Lluvia de críticas a Samantha Vallejo-Nágera por lo visto en 'De Viernes' con su hijo Roscón: "Bochornoso"

'De Viernes' ha recibido esta semana la visita de Samantha Vallejo-Nágera. La exjueza de 'MasterChef' ha acudido por primera vez al programa de Telecinco acompañada de su hijo Roscón, quien tuvo la oportunidad de entregarle un obsequio al Papa León XIV durante su visita a Madrid. Sin embargo, la hermana de Colate acabó recibiendo muchísimas críticas en X por la forma de tratar a su hijo pequeño, con síndrome de Down.
En un momento dado de la entrevista, Roscón se levantó a bailar en medio del plató al ritmo del mítico tema 'Mamma mía', de ABBA, lo que arrancó los aplausos del público presente. Al ejecutar un complejo movimiento, el joven perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Aunque afortunadamente no pasó nada grave, Samantha Vallejo-Nágera comenzó a llamarlo para que regresara a su asiento.
"Vale, ven, Roqui, ven. Ven aquí, ya, ya", insistía la exjurado de 'MasterChef', mientras daba pequeños golpecitos al sofá para que se sentara. Un gesto que provocó un tsunami de reacciones en redes sociales. Y es que esta no es la primera vez que la cocinera recibe críticas por la forma de tratar a su hijo Roscón, así como por la manera que le expone en su perfil de Instagram.
Aluvión de críticas a Samantha Vallejo-Nágera por la forma de tratar a su hijo
Lo que iba a ser una simple entrevista a Samantha Vallejo-Nágera y a Roscón se convirtió en un linchamiento en redes tanto a la chef como al programa de Mediaset. "De verdad, que cuando pensaba que esta cadena no podía caer más bajo van y se superan. De verdad, ¿esto os parece bien? Pero lo peor de todo es que la madre esté ahí sentada en el sillón viendo el espectáculo que está dando su hijo, me parece lamentable", escribía un usuario de X.
"¿Ataque de risa? Por dios, esto es como cuando existía el circo de enanos, de mujer barbuda y el hombre elefante: exponer a una persona así para que la gente se ría de él. Me he puesto hasta de mala hostia viendo el clip de 'De Viernes'", escribía otro tuitero, mientras que un tercero iba más allá: "Esto me parece bochornoso, usando a esta persona como si fuera un circo y la madre llamándole como si fuera un perro en lugar de su hijo".
Roscón confiesa en 'De Viernes' cómo fue su encuentro con el Papa
Aparte de este criticado momento, el hijo de Samantha Vallejo-Nágera recordó durante su visita en 'De Viernes' el encuentro especial que tuvo con el Papa León XIV en el multitudinario acto celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, donde el consiguió acercarse al pontífice para entregarle un regalo.
Tras la emisión de las imágenes, Roscón comentó: "Me emociona verlo". Según explicó su madre, alguien del público del evento le dio el cuadro que él terminó entregándole al Papa. "Estaba pintado por una mamá de una niña con síndrome de Down", asegura la chef. Su hijo confesó sentirse "muy feliz" por ese momento y explicó que León XIV le dio "un rosario".
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.