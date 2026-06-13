Lluvia de críticas a Samantha Vallejo-Nágera por lo visto en 'De Viernes' con su hijo Roscón: "Bochornoso"

'De Viernes' ha recibido esta semana la visita de Samantha Vallejo-Nágera. La exjueza de 'MasterChef' ha acudido por primera vez al programa de Telecinco acompañada de su hijo Roscón, quien tuvo la oportunidad de entregarle un obsequio al Papa León XIV durante su visita a Madrid. Sin embargo, la hermana de Colate acabó recibiendo muchísimas críticas en X por la forma de tratar a su hijo pequeño, con síndrome de Down.

En un momento dado de la entrevista, Roscón se levantó a bailar en medio del plató al ritmo del mítico tema 'Mamma mía', de ABBA, lo que arrancó los aplausos del público presente. Al ejecutar un complejo movimiento, el joven perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Aunque afortunadamente no pasó nada grave, Samantha Vallejo-Nágera comenzó a llamarlo para que regresara a su asiento.

"Vale, ven, Roqui, ven. Ven aquí, ya, ya", insistía la exjurado de 'MasterChef', mientras daba pequeños golpecitos al sofá para que se sentara. Un gesto que provocó un tsunami de reacciones en redes sociales. Y es que esta no es la primera vez que la cocinera recibe críticas por la forma de tratar a su hijo Roscón, así como por la manera que le expone en su perfil de Instagram.

Qué ataques de risa con el crack de Roscón #DeViernes pic.twitter.com/cgpkv6GWGl — Rafael García López (@rafaglaf99) June 12, 2026

Aluvión de críticas a Samantha Vallejo-Nágera por la forma de tratar a su hijo

Lo que iba a ser una simple entrevista a Samantha Vallejo-Nágera y a Roscón se convirtió en un linchamiento en redes tanto a la chef como al programa de Mediaset. "De verdad, que cuando pensaba que esta cadena no podía caer más bajo van y se superan. De verdad, ¿esto os parece bien? Pero lo peor de todo es que la madre esté ahí sentada en el sillón viendo el espectáculo que está dando su hijo, me parece lamentable", escribía un usuario de X.

"¿Ataque de risa? Por dios, esto es como cuando existía el circo de enanos, de mujer barbuda y el hombre elefante: exponer a una persona así para que la gente se ría de él. Me he puesto hasta de mala hostia viendo el clip de 'De Viernes'", escribía otro tuitero, mientras que un tercero iba más allá: "Esto me parece bochornoso, usando a esta persona como si fuera un circo y la madre llamándole como si fuera un perro en lugar de su hijo".

🧐La verdadera inclusión no consiste en reírse de la persona con discapacidad, sino en crear condiciones para que pueda participar con dignidad.



Este vídeo no solo no contribuye a ello, sino que lo sabotea activamente.



Debería ser retirado de la web de la cadena y servir como… https://t.co/VwtTifgT5d — Rocco Steinhäuser (@ROCCOCITY) June 13, 2026

De verdad q cuando pensaba q esta cadena no podía caer más bajo van y se superan, de verdad esto os parece bien pero lo peor de todo es q la madre esté ahí sentada en el sillón viendo el espectáculo que está dando su hijo , me parece lamentable #Deviernes https://t.co/LzePMGPupY — Miguel (@miguel_vlc) June 13, 2026

esto me parece BOCHORNOSO, usando a esta persona como si fuera un CIRCO y la madre (una impresentable) llamándole como si fuera un perro en lugar de su hijo. vergüenza les tendría que dar salir en televisión riéndose de una persona de esta manera. impresentables. https://t.co/e531PLXSeW — maría 🐭 (@S0GEQUEEN) June 13, 2026

Ataque de risa? Por Dios esto es como cuando existía el circo de enanos, de mujer barbuda y el hombre elefante: exponer a una persona así para que la gente se ría de él. Me he puesto hasta de mala hostia viendo el clip#DeViernes siendo, como habitualmente, de lo más lamentable https://t.co/aV1EuYXfAd — El destripador de la tele (@destripadorTV) June 12, 2026

A mí risa no me hace ninguna… El niño está exaltadísimo, la madre pasándolo mal.. y los colaboradores parece que están en el circo. De verdad eso te hace gracia? — marabirras (@marabirras) June 12, 2026

La forma en la que la madre le llama como si fuese su mascota o su payas0 de circo? De verdad que imagenes tan vergonzosas, un plató entero mofandose de un chaval con Sindrome de Down.



España no es normal https://t.co/D5muIrBH3o — La Chou 🕊 (@ReinaIncaa) June 13, 2026

Espectáculo bochornoso el de Roscón si no fuera hijo de quien es, pondrían el grito en el cielo #DeViernes — Bagyc (@AmorGelyba) June 12, 2026

Habría que preguntar al colectivo de familiares de síndrome de down que les parece esto — Iacobus (@iacobusly) June 13, 2026

En los años 70,80 y 90 se les escondía en casa por vergüenza.

Pero de ahí a usarlos de monos de feria Públicos.... No se... No lo veo.

Esa madre verá — Iacobus (@iacobusly) June 13, 2026

Y la madre que lo llama como si fuera un perro: rosqui ven aquí — JulJul19 (@julen_c_aliaga) June 12, 2026

No me gusta esa exposición,qué necesidad 😡 — rosa castejon (@rosacastejon1) June 12, 2026

que enserio estan utilizando a una persona discapacitada como payaso de circo, no se puede caer más bajo https://t.co/JfOF8wwpyq — jose (@AitanaxOliviaR) June 13, 2026

Roscón no tiene la culpa, pero con la cantidad de programas que hay, no creo que el mejor sitio donde tenga que ir para comentar lo del rosario con el Papa sea #DeViernes, un programa que se basa en liarla como el rosario de la aurora cada fin de semana. — Elyseo58 (@Elyseo58) June 12, 2026

🪩#DeViernes

Espero que hoy Roscón tenga un caché porque lo que ha hecho Samanta con la sobreexposición y la intimidad de este niño es tremendo y más siendo un niño con #discapacidad

Exibihiendolo en medio y redes como un mono de feria #audiencias — Eskender (@Faltan_Palabras) June 12, 2026

Ataques de risa riéndose de una persona con síndrome de Down…en televisión y la madre permitiéndolo…tela colega. @IgualdadGob ¿No se puede hacer nada con esto? https://t.co/FnHgyQJlgs — Rubén Redfield ▵○✕□ (@masallaorion86) June 13, 2026

¿Por qué lo tratan como si fuera el bufón de la corte? No me parece nada bien https://t.co/BxIsRiIJGb — Agus Abiétar (@AgusAbietar) June 13, 2026

Quieren ser Sálvame y les sale mal https://t.co/UBFk1ONj57 — Íñigo (@inigojouron) June 13, 2026

Roscón confiesa en 'De Viernes' cómo fue su encuentro con el Papa

Aparte de este criticado momento, el hijo de Samantha Vallejo-Nágera recordó durante su visita en 'De Viernes' el encuentro especial que tuvo con el Papa León XIV en el multitudinario acto celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, donde el consiguió acercarse al pontífice para entregarle un regalo.

Tras la emisión de las imágenes, Roscón comentó: "Me emociona verlo". Según explicó su madre, alguien del público del evento le dio el cuadro que él terminó entregándole al Papa. "Estaba pintado por una mamá de una niña con síndrome de Down", asegura la chef. Su hijo confesó sentirse "muy feliz" por ese momento y explicó que León XIV le dio "un rosario".