocido por su exitoso programa 'La tarde, aquí y ahora' en Canal Sur Andalucía, hará balance sobre su puesto en el concurso de máscaras.

Jueves 7 - Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique

El jueves, Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique cambiarán el plató de 'Tu cara me suena' por el de Pablo Motos para compartir su experiencia durante las primeras galas del concurso de imitaciones. Y es que, durante las primeras semanas de la decimotercera edición, ambos han protagonizado algunos de los números más sonados.