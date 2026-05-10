Rosa Villacastín irrumpe en TVE y dicta sentencia al polémico viaje de Ayuso a México con una altisonante palabra

Ha sido, sin lugar a dudas, la noticia política de la semana: el viaje de Isabel Díaz Ayuso a México que empezó mal y acabó peor, con la presidenta madrileña suspendiendo su agenda en el país azteca y regresando a España tras ser vetada de los Premios Platino. Sobre ello han hablado largo y tendido este sábado 9 de mayo en 'Malas Lenguas noche'. En un momento dado, Jesús Cintora conectó en directo con Rosa Villacastín para que diera su opinión al respecto.

Por todos es sabido que la periodista no soporta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, como así reflejan sus comentarios en redes sociales. Pero, por si todavía quedaba alguna duda, ella misma lo dejó claro durante su conexión con el programa de La 2 de TVE. Para empezar, Rosa Villacastín aseguró que al rey Felipe VI, la actitud de Ayuso en México, atacando a la presidenta del país Claudia Sheinbaum, no le debió hacer ninguna gracia.

"Yo creo que al rey esto no le puede haber gustado nada, pero ella va con toda la intención", empezó diciendo la veterana periodista del corazón. Y es que, recuerda que "antes de marcharse" ya habló de México como "un país que es un narcoestado". "A mí esta señora me cae fatal, ya lo sabéis, tampoco lo voy a negar", confesó, por si quedaba alguna duda de su animadversión hacia la política del PP.

Además, no dudó en tacharla de "ignorante": "¿Qué ha ido a provocar? Sin duda. ¿Qué yo estoy segura de que no sabía quién era Hernán Cortés? Seguro también". Acto seguido, Rosa Villacastín ha recordado que "México es el país que dio cabida y que trató a los grandes escritores de este país cuando la Guerra Civil. Podía haber empezado por ahí al llegar, dar las gracias por cómo México trató a nuestros grandes escritores cuando tuvieron que salir de España. Pero no, empieza llamándoles que es un Gobierno y un país narco", critica.

Rosa Villacastin tacha de "ignorante" a Isabel Díaz Ayuso

En su opinión, Ayuso ha pretendido emular al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Yo creo que como estuvo Sánchez en Barcelona con todos los presidentes hispanoamericanos, ella ha dicho 'pues ahora yo pago no se cuantos mil euros para ir a unos premios', que la han echado los mismos organizadores". Cabe recordar que la intención de la presidenta madrileña era asistir a los Premios Platino celebrados este sábado en Riviera Maya, pero los organizadores del evento vetaron su presencia tras sus ataques al Gobierno del país.

Sin embargo, Rosa Villacastín cree que Díaz Ayuso actúa así con toda la intención: "Yo creo que ha ido buscando que estemos hablando esta noche de ella, que los periódicos en México estén hablando de ella, por supuesto nada bien. Y eso es lo que busca siempre. Es una ignorante".

"Yo creo que no le importa nada la imagen que ella pueda tener, si igual no vuelve a México nada más que a la playa. Pero lo que quiere es que hoy estemos hablando de ella, que esté en todas las televisiones y que esté en todos los periódicos de México y de aquí", asegura. E insiste en que "si fuera inteligente, que no lo es, podría haber hecho un elogio de lo que México hizo por nuestros grandes escritores, que les trataron como reyes cuando de aquí tuvieron que salir por pies. Yo es que creo que no sabe ni quién es Hernán Cortes", sentencia Rosa Villacastín durante su conexión con el programa presentado por Jesús Cintora.