Aplauso masivo a Pepa Bueno y el 'Telediario' de TVE por su "ejemplazo" de servicio público en la edición especial sobre la IA

Pepa Bueno ha encabezado este lunes 22 de junio una entrega especial del 'Telediario 2' en La 1 centrada en las oportunidades y los riesgos de la inteligencia artificial. Bajo el título de 'Teled(IA)rio', la presentadora de TVE ha firmado una recta final del informativa dedicada a reflexionar sobre los nuevos retos que estas herramientas plantean, con una sentencia del público que ha llegado de forma unánime a través de redes sociales.

Este ambicioso proyecto, enmarcado dentro de las aportaciones de servicio público de los Servicios Informativos en el contexto del 70º aniversario de TVE, ha arrancado con una declaración de intenciones: "¿Notan algo extraño en estas imágenes que ven? Vean lo que vean en ellas, en el último tramo del 'Telediario' vamos a desvelar lo que se esconde en estas secuencias y no se ve a simple vista", ha advertido Pepa Bueno al inicio de la emisión.

El 'Telediario 2' utiliza a una Pepa Bueno generada por IA para advertir sobre los peligros de esta herramienta: "Entiendo que cueste creerlo"

"Les pido que miren con atención estas imágenes", ha señalado la presentadora justo en el tramo final del 'Telediario 2' de TVE, mostrando en pantalla vídeos de incendios siendo sofocados por servicios de emergencia de lo más realistas. "Ese fuego y los bomberos no existen ni han existido nunca, esa escena ha sido generada con inteligencia artifical, una herramienta que lo está cambiando todo", explicaba entonces Pepa Bueno.

Ha sido entonces cuando el plató de los informativos ha comenzado a desmontarse como por arte de magia. "Tampoco lo que están viendo ahora es real, no lo es la mesa a mi espalda, ni tampoco es real el plató. Todo lo que me rodea es una ilusión generada por inteligencia artifical", ha continuado explicando mientras su voz iba adoptando un tono cada vez más robótico. "Y yo... ¿Soy realmente yo?", ha preguntado a la audiencia.

#teledIArio | ¿Qué es real y qué es fake? En el Telediario de hoy utilizamos la tecnología para reflexionar sobre el paradigma que lo ha cambiado todo: ver algo en una pantalla con nuestros ojos no garantiza nada



Ni siquiera el plató del #TD2 ni ¿@PepaBueno? pic.twitter.com/D9NADnZB2X — Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 22, 2026

"Pues debo decirles que estos segundos tampoco han visto ni escuchado a la Pepa Bueno real", desvelaba entonces una imagen generada por inteligencia artificial de la presentadora mientras la "real" entraba a plató. "¿Qué es real, qué es ficción? Yo soy yo, en carne y hueso, aunque entiendo que les cueste creerlo", ha señalado.

Justo entonces, la periodista ha aprovechado para advertir la fina línea que, desde la irrupción de estas herramientas, confunde lo real con lo ficticio. "Esa es la clave que hoy lo cambia todo, ver algo en una pantalla con nuestros ojos no garantiza nada. Antes la realidad la recreaba solo el cine, ahora no es que se recree, es que se fabrica algo idéntico a la realidad", ha denunciado la presentadora desde el 'Telediario'.

"Es un mucho más que un truco. Esta tecnología pone en cuestión nuestra capacidad de distinguir la verdad de la mentira", ha advertido la presentadora de TVE. "Esto tiene implicaciones extraordinarias, en nuestra vida colectiva, en nuestra convivencia, en la democracia... Especialmente si esa tecnología y los canales que multiplican sus efectos, las redes sociales, están en pocas manos que tienen un poder inmenso", ha explicado.

#teledIArio | La IA no solo puede fabricar realidades que comprometen el presente y el futuro, también permite alterar la memoria.



Incluso momentos de la historia reciente que creíamos inalterables. Desde la llegada del hombre a la Luna a la caída del muro de Berlín. pic.twitter.com/kJmiuA7quR — Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 22, 2026

Así, el 'Telediario 2' ha mostrado a continuación ha mostrado como esta herramienta puede recrear con todo lujo de detalles importantes escenas históricas como el encendido de la antorcha en os Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, la caída del muro de Berlín en 1989, pero con espontáneos grabando la escena con smartphones y otros importantes acontecimientos como el 23F.

"No solo se trata de manipular escenas, se trata de manipular nuestra memoria. Y todo pasa a otro plano cuando la historia que creíamos segura puede dejar de serlo", ha anunciado Pepa Bueno mientras se producía un "viaje en el tiempo" hasta la entrega del 'Telediario' en 1981 en la que se narró el intento de golpe de estado de Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados.

#teledIArio | @PepaBueno viaja al plató del Telediario de 1981 o, mejor dicho, a una reproducción hiperrealista generada con IA: “Hace medio siglo se contaban las noticias y la realidad era un relato compartido. Estas cámaras eran los filtros por los que el país miraba el mundo”. pic.twitter.com/LmhBo3pvQ5 — Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 22, 2026

Desde el plató original del 'Telediario' de TVE en los ochenta recreado por IA, Pepa Bueno ha puesto en situación a los espectadores. "Aquí hace medio siglo se contaban las noticias y la realidad era un relato compartido, las cámaras eran los filtros por los que el país miraba el mundo. Lo mirábamos juntos y luego cada cual opinaba por su cuenta", ha recordado la comunicadora.

"Hemos elegido un momento que tenemos nítido en la memoria, y vean lo que puede hacerse hoy con ese momento", ha señalado antes de reproducir la famosa secuencia del 23F. "¿Qué hubiese pasado si alguien hubiese modificado la imagen de Tejero y nos hubiesen hecho creer que la verdad fue mentira? ¿Dudarían de lo que están viendo?", ha preguntado la periodista mientras se mostraba una imagen alterada en la que Tejero porta un megáfono en lugar de una pistola.

"Arrancamos este 'Telediario' en el pasado para preocuparnos por nuestra historia, miramos luego al presente para entender mejor sus oportunidades y riesgos. Ahora entramos en el futuro, no tanto para adivinarlo, sino para ver las alternativas", ha anunciado Pepa Bueno antes de mostrar los posibles escenarios. "¿Qué mundo nos espera? Pues depende de cuánto de nosotros mismos estemos dispuestos a entregarle a la IA", ha sentenciado.

#teledIArio | Miramos al futuro, no tanto para adivinarlo, sino para ver las alternativas.



Nada es inevitable: depende de la política, de las decisiones que tome la ciudadanía y de las reglas que nos demos para aprovechar el buen uso de la IA y descartar el perverso. pic.twitter.com/CWkm66vL0u — Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 22, 2026

"Vamos a ver dos posibles futuros en función de ese uso", introducía entonces, recordando como empezó nuestro uso promedio de la IA, con consultas fáciles que a menudo respondían a recomendaciones. "Luego saltamos a preguntas personales, cómo encuentro trabajo... Y el último salto: ¿Por qué estoy triste?... ¿Qué pasa si seguimos por ahí", ha señalado, advirtiendo sobre un futuro en el que todos nuestros datos estarán en manos de cientos de corporaciones privadas y gobiernos "normalizando el control".

Lo que se traduce en un claro escenario: "En ese futuro, la IA decide por nosotros. El algoritmo decide quién accede a un crédito, qué vemos y qué debemos dejar de ver. Un futuro donde pocos se hacen preguntas... ¿Para qué? Si la IA las responde por nosotros", terminaba advirtiendo la conductora del 'Telediario', enfocándose entonces en una mejor alternativa. "Otro futuro posible, más luminoso, poner dique a la entrega de nuestra vida y aprovechar lo bueno de la IA", ha adelantado.

¿Tenemos por delante un futuro terrorífico o un futuro luminoso? Seguro que hay caminos intermedios.



El reto de este #teledIArio era acercarnos a la IA sin miedo, pero sin ingenuidad. Haciendo lo que sabemos hacer: formular preguntas y buscar respuestas. pic.twitter.com/T1uf9k2JsI — Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 22, 2026

"¿Recuerdan esas imágenes con las que arrancamos? En ese otro mundo posible, gracias a la IA el fuego se apaga mejor, los pueblos se desalojan más rápido. El fuego se detecta antes, también las riadas, incluso la IA anticipa las olas de frío y de calor", ha señalado Pepa Bueno. "Tenemos por delante un futuro terrorífico o un futuro luminoso, seguro que hay caminos intermedios", ha asegurado la presentadora mientras abandonaba el plató.

"Hemos asumido este reto haciendo lo que sabemos hacer, formulando preguntas y buscando respuestas. Hoy, como ayer y como haremos mañana, sin renunciar a nada, incluida la ayuda, que no las órdenes, de la inteligencia artificial", ha sentenciado Pepa Bueno desde la redacción del 'Telediario' de RTVE, poniendo fin a un especial que ha cosechado un sinfín de reacciones en redes, donde no han tardado en aplaudir la importante labor de esta entrega.

"El Telediario de Pepa Bueno en días como hoy es un ejemplo de independencia. Bien contado, con autoría pero sin sometimiento ideológico. El relato crítico de la actualidad manda", ha señalado el periodista Borja Terán en su cuenta de X. "Qué necesario lo que está diciendo Pepa Bueno de la IA. La manipulación de hechos históricos puede cambiar la historia a los que no vivieron en persona esos hechos.

Pedagogía. Servicio público", ha aplaudido otro espectador en la red social.

El Telediario de Pepa Bueno en días como hoy es un ejemplo de independencia. Bien contado, con autoría pero sin sometimiento ideológico. El relato crítico de la actualidad manda. — Borja Terán (@borjateran) June 22, 2026

Una maravilla la iniciativa del @telediario_tve de @PepaBueno usando la IA para alertarnos de los peligros y los retos, lo difícil que es distinguir la realidad y la mentira

Esa Pepa Bueno recreada por la IA daba MIEDO — Mariola Cubells Paví (@mariolacubells) June 22, 2026

Ha sido genial lo de Pepa Bueno y su equipo; el enfoque sobre los retos de la IA, los contenidos asequibles del programa y las opiniones vertidas !

Ese papel debe jugar siempre la @tve1 pública. https://t.co/i9yln9Xar3 — Odón Elorza 🚲 Activista por la Democracia (@odonelorza2011) June 22, 2026

Con los ojos en el televisor viendo esta edición de #teledIArio.

Nada fan de la IA, pero qué forma de explicar y de analizar tiene @PepaBueno.

Soy super seguidor suyo siempre. https://t.co/CyIWZC4dBx — Javier 🚂 (@javimartc) June 22, 2026

Entre las funciones clásicas de la TV pública siempre se alude con nostalgia al concepto "educar". No desde el adoctrinamiento, sino desde el pensamiento crítico.



Eso mismo ha hecho hoy el TD2 con su reportaje sobre la IA en el #teledIArio. Brillante. https://t.co/jeh5Q7WUX8 — Miriam Puelles (@miriampuelles) June 22, 2026

Lo que ha hecho esta noche @PepaBueno en el Telediario es puro servicio público. La IA, su capacidad de manipulación y de generar relatos alternativos, en el prime time y en tono didáctico. pic.twitter.com/7bS5TF7SFj — Denis Itxaso (@DenisItxaso) June 22, 2026

Estoy fascinado con la evolución tan gigante que están teniendo los TD 😍 Esto sí que es un ejemplazo de servicio público. El equipazo que hay detrás de cada programa y, sobre todo, las ganas de hacer algo diferente y atractivo 👏 De lo mejorcito que hay actualmente👏#teledIArio https://t.co/9wPg2ycZi6 — J of Cyrus🃏 (@jota_monroe) June 22, 2026

Qué necesario lo que está diciendo Pepa Bueno de la IA.

La manipulación de hechos históricos puede cambiar la historia a los que no vivieron en persona esos hechos.

Pedagogía. Servicio público #Rtve — Clara S.D. 🇪🇸 🌹🍉 (@Clara_221016) June 22, 2026

Trabajazo el del equipo de informativos de @rtve @rtvenoticias en su telediario especial de esta noche sobre #IA. Emocionante, emocionada. Este es el sentido del buen periodismo de servicio público y de la alfabetización. Felicidades de corazón @PepaBueno y resto de equipo pic.twitter.com/48NgWn6dbx — María Sánchez González (@cibermarikiya) June 22, 2026

Brillante #teledIArio. Me quedo con los gimnasios cerebrales, los necesitamos ya y seguir haciéndonos preguntas. Gracias, @telediario_tve @angelperiodismo https://t.co/ktDZxMHrUm — Alejandro Muñiz Delgado (@amunizdelgado) June 22, 2026

Además de las noticias @rtve está haciendo varios documentales sobre robótica, inteligencia artificial y drones. @PepaBueno sabe dónde está el presente, busca e investiga, lo cuenta para el público general.



Muy valorable. — Ángel Martínez 🇪🇺♻️🌏🌿 (@angelmartinezx2) June 22, 2026

Maravilloso #teledIArio en TVE. De los que te deja pensando y reflexionando. La tele pública que vale. — Juanfran Moreno (@juanfranmoreno_) June 22, 2026

Muy interesante toda la reflexión que plantea el #TeledIArio — Diego (@Dugus_85) June 22, 2026

Este momento de la evolución de las cabeceras del Telediario… 😍#teledIArio pic.twitter.com/nRyuHijJWe — Pablo (@pabloo_c5) June 22, 2026

También se puede seguir en el canal internacional 👏

Un contenido interesantísimo https://t.co/PcvcX6hedD — EstherB (@EstherEsbou) June 22, 2026

Qué interesante el reportaje sobre la IA. — Eugenia Valiente Ballesteros (@kafkaenlaorilla) June 22, 2026

Tengo que decir que me está gustando mucho #teledIArio — jorge Rodriguez 🇮🇨  (@jorgeBluBlu555) June 22, 2026

El telediario de hoy de Pepa Bueno hoy 😳 sobre la IA, la televisión publico q merecemos — mencia diaz blanco (@menciadiazb) June 22, 2026

Impresionante el telediario especial sobre la IA en la 1 @tve — Gabi💥💥 (@Hitchcookianoo) June 22, 2026