'Malas Lenguas' con Cintora arrasa en La 2: Supera a La Sexta y Cuatro y amenaza con sorpassar a Antena 3 y Telecinco

'Malas Lenguas', con Jesús Cintora al frente, fue una clara referencia informativa este jueves 7 de mayo en plena crisis sanitaria por el hantavirus. El programa obtuvo un enorme 8,1% de cuota de pantalla y 586.000 telespectadores de media en La 2 de RTVE.

Fue la oferta más competitiva de la cadena y la de mayor aportación de la jornada. Se colocó 4,4 puntos por encima de la media diaria de La 2, que fue de un 3,7% de share, y casi cinco puntos por delante del provisional acumulado mensual de mayo (3,2%).

Ese 8,1% de cuota fue la segunda mejor marca histórica, solo por debajo del 8,3% que registró 'Malas Lenguas' el 4 de marzo. Con esos 586.000 seguidores, también hablamos del mayor número en miles por detrás de los 608.000 que congregó el pasado 9 de marzo.

Respecto a la competencia, en estricta coincidencia, de 17:42 a 19:40 horas, el magacín conducido por Jesús Cintora se impuso a La Sexta (5,3%) y Cuatro (5,7%) holgadamente y se quedó -y aquí reside lo noticiable- a apenas un punto de Telecinco, que promedió un 9,2% con 'El tiempo justo' y 'El Diario de Jorge'; y de Antena 3, que también cosechó un 9,2% con 'Y ahora Sonsoles'.

Más lejos, eso sí, de su 'cadena hermana', La 1 de RTVE, que fue líder en esa indicada franja horaria con un destacado 11,6% de share gracias a sus ficciones diarias: 'Valle Salvaje' (10,9%) y 'La Promesa' (12,1%). Posteriormente, tras la finalización de sendos seriales, 'Malas Lenguas' dio el salto a La 1 y extendió su éxito con un 11,2% y 885.000 televidentes.