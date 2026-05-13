Antonio Naranjo, condenado a la 7ª opción en audiencias en Telemadrid con la entrevista a Ayuso

'El análisis: Diario de la noche', el programa que conduce Antonio Naranjo en el access prime time de Telemadrid, no cumplió, ni de lejos, con las expectativas de audiencia en la entrega de este martes 12 de mayo, que acogió la segunda entrevista televisiva de la jornada de Isabel Díaz Ayuso tras su paso, por la mañana, por 'En boca de todos' con Nacho Abad (Mediaset).

La presidenta madrileña apareció en la cadena autonómica que su gobierno controla; por primera vez después del ridículo internacional y la crisis diplomática que ha protagonizado en México. Sin embargo, los espectadores no dieron su espaldarazo a la política del PP ni al formato de actualidad, que no presentó ningún estímulo en sus resultados de audiencia.

'Diario de la noche' promedió un escueto 6,9% de cuota de pantalla y apenas congregó a 100 mil telespectadores de media. Cifras residuales que reflejan que la 'entrevista' de Antonio Naranjo a Díaz Ayuso no fue reclamo alguno para los ciudadanos madrileños.

El programa fue -atención- séptima opción del público. Ahí es nada. Naranjo cayó derrotado por detrás de 'El Intermedio', primera opción en Madrid con un sobresaliente 14,3%; de 'El Hormiguero', que obtuvo un 12,3%; de 'La Revuelta' de Broncano, con un 12%; de 'Cifras y letras' en La 2, con un 10,7%; de 'First Dates' en Telecinco (10,1%); y 'Horizonte' en Cuatro (7,1%).

En resumidas cuentas, y a tenor de los mencionados registros, es como decir que fue la última alternativa que quisieron escoger los espectadores de la región madrileña. Desde luego, esta lectura es absolutamente demoledora, pues denota irrelevancia.

Estos pobres datos cosechados por 'El análisis: Diario de la noche' este martes se suman al 5,8% de share y los escasos 88.000 espectadores con los que arrancó la semana. Lo cierto es que el espacio ha ido experimentando una tendencia negativa con el paso de los meses, con métricas lejanas a las alcanzadas hace un año.