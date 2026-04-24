Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de 'Supervivientes 2026': José Manuel Soto, Almudena, Alba o Toni?

Tras la expulsión de Ingrid Betancor, 'Supervivientes 2026' ha celebrado sus octavas nominaciones en la gala 8 en Telecinco. Unas nominaciones inéditas en la historia del formato que han dejado a cuatro expuestos a la próxima expulsión de la edición, que son José Manuel Soto, Almudena Porras, Alba Paul y Toni Elías.

Esta vez, la nominación ha sido totalmente distinta y, en lugar de votarse en negativo, los concursantes han poseído el poder de salvar. Aquel que se quedara sin ser salvado por sus compañeros entraría directamente en la palestra. Un cambio de reglas con el que la organización ha pretendido acabar con las estrategias.

Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Victoria

Darío Linero, como líder, ha salvado a Alvar Seguí

Alvar Seguí ha salvado a Alba Paul

Alba Paul ha salvado a Nagore Robles

Nagore Robles ha salvado a Ivonne Reyes

La concursante que no ha obtenido la salvación por parte de su equipo ha sido Almudena, que ha tenido el privilegio de designar directamente quién debía acompañarle en esa lista. La elegida ha sido Alba Paul.

Así se han producido las nominaciones en Playa Victoria

Borja Silva, como líder, ha salvado en primer lugar a Maica Benedicto

José Manuel Soto ha salvado a

Claudia Chacón ha salvado a Gerard Arias

Maica Benedicto ha salvado a Claudia Chacón

Gerard Arias ha salvado a Aratz Lakuntza

Aratz Lakuntza ha salvado a José Manuel Soto

El concursante que no ha obtenido la salvación por parte de su equipo ha sido Toni Elías, que ha tenido el privilegio de designar directamente quién debía acompañarle. El elegido ha sido José Manuel Soto.

Así pues, ¿a quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!