A Euprepio Padula le cuesta creer esta intervención de Mariló Montero sobre el hantavirus en Telemadrid: "No es IA"

Mariló Montero la ha vuelto a liar. La periodista compartió en el programa de Antonio Naranjo en Telemadrid su solución para acabar con la crisis del hantavirus. Unas palabras que han causado estupor en redes sociales y que han servido a Euprepio Padula para cargar contra ella y contra la cadena pública madrileña por permitirlo.

Sin ningún tipo de reparo, Mariló Montero aseguró en 'El Análisis: Diario de la noche' lo siguiente: "Lo mejor es que el barco no venga. Y lo que tenían que haber hecho era sacar a los pasajeros enfermos y dejar a los sanos que han pagado 15 o 20 mil euros por un viaje fastuoso y están secuestrados en ese barco sin libertad de movimiento". Todo ello ante la impunidad del presentador y del resto de colaboradores.

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Estas palabras de la periodista provocaron la indignación entre los usuarios de X. Uno de los más duros con la colaboradora televisiva ha sido Euprepio Padula quien, a través de su cuenta de X ha pedido que no se dé voz a comentarios de este tipo: "Hay declaraciones que cuesta creer incluso escuchándolas. Pero no, no es IA", ha empezado dejando claro el italiano.

MARILÓ MONTERO tiene la solución a la CRISIS DEL HANTAVIRUS: que el Hondius no venga, sacar a los enfermos, y dejar a los sanos que sigan disfrutando de un crucero que han pagado



No es IA. De verdad que dijo esto en TELEMADRID, turbio fondeadero donde van a recalar.... pic.twitter.com/VbRo5Sc6OD — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) May 10, 2026

Euprepio Padula carga contra Mariló Montero: "Telemadrid no debería permitir semejante disparate"

"Ha ocurrido de verdad. En Telemadrid, Mariló Montero planteó su particular "solución" a la crisis del hantavirus", ha añadido, antes de enumerar dichas soluciones. En primer lugar, "que el Hondius no atraque" en España. En segundo lugar, "sacar a los enfermos" y, en tercer lugar, "dejar que los pasajeros sanos sigan disfrutando tranquilamente del crucero 'que han pagado'. Sí, tal cual".

"Como si una emergencia sanitaria pudiera gestionarse con la lógica de un resort vacacional. Como si la salud pública fuera compatible con mantener el entretenimiento a bordo mientras hay un brote infeccioso de por medio", critica Euprepio Padula, quien cree que "cada día resulta más difícil distinguir entre la frivolidad y el disparate absoluto en ciertos platós".

Aunque para el periodista italiano, "lo más inquietante no es solo decirlo, sino hacerlo con absoluta normalidad en televisión". "Telemadrid es televisión pública y no debería permitir semejante disparate. Porque una cosa es opinar y otra banalizar una crisis sanitaria con propuestas que parecen sacadas de una sátira", sentencia.