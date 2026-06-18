Así ha sido el último 'Rosco' de 'Pasapalabra' en Antena 3, con despedida de Roberto Leal avanzando la nueva prueba final

Llegó el día. Este jueves, 18 de junio, de 2026 pasará a la historia como el día en el que 'Pasapalabra' cambió para siempre después de 26 años al tener que despedirse de forma definitiva de El Rosco, su prueba estelar. Y es que hay que recordar que, este viernes 19, Antena 3 estrenará la nueva prueba final del concurso que presenta Roberto Leal.

Desde ahora, 'El Rosco' se independiza de manera ineludible a consecuencia de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado 21 de mayo ratificó que su titularidad pertenece a la productora holandesa MC&F, la parte demandante, y no a ITV Studios, la factoría inglesa con la que el grupo Atresmedia trabaja desde el año 2020.

Así, desde este momento, los derechos de explotación y de emisión de El Rosco forman parte de Mediaset tras alcanzar un acuerdo con la compañía neerlandesa (que ahora ha sido reconocida como su propietaria). Así, el grupo trabaja desde finales de mayo en un nuevo concurso para Telecinco sin que se hayan conocido nuevos detalles sobre quién será su presentador/a ni qué productora se hará cargo del mismo.

A la espera de ver cómo será la nueva prueba final de 'Pasapalabra', este jueves hemos asistido al último 'Rosco' del concurso y por tanto también al último 'Rosco' al que se han enfrentado los concursantes que ahora mismo se baten en duelo en el formato de Antena 3. Cabe decir que, además, se ha vivido algo inusual. Y es que los invitados que han acompañado este jueves a Javier y David en 'Pasapalabra' solo han estado un programa. Así, Marta Belenguer, Julian Villagrán, Lucía Jiménez y Jorge Lucas han acudido al concurso pero, en lugar de permanecer en tres entregas, como es habitual, solo han participado en la de este jueves.

El último 'Rosco' de 'Pasapalabra' de Javier y David acaba en empate

En total, han sido 81 programas los que Javier, el concursante más veterano de esta etapa, ha luchado por el bote del concurso, afrontando las 25 definiciones de la que ha sido la prueba estrella del programa durante 26 años. Gracias a ello, ha conseguido acumular en su bote personal 63.600 euros. Por su parte, David ha luchado en 51 programas contra su rival para completar el reto circular y ha acumulado 22.800 euros.

Tanto Javier como David se han enfrentado a un 'Rosco' como un día cualquiera. Y es que hasta el final, el programa no ha hecho referencia a la despedida de la que ha sido el reto estelar del formato durante 1548 programas desde que estrenó esta etapa en Antena 3 con Roberto Leal al frente.

En este último duelo frente al Rosco, Javier tenía 144 segundos para completarlo frente a los 130 segundos que había acumulado David. Finalmente, ambos han optado por dejarlo en un empate. "Mañana os invitamos al estreno de la prueba final de 'Pasapalabra', que ya os digo yo que os va a encantar", han sido las palabras del presentador como cierre de una era.