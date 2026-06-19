'Pasapalabra' se reinventa con una prueba final que enriquece a 'El Rosco': Así ha convertido Atresmedia la necesidad en virtud

De la necesidad, una virtud. De la contrariedad, una meritoria capacidad de reinvención. 'Pasapalabra' ha iniciado una nueva fase este viernes, 19 de junio, con el estreno de la nueva prueba final que sustituye a 'El Rosco', el juego nuclear del formato durante 26 años que ya es historia porque, por decisión del Tribunal Supremo, ha tenido que cesar definitivamente su emisión.

Con esta sentencia de obligado cumplimiento al ser firme, Atresmedia e ITV Studios, titular de 'Pasapalabra', han enfrentado semanas complicadas, de mucho trabajo, para buscar lo que parecía casi imposible: un reemplazo a la altura del reto circular del abecedario que tan instalado se encuentra en la memoria colectiva y en el hábito de los espectadores.

'AlaZ', adaptación de un formato original emitido en la televisión suiza

Cabecera de 'AlaZ'

El objetivo primordial era dar con una prueba que conservara la épica y la emoción de 'El Rosco' y que mantuviera esa sensación de casi "olimpiada". Es decir, que honrara toda la preparación y el sacrificio de los concursantes durante años para presentarse a este legendario programa. Y tras una ardua búsqueda, se encontró un formato original, emitido en la televisión suiza (RSI) con total normalidad, que satisfacía todo lo que se pretendía por parte de Atresmedia e ITV.

Se llama 'DallAZetA' y, haciendo una adaptación fiel de la versión primigenia, la traducción en nuestro país es 'AlaZ', respetando incluso la fonética del nombre. Eso sí, en este programa original solo hay un competidor y desde el grupo audiovisual y la productora británica lo han adaptado a un duelo simultáneo para continuar la estela de lo que representa históricamente 'Pasapalabra'.

A priori, puede parecer que aguarda muchas similitudes con 'El Rosco', como la sobreimpresión de las letras del abecedario (abandonando la forma de 'rosco') y la dinámica de la definición que lee el presentador, Roberto Leal. Sin embargo, hay numerosas diferencias en la mecánica que distancian a esta prueba de su predecesora y que la asemejan más bien al clásico juego del 'Ahorcado', puesto que se puede ver en pantalla cuántas letras contiene la palabra que se está buscando.

Así es la mecánica y la configuración visual de la nueva prueba

La composición en pantalla queda de la siguiente manera: Las letras, de la A a la Z, aparecen desplegadas en forma de recta en la parte inferior y dentro de casillas rectangulares, alejándose totalmente de la geometría de 'El Rosco'. Justo encima, y ahí reside una de las grandes distinciones, el grafismo que se muestra en televisión queda completado por dos casillas. En la parte izquierda, figura la definición verbalizada por Leal en formato conciso; en la derecha, el apartado con el número de caracteres que tiene la palabra que ha de adivinar el participante.

Configuración de la nueva prueba

De este modo, y a diferencia de 'El Rosco', los concursantes cuentan por primera vez con una referencia visual del número de letras que forman el término en cuestión. Esta novedad puede interpretarse como una simplificación de cara al jugador, pero lo cierto es que complica y exige aún más concentración al existir tantos elementos ópticos que, en cambio, son toda una ventaja para el telespectador. Con 'El Rosco' solo podías escuchar y necesitabas de una lúcida retentiva. Ahora, también se puede ver. En resumidas cuentas, podrías poner en mute el televisor y seguir jugando desde casa sin problemas.

Por su parte, 'AlaZ' exigirá a los aspirantes al bote, no solo esa mayor concentración de la que hablamos, sino también la destreza de no perder demasiados segundos en cada definición, pues, con esta dinámica, los concursantes instintivamente tienden a contar las letras para saber si la palabra que tienen en mente es la correcta mientras el contador corre imparable. Además, en este caso, la respuesta solo puede ser una: aquella que encaje en la casilla por su número exacto de caracteres. De modo que aquí no valen sinónimos que podían empezar o contener la misma letra como sucedía en 'El Rosco'.

Las 2 mayores innovaciones que otorgan originalidad a la nueva prueba final de 'Pasapalabra'

Pero, sin duda, dentro del cambio de reglas, las mayores innovaciones que confieren originalidad a esta nueva prueba final de 'Pasapalabra' son dos. La primera, que el concursante que más segundos haya conseguido en las pruebas previas puede elegir si empieza el juego en el orden normal (de la A a la Z) o si prefiere hacerlo a la inversa (de la Z a la A). En este primer programa, David, que ha obtenido más segundos y ha sido por tanto el ganador, ha escogido el orden habitual. En consecuencia, su oponente, Javier, se ha enfrentado a la prueba desde la Z hasta la A. Se trata de un elemento determinante más que está pensado para condicionar y alterar las estrategias.

Y en segundo lugar, el otro gran componente diferenciador es que, a partir de ahora, cada integrante del duelo final posee tres opciones: pasar (manteniendo la popularizada expresión 'pasapalabra'), responder lo que se está preguntando o pedir una pista. Cuando el concursante duda o se atasca en una de las 25 palabras, puede solicitar una ayuda a Roberto Leal diciendo 'letra'. Eso sí, hay letra pequeña (nunca mejor dicho): solo puede ser una pista por término y, ojo, porque esa 'asistencia' implica un descuento de cinco segundos en el marcador.

Es por ello por lo que esta novedad lleva asociada otra: un cambio en el número de segundos con el que parte cada jugador, ampliándose de 85 a 110 debido a que necesitan un colchón de tiempo mayor. Tras visionar esta dinámica, podemos valorar que permite que la prueba final sea más estimulante si cabe e incluso menos monótona que 'El Rosco'. Este primer duelo con 'AlaZ' se ha resuelto con empate entre Javier, el concursante más veterano, y David. Los dos han concluido esta nueva prueba con 22 aciertos y sin fallos.

Realización menos estática y nueva línea gráfica

Por otro lado, más allá de la mecánica per se, la prueba que ha relevado a 'El Rosco' ha incorporado muchas variaciones en cuanto a realización y línea gráfica. Aparte de lo más básico, la representación horizontal y lineal de las letras para dejar atrás la configuración circular y la aparición de la pregunta y la respuesta correcta cuando se resuelve, se han introducido novedades en lo que respecta a nuevos planos y posiciones de los concursantes mientras se disputa el juego. Todo un reto también para el equipo de realización.

Por ejemplo, se usan dos tótems de pantalla, uno por participante, para mostrar los aciertos logrados y los segundos de los que disponen, que por primera vez también pueden ver; y se emplea una nueva solución visual en el recuento. Esto enriquece el formato a nivel de realización, que era mucho más estática con 'El Rosco'. No obstante, la fuerza visual que éste ostentaba, eso sí, resulta insuperable. También la disposición de los concursantes cambia. Los atriles se preservan inalterables, pero alrededor de la persona hay un marco luminoso que simula estar dentro de una cabina y que cambia de color.

Nueva disposición de los concursantes de 'Pasapalabra'

Objetivo conseguido: conserva la épica y la emoción del desaparecido 'Rosco'

Por último, hay que señalar que, para borrar todo vestigio de 'El Rosco' y evitar eventuales conflictos legales, se ha cambiado la cabecera principal del programa, basada en el formato circular. Asimismo, se han reformulado la música y las ráfagas entre pruebas y se ha creado una cabecera propia para 'AlaZ'. Del epicentro de la mesa central del plató ha desaparecido el rosco interactivo y los pulsadores de la prueba musical, que incluían un mini rosco, también han sido suplidos por una A y Z de considerables dimensiones. Para más inri, los marcadores de los aciertos y segundos, así como los carteles identificativos de los participantes, han pasado de la forma circular a la cuadrada o rectangular.

Como colofón, podemos concluir que Atresmedia ha convertido la adversidad en una oportunidad para reinventarse de un modo encomiable. Todas las premisas perseguidas se cumplen: hay épica, no se pierde la emoción y, lo más importante, se honra -insistimos- el legado de 'El Rosco' con elementos que, incluso, enriquecen.