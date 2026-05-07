Marc Giró se multiplica en la programación de La Sexta y salta a la noche del sábado contra Jesús Cintora

Marc Giró llegaba al prime time de La Sexta hace tres semanas tras una intensa campaña promocional que llevó al catalán a aparecer en todos los programas de Atresmedia para anunciar su llegada a la cadena tras dejar RTVE.

Tras su paso por 'El Hormiguero' y 'Lo de Évole', ahora Marc Giró salta a otro programa de Atresmedia para intentar relanzar los datos de audiencia de 'Cara al show', que desde su estreno hace tres semanas no ha parado de perder espectadores.

Así, Marc Giró será el invitado estelar de 'La Sexta Xplica' este próximo sábado 9 de mayo a partir de las 21:45 horas en La Sexta. Con ello, el catalán será la baza del programa de José Yélamo contra la nueva entrega de 'Malas Lenguas Noche' de Jesús Cintora en La 2 así como con la llegada de 'Madrid Directo Noche' a Telemadrid.

En su visita al programa de los sábados, Marc Giró promocionará 'Cara al show' pero también analizará toda la actualidad política y social como ya hace en sus monólogos demostrando que no tiene reparos en dejar claro que es de izquierdas.

😍 Este sábado tenemos un invitado de lujo:



¡El gran Marc Giró!



📺 A las 21:45h | @laSextaTV pic.twitter.com/8uOOPZp168 — laSexta Xplica (@laSextaXplica) May 7, 2026

Como decimos, la llegada de Marc Giró a La Sexta no está cumpliendo del todo las expectativas pues está muy por debajo de lo que cosechaba en La 1 al tener que competir cada martes contra otro formato parecido como 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez, que ha ocupado su hueco en La 1.

En su estreno, 'Cara al show' anotó un buen 8,5% y 727.000 espectadores consiguiendo ser el mejor estreno de La Sexta desde 2020 y el mejor en cuota desde 2018. Pero su segunda entrega bajó al 6,2% y 507.000 espectadores. Una bajada que fue aún más pronunciada en su última entrega al marcar un 5,2% y 425.000 espectadores habiendo perdido 3,3 puntos y 302.000 espectadores desde su llegada el 21 de abril.