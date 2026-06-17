Roberto Leal eleva a la categoría de "grandísimo evento" la nueva prueba final de 'Pasapalabra' que sustituye a El Rosco

Será este próximo viernes, 19 de junio, cuando Antena 3 estrene la nueva prueba final de 'Pasapalabra', acatando así la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a dejar de emitir 'El Rosco'. Este martes, su presentador, Roberto Leal, ha visitado el programa de Sonsoles Ónega, donde ha hablado por primera vez sobre la nueva prueba.

El andaluz ha acudido a 'Y ahora Sonsoles' para presentar su primera novela de ficción, 'El Sótano'. Pero, cómo cabía esperar, la conductora del magazine le ha preguntado por los cambios que se avecinan en el concurso que lleva 6 años presentando con gran éxito. "Estoy muy nerviosa, porque veo que habéis anunciado algo muy especial para el viernes", ha introducido la periodista.

"Te refieres a la nueva prueba final de 'Pasapalabra', ha explicado Roberto Leal por si todavía alguien no se había enterado. Tras lo cual ha dado algunas pinceladas, aunque sin entrar en detalles: "No te puedo adelantar mucho, es un grandísimo evento. Os va a encantar, es increíble, la gente cuando la vea va a decir 'guau' y yo me lo estoy pasando muy bien. Y lo he vivido ya con el público y con los invitados que han tenido la suerte".

Roberto Leal en #YAhoraSonsoles, sobre el estreno este viernes de la nueva prueba final de #Pasapalabra:



“Es un grandísimo evento”

“Os va a encantar, es increíble, la gente cuando la vea va a decir "wow"”

“Yo me lo estoy pasando muy bien”



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Roberto Leal presenta su primera novela, 'El Sótano'

Pero antes de hablar sobre los que cambios en 'Pasapalabra', Roberto Leal habló sobre 'El Sótano'. Se trata de un thriller psicológico que, según reconoce, atrapará al lector desde los primeros minutos. La novela nació de una anécdota personal del presentador: mientras vivía de alquiler con su mujer, comenzaron a llegarles cartas siempre dirigidas al mismo hombre. "No éramos ni yo, ni mi mujer, ni la persona que había vivido antes en esa casa", explicó en el magazine vespertino de Antena 3.

Aunque Roberto Leal nunca llegó a abrir las cartas, "porque eso es algo ilegal", estas no dejaban de llegar. "Me llegaron tantas, de bancos, de seguros privados, de bufetes de abogados… que pensé si esto cae en manos de un perturbado…", ya que "abriendo una carta te puedes enterar de muchas cosas". A raíz de esta anécdota, el comunicador sintió la necesidad de escribir una historia que tratase de los peligros que existen a raíz de ceder ciertos datos y que mantuviese al lector en vilo desde la primera hasta la última página.

El pasado mes de mayo, el Tribunal Supremo ratificaba la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condena a Antena 3 a dejar de emitir 'Pasapalabra' con 'El Rosco', la mítica prueba final del programa. Dicha resolución, desestima los recursos presentados por Atresmedia e ITV Studios, y confirma que 'El Rosco' es una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la productora neerlandesa MC&F.

Acatando la sentencia, la plataforma online Atresplayer, ya ha eliminado los 1.540 episodios correspondientes a los 6 años que el concurso presentado por Roberto Leal lleva emitiéndose en Antena 3 con el famoso Rosco. Será el próximo jueves, cuando esta prueba se emita por última vez y, un día después, se estrenará la nueva.