RTVE anuncia la retirada total del programa 'Aquí la Tierra' en la parrilla de La 1 este domingo

El Mundial de Fútbol 2026 ya ha arrancado y, con él, los cambios de programación que implicará en La 1 de RTVE. La cadena pública ofrecerá el partido más destacado de cada jornada con los efectos que ello tendrá en las ofertas ordinarias. Una de las que resultará más damnificadas será 'Aquí la Tierra', que sufrirá recortes o su cancelación total dependiendo del horario de emisión.

Por ejemplo, este viernes 12 de junio, el programa divulgativo presentado por Jacob Petrus y Quico Taronjí desaparecerá de la parrilla de TVE en su plenitud debido al partido que disputarán, a partir de las 21:00 horas, Canadá y Bosnia Herzegovina. Es decir, sucederá lo mismo que este jueves.

La 1 ofrecerá desde las 20:00 horas el espacio 'Teledeporte directo al mundial', un resumen de la actualidad del campeonato intercontinental. Acto seguido, a las 20:30 horas, acogerá un previo con la segunda ceremonia de inauguración. Por último, desde las 21:00 a 23:00 horas tendrá lugar el choque entre los citados países.

Y esa supresión total de 'Aquí la Tierra' en favor del fútbol se repetirá el domingo 14 de junio. La 1 de RTVE retransmitirá el Alemania-Curazao desde las 19:00 horas, y se prolongará hasta las 20:55 horas; momento en el que dará comienzo la segunda edición del 'Telediario'.

Así, el formato no tendrá cabida alguna en la programación dominical. No obstante, este sábado 13, entre las 20:25 y las 20:55 horas sí se emitirá en una nueva entrega especial que sustituirá, en parte, 'Cine de Barrio', que acumula más de un mes de parón en la parrilla.

Así queda la programación vespertina de La 1 de TVE este domingo 14 de junio: