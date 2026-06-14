Euprepio Padula retrata a Samantha Vallejo-Nágera y tilda de "lamentable" lo de su hijo Roscón en 'De Viernes'

'De Viernes' recibió esta semana la visita de Samantha Vallejo-Nágera. La exjueza de 'MásterChef' acudió por primera vez al programa de Telecinco, y lo hizo acompañada de su hijo Roscón. El motivo de la visita era para que el joven explicara cómo fue su encuentro con el Papa León XIV durante el multitudinario acto del Santiago Bernabéu. Sin embargo, la hermana de Colate acabó recibiendo infinidad de críticas en X por la forma de tratar a su hijo, con síndrome de Down.

En un momento dado de la entrevista con Santi Acosta y Bea Archidona, Roscón se levantó a bailar en medio del plató al ritmo del mítico tema 'Mamma mía', de ABBA, lo que arrancó los aplausos del público presente. Pero al ejecutar un difícil movimiento, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Aunque afortunadamente quedó en un pequeño susto, Samantha Vallejo-Nágera comenzó a llamarlo, de una forma muy cuestionada, para que volviera a su asiento.

"Vale, ven, Roqui, ven. Ven aquí, ya, ya", le pedía la experta gastronómica, mientras daba pequeños golpecitos al sofá para que se sentara. Un gesto que provocó muchísimas reacciones en redes sociales. Y es que esta no es la primera vez que la exjueza de 'MasterChef' recibe críticas por la forma de tratar a su hijo Roscón, así como por la manera de exponerle en su perfil de Instagram.

Entre las numerosas críticas que recibió, se encuentra la de Euprepio Padula. El periodista italiano y colaborador habitual de TVE, se sumó a los ataques a Samantha Vallejo-Nágera por el "lamentable" episodio ocurrido en 'De Viernes'. "Qué cosa tan lamentable. Y la madre riéndose", escribió el conductor de 'El círculo independiente' en su cuenta de X.

Qué cosa tan lamentable

Y la madre riéndose pic.twitter.com/HQixMUw9Q7 — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) June 13, 2026

Samantha Vallejo-Nágera y Roscón recuerdan cómo fue su encuentro con el Papa

Al margen de la polémica, Roscón explicó, muy emocionado, cómo fue su encuentro con el Papa León XIV durante el multitudinario acto que tuvo lugar en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. "Me emociona verlo", confesó el hijo de Samantha Vallejo-Nágera en el programa de Telecinco. Y es que, pese a la gran cantidad de gente que había en el evento, el joven consiguió llegar hasta el pontífice y entregarle un obsequio.

Se trataba de un cuadro que le dio alguien del público para que se lo hiciera llegar al Papa. "Estaba pintado por una mamá de una niña con síndrome de Down", explicó Samantha. Su hijo, por su parte, reconoció sentirse "muy feliz" por ese momento tan especial. Y es que, a su vez, León XIV le hizo entrega de "un rosario" que, a buen seguro, guardará con muchísimo cariño.