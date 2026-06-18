Día señalizado en rojo en la historia de la TV: 'Pasapalabra' ha dicho adiós a 'El Rosco' tras 26 años de emisión irregular

Este 18 de junio de 2026 pasará a los anales de la televisión española. El artículo bien podría ser un 'obituario', pues se escribe el día en el que 'Pasapalabra', uno de los concursos más longevos de la pequeña pantalla, ha despedido para siempre 'El Rosco', su prueba estrella y la única que ha sobrevivido al paso de los años. Se dice que el programa es mucho más que este clímax final, pero lo cierto es que, desde sus inicios, allá por el año 2000, todo ha cambiado menos el mítico reto del abecedario circular. Y esto es así porque hablamos de un momento insuperable y casi irremplazable. Por eso, no es de extrañar que, asiduamente, anote el minuto de oro en las audiencias diarias.

Sin embargo, tras 26 años integrado ilícitamente en 'Pasapalabra', 'El Rosco' se ha independizado de manera inexorable como consecuencia de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado 21 de mayo ratificó que su titularidad pertenece a la productora holandesa MC&F, la parte demandante, y no a ITV Studios, la factoría inglesa con la que el grupo Atresmedia mantiene el acuerdo desde 2020.

En paralelo, el game show conducido por Roberto Leal deberá reformular sus grafismos, en su inmensa mayoría inspirados o basados en la forma geométrica de 'El Rosco'. Por ahora, este imperativo ya se ha acatado en todos los perfiles oficiales en redes sociales, en la web de Antena 3 y en Atresplayer; plataforma donde, además, se han borrado seis años de legado, lo que equivale a más de 1.500 entregas. Así, los nostálgicos amantes del revisionismo no podrán tener acceso a ese valioso historial.

Es otro mandato que figura en el fallo judicial del Supremo, que obliga a "la eliminación del comercio y a la destrucción de todas las grabaciones de cualesquiera programas de televisión u obras audiovisuales que incluyan un juego basado en dicho formato"; así como a "la retirada de los circuitos comerciales, la inutilización y, en caso necesario, la destrucción de todos los elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, creación o fabricación de cualquier programa de televisión u obra audiovisual que incluya 'El Rosco'".

La televisión española sentará un precedente en el litigio de 'Pasapalabra' y 'El Rosco'

Asistimos, sin lugar a dudas, a una grandísima revolución en el sector. Está por ver qué efectos tendrá este hito, que no tiene precedentes en la televisión. En ningún otro país del mundo se ha dado la disyuntiva de que 'Pasapalabra' y 'El Rosco' se emitan en cadenas distintas. Y, aunque aún no hay fecha para que este escenario se materialice, eso es lo que precisamente acabará sucediendo en próximas semanas o meses.

Recordemos que la legendaria prueba obra en poder de Mediaset España tras suscribir un pacto tácito con la compañía neerlandesa (la reconocida ahora como propietaria) y que, por ende, se podrá ver dentro de un nuevo concurso que Telecinco lleva preparando desde finales de mayo; sin ofrecerse detalles del mismo y sin ni siquiera saberse qué presentador/a se pondrá al frente o qué productora se hará cargo de lo que es todo un desafío. Y es que tampoco será fácil construir un nuevo formato en torno a 'El Rosco' que no se perciba cutre por parte del telespectador y que, ante todo, no derive en un conflicto legal con la competencia.

Con estos mimbres, el concurso 'Pasapalabra' deja de ser tal y como lo conocíamos hasta ahora para entrar en una nueva era marcada por la incertidumbre. Esta etapa arrancará a partir de este viernes 19 de junio con una novedosa prueba final en sustitución de 'El Rosco' que debe cumplir con lo que dictamina el alto tribunal en materia de propiedad intelectual y que se preserva en el máximo de los secretos por parte de Antena 3; cadena a la que hay que reconocerle el mérito de transformar en evento lo que realmente es una enorme contrariedad.

El poder de 'El Rosco' en las audiencias de 'Pasapalabra', en cifras

Una vez estrenada, y dejando que transcurra un tiempo para tomar perspectiva, se verá cómo recala en el público, ya que, por muy conseguida que esté, difícilmente podrá igualar la tensión, la emoción, el magnetismo y la atracción visual de 'El Rosco'. Sus resultados en seguimiento así lo avalan. En ese sentido, nos remitimos al especial que elaboramos y publicamos hace unas semanas en El Televisero sobre su poder en audiencias; con seis puntos de cuota de pantalla y casi un millón de espectadores absolutamente claves.

En pleno debate sobre el devenir de 'Pasapalabra' sin 'El Rosco' y de 'El Rosco' sin 'Pasapalabra', un escenario que, al 50%, se sustanciará -insistimos- desde este viernes, analizamos los datos de la prueba nuclear en concreto al margen del concurso en su totalidad. Para ello, recogimos los promedios del mes de mayo, extrayendo el registro, con la mayor exactitud posible, de los minutos en los que se emite 'El Rosco' y separándolo del resto del programa.

La conclusión es muy elocuente y reveladora. En dicho mes, 'Pasapalabra' sin 'El Rosco' (de 20:03 a 20:50 horas) medió un 17,2% de share y 1.385.000 espectadores. Por su parte, 'El Rosco' en particular (20:50 a 21:04 horas) cosechó un 23,3% de cuota y 2,2 millones de televidentes. Nos encontramos frente a una brecha de más de seis puntos porcentuales en índice de share y ochocientos mil seguidores.

A ello hay que añadir la parálisis que cada entrega de bote ha provocado en la televisión, con cifras de audiencia verdaderamente astronómicas. En esta última etapa en Antena 3, hay cuatro claros ejemplos. En primer lugar, la victoria de Rafa Castaño, que rozó los 4,6 millones y firmó un desorbitado 37,4% (récord). Le siguen Pablo Díaz (30,8% y 4,3 millones), Rosa Rodríguez (36,8% y 3,7 millones) y Óscar Díaz (30,1% y 3,3 millones). A fin de cuentas, lo podríamos resumir en un titular: Cuando 'Pasapalabra' sí es en buena parte 'El Rosco'.

Esa significativa diferencia entre un bloque y otro y los apabullantes números de los 'Roscos' completados, métricas extinguidas ya en el modelo de televisión actual, aumentan la presión por el recambio que Atresmedia e ITV Studios han fraguado en tiempo récord (apenas tres semanas) para que la pérdida de 'El Rosco' tenga un impacto lo más minimizado posible y, sobre todo, para retener al público ante una alteración en el consumo que, en cierto modo, se presume inevitable. El interrogante, que estaremos en disposición de resolver a corto o medio plazo, es en qué grado de magnitud.

Todo ello lo observaremos y analizaremos con detalle a partir de ahora. De momento, solo podemos ceñirnos a que llegó el día de todo un hito para la televisión española: 'Pasapalabra' se desprenderá para siempre de 'El Rosco' tras 26 años de idilio y por culpa de una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo que ha de ejecutarse ya, sin más dilación. Un antes y un después que nos abocará a un intrincado y endiablado escenario que implica la continuidad de 'Pasapalabra' sin 'El Rosco' y de 'El Rosco' sin 'Pasapalabra'.







