RTVE anuncia la retirada sine die de 'Cine de Barrio' en la programación de La 1 en favor de 'Aquí la Tierra'

Fue el 9 de mayo cuando TVE emitió la última entrega de 'Cine de barrio' con Inés Ballester. Desde entonces, el célebre formato de cine ha permanecido fuera de la parrilla de La 1 y así seguirá siendo al menos las dos próximas semanas. El programa que sí regresará este sábado a la programación será 'Aquí la tierra', confirmándose como el gran comodín de la cadena para ajustar sus horarios.

La primera cancelación de 'Cine de barrio' fue el sábado 16 de mayo con motivo de la emisión del maratón especial de 'Star Wars' que ofreció La 1. La semana siguiente, el programa de Inés Ballester también dejó su hueco por la retransmisión de la final de la Champions League femenina. Y siete días después fue la final de la Champions masculina la que impidió que el magacín regresara a su hueco. Finalmente, el sábado pasado La 1 también canceló su programación de tarde para ofrecer el especial informativo sobre la llegada del Papa a Madrid.

Sin embargo, 'Cine de barrio' no regresará tampoco este sábado pues La 1 ha decidido dedicar toda la tarde a la emisión de la trilogía original de 'Toy Story' entre las 16:00 y las 20:25 horas. Asimismo, el sábado 20 de junio La 1 ofrecerá el partido Países Bajos-Suecia del Mundial 2026 a partir de las 19:00 horas, por lo que el espacio seguirá fuera de emisión.

De esta manera, se confirma que La 1 ha dejado de confiar en 'Cine de barrio' pues más allá de los días que tiene que levantar el formato histórico por eventos especiales, cada vez que puede también lo deja fuera de la parrilla para emitir eventos cinematográficos especiales.

Queda por ver cuándo volverá 'Cine de barrio' a la parrilla de La 1 pues aunque el sábado 27 de junio no tiene prevista la emisión de ningún partido, el Mundial de Fútbol puede hacer que la cadena opte por no recuperar el programa hasta que concluya la cita deportiva.

'Aquí la tierra' sí regresa este sábado a TVE

Por otro lado, 'Aquí la tierra', que esta semana no ha emitido ni un solo programa debido a la cobertura de la visita del Papa y por el arranque del Mundial, si que volverá a la programación de La 1 el sábado como reajuste tras el final de 'Toy Story 3' y el comienzo del 'Telediario 2'.

Y es que en los últimos meses, La 1 está utilizando 'Aquí la tierra' como comodín con programas especiales y entregas normales en la tarde de los sábados. Y eso es lo que hará esta semana al emitir una nueva entrega de 20:25 a 20:55 horas con Quico Taronjí como presentador.

Así queda la programación de tarde de La 1 este sábado 13 de junio: