Roberto Leal reacciona al éxito de 'AlaZ' y defiende por qué la nueva prueba de 'Pasapalabra' es mejor que El Rosco

El pasado viernes, Antena 3 estrenó 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra' que toma el relevo de 'El Rosco' después de la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe a Atresmedia seguir contando con la célebre prueba en el concurso de Roberto Leal tras considerar que sus derechos pertenecen a la productora holandesa MC&F y no a ITV Studios.

Un varapalo judicial al que Atresmedia ha respondido haciéndose con los derechos de otra prueba de un concurso suizo llamado 'DallAZetA' y que mantiene en cierto modo la dinámica del 'Rosco' pero con algunos cambios y mejoras.

Precisamente, parece que por ahora el resultado de 'AlaZ' ha convencido a la audiencia. Y es que más allá de las múltiples reacciones que hubo en redes sociales con muchos aplausos a 'Pasapalabra' por su nueva prueba; el concurso que presenta Roberto Leal consiguió el pasado viernes su mejor dato desde el 5 de febrero con un 21,9% de cuota de pantalla y 1.600.000 espectadores. Unos datos que subieron al 26,1% de share justo con la nueva prueba.

Tras el estreno de 'AlaZ', Roberto Leal ha concedido sus primeras palabras a la web de Antena 3. El presentador se muestra feliz por la acogida que ha tenido la prueba entre los espectadores fieles de 'Pasapalabra'. "Muy felices y muy contentos, ha sido muy emocionante el ver cómo ha reaccionado toda la gente en casa", confiesa el sevillano.

Y es que uno de los puntos fuertes que tiene la prueba que toma el relevo de El Rosco es que ahora es "muy jugable" desde casa. "Las reseñas de la gente son que, desde casa, se puede jugar mucho más", recalca al respecto Leal. "Todo el mundo puede participar ahora todavía más", añade.

Asimismo, Roberto Leal destaca cómo esta nueva prueba le da incluso aún más emoción que su predecesora al duelo entre Javier y David porque "el poder pedir una letra como pista le da un punto de extra de emoción". "Larga vida AlaZ. La gente está disfrutándolo. Esto es un programa de entretenimiento y nos ha traído muy buenas cosas", añade.

Para el presentador, este obligado cambio permite que la gente pueda jugar desde casa y por tanto es un punto extra para engancharse. "Pasapalabra es un programa muy democrático, universal, todo el mundo puede jugar, pero ahora todavía más porque pueden ver el número de letras que contiene la respuesta correcta", asevera.

"Cuando el concursante pide una letra, están jugando a una prueba final que ha mejorado en ese sentido. Es mucho más emocionante en su tramo final, así que creo que es todo un acierto sin duda", sentencia Roberto Leal.