'Aquí la Tierra' y 'Cine de barrio', víctimas del Mundial: RTVE levanta su parrilla con una programación especial ante el España-Argentina y Francia-Inglaterra

RTVE se vuelca con la gran final del Mundial 2026 que enfrentará a España con Argentina. Más allá de toda la cobertura que hará el domingo, La 1 ha decidido también dedicar buena parte de su parrilla del sábado a calentar el ambiente de cara a la cita más esperada aprovechando además la emisión del partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial en prime time.

De esta manera, 'Cine de barrio' volverá a quedar fuera de la parrilla de la cadena pública tras recuperar el programa hace dos semanas y cancelarlo ya la semana pasada. Tampoco se emitirá 'Aquí la tierra' como hiciera la semana pasada con un especial por los incendios en Almería.

En su lugar, La 1 ha decidido apostar por un especial bajo el título 'Nueva York: ¡A la final!', que viene a ser la continuidad de los programas especiales que ha emitido cada día antes de cada partido. Un programa que contará con Marcos López y Lara Gandarillas desde Nueva York dando la última hora de La Roja antes de la gran final así como de la selección argentina. Un especial que se emitirá de 19:20 a 20:55 horas.

Previamente, en sobremesa La 1 emitirá la décimo cuarta etapa del Tour de Francia entre Mulhouse y Le Marksteing Fellering a partir de las 15:55 horas en lugar de la tradicional cinta que se emite en sobremesa. Eso sí, justo después a las 17:35 horas si que ofrecerá Sesión de tarde con la emisión de la película 'A propósito de Henry' con Harrison Ford.

Posteriormente, La 1 también alterará toda su programación de prime time. Después del 'Telediario' y de 'Informe Semanal', que si mantendrá su emisión, comenzará otro especial de 'Nueva York: ¡A la final!' a partir de las 22:05 horas antes de dar paso al previo y al encuentro por el tercer y cuarto puesto que enfrentará a Francia e Inglaterra a partir de las 23:00 horas. Y tras el partido, un amplio post con 'Estudio Estadio Mundial' para analizar y debatir también las horas previas a la gran final del domingo.

Con ello, TVE se volcará durante todo el fin de semana con la recta final del Mundial 2026 ante el gran interés que suscita el evento deportivo. Y es que de cara al domingo se esperan audiencias históricas y millonarias después de que la segunda semifinal entre Inglaterra y Argentina arrollara este miércoles con un brutal 57% de share y 8.171.000 televidentes en La 1.

Así queda la programación de tarde y noche de La 1 del sábado 18 de julio: