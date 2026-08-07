La Séptima presenta oficialmente la llegada de Javier Ruiz después de su adiós a RTVE: "Es un bombazo"

Ahora si que sí. Tras muchos rumores y numerosas publicaciones, el fichaje de Javier Ruiz por La Séptima ya es oficial. La nueva cadena de la TDT ha aprovechado la despedida del presentador de TVE y de 'Mañaneros 360' para lanzar su primer anuncio con el que será una de sus caras estelares.

En esta promo se ve a Javier Ruiz en un despacho asegurando que "esto es un bombazo". "Esto es un notición, vamos, la sorpresa de la temporada. Esto no se lo espera nadie", añade el periodista mientras en pantalla se puede leer que de esto "hace una semana".

Justo después, el anuncio recoge algunos de los titulares de la prensa estos últimos días avanzando el salto de Javier Ruiz a La Séptima. "Sorpresa", reacciona el propio Ruiz tras ver dichas informaciones con un tono sarcástico. "Efectivamente. Javier Ruiz ficha por La Séptima", concluyen.

De esta manera, la nueva cadena de la TDT, que cuenta con José Miguel Contreras, uno de los creadores de La Sexta, como principal impulsor confirma lo que ya era un secreto a voces. El presentador deja RTVE para pasar a liderar este nuevo canal que llegará el próximo 5 de noviembre. Y es que además de ser uno de sus rostros estrella también será el director de La Séptima.

Pos eso pic.twitter.com/3LN5CJQRzN — La Séptima TV (@la_septima_tv) August 7, 2026

El director de 'Mañaneros 360' y Sarah Santaolalla, otros fichajes

Además, tal y como reveló Contreras en una entrevista en EFE, Javier Ruiz no llegará solo a La Séptima. Y es que con él se marcha otro de los artífices del gran éxito de 'Mañaneros 360'. Nos referimos a Daniel Fernández, el director del magacín matinal de La 1, que llegó a la vez que el propio presentador para encargarse de la nueva etapa del programa tras haber dirigido otros formatos como 'El programa de Ana Rosa', 'La mirada crítica', 'Cuatro al día', 'Las mañanas de Cuatro' en Mediaset y '120 minutos' en Telemadrid.

Daniel Fernández se incorpora al proyecto de La Séptima como director de contenidos. Así, su labor será llevar la organización de todos los programas de actualidad que vertebrarán la parrilla de la cadena y de controlar todo lo relativo a la programación de este nuevo canal.

Asimismo, a falta de confirmación oficial, otra que también saltará de 'Mañaneros 360' a La Séptima será Sarah Santaolalla. La analista política dará un paso de gigante en su carrera profesional para convertirse por primera vez en presentadora de alguno de los formatos que emitirá la cadena tras haberse curtido como colaboradora en numerosos espacios tanto de TVE como 'Mañaneros 360', 'Malas Lenguas' y 'Directo al grano' como 'Todo es mentira' y 'En boca de todos' en Mediaset o 'Espejo Público' en Antena 3.

Quienes no estarán en La Séptima serán Silvia Intxaurrondo, que regresa el lunes a su puesto como directora y presentadora de 'La Hora de La 1', ni Jesús Cintora, que tomará el relevo de Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' desde el 24 de agosto, ni Ángels Barceló, que por ahora se queda sin trabajo tras su marcha de la Cadena SER. Tampoco habrá hueco en la nueva cadena para María Patiño según confirmó su community manager a las preguntas de los espectadores.