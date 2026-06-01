Sonsoles Ónega censura lo que llega a soltar un invitado en directo en Antena 3: "¡Que me quitan el programa!"

Sonsoles Ónega ha vivido este lunes un momento de máxima tensión en 'Y ahora Sonsoles' y ha terminado censurando el comentario de un invitado al poderles generar algún problema legal por lo que llegaba a soltar en directo sin ningún pudor.

Todo sucedía cuando 'Y ahora Sonsoles' abordaba la polémica en torno a una orquesta a la que el Centro Gallego de Vitoria se niega a pagar 14.000 euros por su "lamentable actuación". Así, el programa de Sonsoles Ónega conectaba con la vicepresidenta de la asociación que contrató a la orquesta y también con el dueño del grupo musical para conocer las dos versiones.

Según defendía Estíbaliz Reboredo, la vicepresidenta del Centro Gallego de Vitoria, la orquesta no cumplió en ningún momento lo pactado señalando tanto falta de profesionalidad como el salto del código de vestimenta además de impuntualidad en los horarios así como numerosas desafinaciones.

Tras ello, Sonsoles Ónega conectaba con José Antonio, el dueño de la orquesta, para conocer su versión. El hombre no dudaba en negar todas las acusaciones de la asociación y en denunciar cómo le debían el caché de 14.000 euros. Y poco a poco el hombre se sulfuraba sin dejar hablar a la otra invitada obligando a la presentadora a intervenir para que dejara darle la réplica a la vicepresidenta de la asociación.

Sonsoles Ónega frena en seco a un invitado de 'Y ahora Sonsoles'

Sonsoles Ónega frena a un invitado de 'Y ahora Sonsoles'

Después de escuchar ambas versiones, Sonsoles Ónega se dirigía al dueño del grupo musical. "Hay un hecho objetivo que es la actuación y la actuación tiene un minuto malo", soltaba la presentadora. "Igual que el hijo del dueño de Mango, que lo tiró por el barranco", espetaba entonces José Antonio sin pensárselo.

"Oiga! ¡No! No puedo yo permitir que usted diga eso. José Antonio usted no puede decir eso por Dios", le censuraba de inmediato la presentadora de 'Y ahora Sonsoles'. "Digo yo", añadía él. "No, ni dice usted ni madre que lo fundó. Se está investigando, pero no podemos decirlo así taxativamente. ¡Que me quitan el programa!", reaccionaba Sonsoles.

Finalmente, Sonsoles Ónega trataba de recomponer la situación volviendo al tema de debate sobre el problema de la orquesta y el Centro Gallego de Vitoria. Pero después era Iñako Díaz-Guerra el que hacía un comentario un tanto polémico. "Como se ponga de moda que haya que devolver el dinero si no cantas bien, se me ocurren muchos grupos que están ahora de gira que van a tener que devolver un pastizal", comentaba. "¡Oye, tampoco! Me estoy incomodando, que todo el mundo tiene una mala tarde", volvía a cortar la presentadora por temor a que muchos se le echaran encima por estar hablando de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh.