José Manuel Soto y Alba Paul dicen 'hasta aquí' en 'Supervivientes' por Claudia: "Prefiero irme, no puedo más"

Claudia Chacón tiene a gran parte de sus compañeros de 'Supervivientes 2026' encima. Lejos de apaciguarse los ánimos, la recta final del concurso está incrementando la tensión en lo que respecta a la convivencia. Y más tras la última jugarreta de la polémica concursante.

En un nuevo acto de egoísmo, la mallorquina sucumbió a un dilema planteado por Poseidón que consistía en disfrutar de un desayuno premium junto a un compañero (Maica) por tres días consecutivos. A cambio, todo su equipo perdería la dotación semanal de lentejas.

Claudia Chacón no dudó en aceptar ese desayuno y en dejar a todos los miembros del equipo sin esa parte fundamental de la ya exigua alimentación que les proporciona la organización de 'Supervivientes'. "¿No está queriendo todo el mundo que me vaya? Pues yo prefiero un desayuno con mi amiga", se justificó la joven, sin ápice de remordimiento.

"Me han nominado, no me han tenido en cuenta para comer... ¿Por qué tengo que ser yo buena compañera?", se jactó en directo, deslizando que su acción era una venganza -una de tantas- por cómo le han tratado, según ella, en los casi 90 días de aventura.

Como era de esperar, la mayoría de compañeros, a excepción de su amiguísima Maica Benedicto, se mostraron en pie de guerra, asegurando prácticamente al unísono que no se puede convivir con ella ni un minuto más. "Es mala compañera y por las acciones que lleva a cabo es mala persona. Nos deja sin comer, no solo lentejas, sino la mitad de la comida o de la dotación que tenemos durante toda la semana. Se ríe de nosotros", protestó Alba Paul.

"El otro día robó una lata y se supone que tendría que demostrar algo de arrepentimiento. Pero a los tres días tiene una oportunidad de cambiar algo y no", apostilló Aratz Lakuntza, sorprendido con la supina falta de escrúpulos que no deja de evidenciar Claudia Chacón cada día. "Todos aquí hemos venido por algo. Yo por mostrar un show deportivo, otros por supervivencia, por pesca... pero Claudia parece que viene a demostrar el no compañerismo", añadió el vasco.

Por su lado, Alba Paul, que le llamó "rata de cloaca", expuso sin rodeos su verdadera opinión sobre Claudia, con un retrato como persona absolutamente demoledor: "Es la peor superviviente, no sabe convivir, no tiene cargo de conciencia, no tiene sentimientos".

"Estamos a pocos días de la final, pero es que prefiero irme en la próxima nominación antes que convivir con ella. Llega un punto en el que no puedo contenerme, te saca de quicio. No puedo más y no puedo convivir con una persona que no respeta y a la que le da exactamente igual todo. Todas las acciones que hace las hace a propósito para fastidiarnos. 'Supervivientes' es muy difícil como para tener que compartir espacio con ella", denunció la mujer de Dulceida.

José Manuel Soto se planta ante la situación que se vive en Honduras con Claudia Chacón

A continuación, y en la misma línea de Alba Paul, se pronunció José Manuel Soto. "He tenido que sufrir sus jugarretas que, al final, tienen consecuencias, porque en la vida todos los actos tienen consecuencias. Ella se queja de que la nominan, de que no le dan de comer. Pero al final come más que nadie y, si la hemos nominado, es porque se lo ha merecido. Aquí no se nomina de forma gratuita, se nomina porque ha pasado algo".

"Yo no soy un hombre de pelearme a voces con nadie y a veces parece que no entro o no participo, pero cuando se me da la oportunidad, a mi me gusta dejar claro que yo entiendo este concurso como un concurso de compañerismo, de valores, de supervivencia y de convivencia. Yo admiro mucho a la gente que me enseña cosas, no a la gente que me roba, que me miente o a la gente que me hace la vida imposible", clamó el cantante.