Estupor en TVE por lo que se le ha escuchado a Ana Samboal sobre la agresión policial a una profesora en Valencia

'La hora de La 1' ha abierto su mesa de debate de este lunes con una de las imágenes más impactantes del día: el vídeo de un policía nacional empujando a una manifestante por detrás haciéndola caer. Y si bien la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha anunciado en sus redes sociales que abrirá una investigación ante este "inaceptable" episodio de brutalidad policial, la periodista Ana Samboal ha llenado el plató de TVE de tensión con su firme defensa de la actuación de los cuerpos del estado.

"Yo creo que el protocolo es probablemente el adecuado, porque están siguiendo las órdenes que les han dado desde la Delegación del Gobierno, no actúan porque les da la gana", ha comenzado subrayando la colaboradora del matinal de La 1 tras presenciar las imágenes virales en las que la profesora, que se manifestaba invadiendo la calzada junto a más personas, es empujada por detrás protagonizando una aparatosa caída.

"Entiendo que no querían tirar al suelo a esa señora, simplemente la empujan para quitarla del carril y se cae. Es un policía despejando un carril y una persona que se cae, probablemente esa no es la intención", ha aclarado entonces Ana Samboal dejando algo perplejos al resto de sus compañeros, que trataban de escuchar su alegato sin cortarlo. "No veo ningún tipo de brutalidad, ni ensañamiento ni nada por el estilo, está despejando un carril con la mala fortuna de que esta señora se cae", ha insistido la comunicadora.

Ana Samboal vive un choque en 'La hora de La 1' al defender el empujón a una manifestante: "Es una imagen parcial"

Ha sido entonces cuando la escritora Irene Lozano se ha visto obligada a romper su silencio. "Ana, pero mala fortuna... Si tú empujas a alguien con la fuerza de un antidisturbios, por la espalda, a una profesora que tiene una edad...", ha destacado la colaboradora plantándose contra la defensa de su compañera. "Claro, pero si tú te dedicas a cortar carriles de tráfico cuando llegan coches de frente pues lo mínimo que puede hacer un policía es quitarte de en medio", le ha espetado Samboal, generando aún más polémica en la mesa.

"¿Esta señora es muy débil para que la empuje la policía pero muy fuerte para ponerse delante de un coche? Lo que están haciendo esos dos agentes de policía es despejar la calzada", sentenciaba entonces Ana Samboal, muy crítica con las acusaciones que ha recibido el agente de policía. "Estamos hablando del cómo, no del qué. Estamos de acuerdo en que tiene que despejar la calzada, pero lo ha hecho con desproporción", ha insistido su compañera.

Dice Ana Samboal que el policía que empujó por la espalda a la profesora jubilada ni es brutalidad policial ni quería tirarla al suelo, QUE SINVERGÜENZA. Intxaurrodo no la para y otras se ponen medio de perfil. Es alucinante todo lo que se dice en esta pieza. pic.twitter.com/JN6g91iDg7 — DΛVID ƧΣGӨVIΛ🏳️‍🌈💜🔻 (@dsegoviaatienza) June 1, 2026

En contra del suavizado punto de vista se ha unido Ana Pardo de Vera, que en la misma línea de Lozano, ha recriminado a su compañera de mesa el ingenuo relato que trataba de vender. "Esto no tiene ningún sentido, el señor estaría cabreado por lo que sea. Solo había dos señoras", ha señalando la periodista. "¿Pero qué imagen tienes? ¿Una de diez segundos? No sabes lo que pasa antes o después. Es una imagen parcial", insistía Samboal sin escuchar las críticas de sus compañeros.

"Estaba sola, en una calzada. La policía también se equivoca, y ahí hay un uso desproporcionado que espero que se investigue y reciba la sanción que le corresponde. Lo que no puede ser es que todos los policías se pongan a hacer lo mismo que ha hecho este policía con esta señora", ha terminado señalando de Vera con gesto serio ante la actitud defensiva de Ana Samboal. "Imagínate que todas las personas que van a manifestarse deciden cortar una calzada. La orden la da la Delegación del Gobierno: despeje la calzada", insistía la periodista.

"Lo único que tenemos para analizar son las imágenes, no son otra cosa, y se ve claramente que es un empujón desproporcionado", ha terminado subrayando otro de los periodistas presentes en la mesa de debate de 'La hora de La 1' invalidando la defensa del brutal empujón que han captado las cámaras durante una de las manifestaciones de la huelga de profesores que continúa en la Comunidad Valenciana.