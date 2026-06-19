RTVE anuncia un importante cambio con el 'Telediario 2' de Pepa Bueno en la programación de la próxima semana

Desde hace semanas, TVE anunciaba un especial del 'Telediario' para analizar cómo nos está afectando la irrupción de la inteligencia artificial y qué nos deparará el futuro con esta revolución tecnológica. Ahora por fin, la cadena pública ha puesto fecha a su emisión con Pepa Bueno como presentadora.

Será el próximo lunes 22 de junio a partir de las 21:00 horas cuando el 'Telediario 2' de Pepa Bueno emita este informativo especial dedicado a profundizar en las posibilidades, desafíos y peligros que entraña la inteligencia artificial.

El 'Telediario' que presenta Pepa Bueno utilizará la IA en sus contenidos para invitar a la audiencia a reflexionar acerca de los retos políticos, sociales, económicos, culturales y mediáticos de esta revolución tecnológica que afecta al conjunto de la ciudadanía.

🔹 @La1_tve ofrece este lunes el Especial Teled(IA)rio (@telediario_tve) sobre las oportunidades y los riesgos de la inteligencia artificial.



🔹 Edición especial del Telediario 2, 22 de junio en La 1, el Canal 24 horas y @rtveplay.https://t.co/kFVmVD2ZD0 pic.twitter.com/FdRLAsDMsb — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 19, 2026

Así será el especial 'TeledIArio' con Pepa Bueno

Aprovechando la realidad aumentada hiperrealista, el uso y la alternancia de imágenes reales y contenido generado con IA, este proyecto que elabora el Telediario 2 pretende realizar un ejercicio periodístico original, futurista y, al mismo tiempo, cargado de intención. La idea es ir más allá del mero artificio y formular preguntas clave en los tiempos que corren: ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué riesgos y oportunidades plantea la Inteligencia Artificial? ¿Qué escenarios se abren?

En un presente saturado de urgencias y ruido, la televisión pública se detiene y mira al largo plazo. En este sentido, el 'Telediario' de Pepa Bueno cuestiona un futuro en construcción y el papel que juega la IA en el día a día de las sociedades democráticas y en su memoria colectiva. Nada es inevitable: el desarrollo del fenómeno dependerá de las decisiones democráticas, la regulación y la ética en el uso de la tecnología.

En plena vorágine de crecimiento desbocado de la IA, esta edición especial del TD2 es una de las aportaciones de servicio público de los Servicios Informativos en el contexto del 70º aniversario de TVE. Durante décadas, las imágenes de TVE han contado la historia de España. Su archivo, sus telediarios y sus profesionales han sido cronistas de la realidad compartida. En tiempos de IA y manipulación visual, esa función es más importante que nunca.

Esta edición especial lanzará una mirada al pasado para conocer hasta qué punto la Inteligencia Artificial podría modificar la memoria colectiva de un país y usará para ello imágenes del archivo de RTVE que todos guardamos en nuestra retina. Además, mirará al presente para ver en qué momento está el desarrollo de la IA y dónde se está aplicando ya. Para completar el recorrido, una mirada al futuro para saber hasta qué punto estamos dispuestos a dejar nuestras decisiones en manos de la IA y cómo podría afectar a la evolución del ser humano.