Cristina Pardo disipa todas las dudas sobre su continuidad en 'El Hormiguero' ante su nuevo programa en Antena 3

Tras confirmarse su marcha de La Sexta para conducir un nuevo programa en el prime time de Antena 3, Cristina Pardo aprovechó este jueves su intervención en 'El Hormiguero' para pronunciarse sobre su nueva etapa profesional. Así, la colaboradora de la tertulia de actualidad se sinceró también con Pablo Motos sobre cómo afectará este nuevo proyecto a su presencia en el programa de las hormigas.

"Estoy muy contenta. A partir de septiembre voy a hacer un programa semanal en prime time en Antena 3, lo que supone que al final de la temporada dejaré La Sexta después de 20 años. Me da pena, pero hay que explorar mundo y me voy a la casa de al lado, a la de las perras, como dicen…", comenzó explicando la periodista junto a sus compañeros de tertulia horas después de anunciar su marcha en 'Más vale tarde'.

Fue en el espacio de La Sexta donde, emocionada junto a Iñaki López, anunció en primicia que esta será su última temporada en las tardes de la cadena tras cinco años al frente del magacín. "Han sido muchos años y dejo muchos amigos allí. He aprendido casi todo lo que sé allí. He tenido jefes buenísimos y es esta sensación en la que estoy", aseveraba Cristina Pardo ante Pablo Motos, Tamara Falcó, Juan del Val y Nuria Roca sobre su adiós.

Cristina Pardo se pronuncia sobre su salida de La Sexta en 'El Hormiguero' y aclara su futuro en la mesa de actualidad

"Estoy muy contenta con el nuevo proyecto y muy agradecida con los equipos con los que he trabajado. El de 'Más vale tarde' es buenísimo y les he contado hoy la noticia. He lloriqueado un poco y cuando me despida al final de la temporada lloraré más", desveló la periodista sobre el programa de prime time que estrenará la próxima temporada antes de que el conductor de 'El Hormiguero' le frenase con una importante aclaración.

"Dejemos una cosa clara, que la gente de repente está preguntando: tú sigues aquí", señaló entonces Pablo Motos, dejando claro que pese a su nuevo compromiso en Antena 3, la mesa de actualidad de los jueves no perderá ningún rostro en el próximo curso televisivo. "Seguiré en 'El Hormiguero' si quiere Pablo. Que como ahora voy a hacer un programa después de 'El Hormiguero', que parece un formato con la audiencia muy consolidada…", se limitaba a señalar Cristina Pardo.

Así, no ha dudado en celebrar contar con un "telonero" de alto nivel como el programa de las hormigas. "Con la audiencia que tú tienes, algo me dejarás", bromeó la periodista, esperando que 'El Hormiguero' sirva de baza para concentrar a la audiencia suficiente de cara a este nuevo proyecto de la cadena. "Te dejaremos todo lo que podamos. Lo haces estupendamente y no hay nadie que explique las cosas mejor que tú", sentenció Pablo Motos entre aplausos.