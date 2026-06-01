'Supervivientes' expulsa a Borja Silva entre polémica tras cambiarse el proceso de eliminación habitual

'Supervivientes 2026' ha agitado la recta final del concurso, que arrancó el pasado jueves, con un nuevo expulsado definitivo en la noche dominical. La ceremonia de eliminación se ha adelantado a la gala de 'Conexión Honduras' y se ha debatido entre Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Claudia Chacón y Borja Silva, que no esperaban abandonar tan precipitadamente.

Tras las nominaciones del jueves, ellos tres quedaron expuestos al inexorable juicio de los espectadores: Alvar y Borja señalados por el equipo y Claudia por designación directa del líder, que fue Aratz Lakuntza. Tres pesos pesados que apuntaban a la eliminación más emocionante de la temporada.

Al comienzo de la noche, los porcentajes oficiales se encontraban de la siguiente forma: 37,1%, 36,3% y 26,6%. Así, la proclamación del expulsado se presentaba muy reñida. Además, pronto han empezado a moverse, igualándose aún más: 36,1%, 34,1% y 29,8%. Pero el verdadero ajuste se ha producido justo antes del cierre del televoto: 35,7%, 32,3% y 32%. Es decir, solo tres décimas han decantado la expulsión.

El primer salvado de la noche ha sido Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, que se ha mostrado gratamente impresionado con el veredicto. Con todo, la cosa ha quedado en un inesperado duelo final entre Claudia Chacón y Borja Silva. Aquel que obtuviera el menor respaldo abandonaba 'Supervivientes 2026' para siempre.

Sin embargo, en esta ocasión, la organización ha alterado drásticamente la dinámica de las expulsiones que se sigue habitualmente y no ha vuelto a reabrir votaciones tras comunicar el primer salvado. Un giro de guion que ha sembrado la polémica y que sido fuertemente criticado en redes.

Finalmente, y tras ese sorprendente y controvertido cambio en el proceso de eliminación, la persona que ha tenido que decir adiós definitivamente ha sido Borja Silva, que ha cosechado menor apoyo (32%) que Claudia Chacón y Alvar Seguí por parte de los telespectadores del concurso.

Así, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha llevado un duro varapalo, pues su marcha se ha producido a las puertas de la final. Además, como las segundas oportunidades ya no tienen cabida en esta última fase del concurso, la expulsión ha implicado un billete directo a España; siguiendo los mismos pasos de Darío Linero.

No obstante, antes de concluir su participación de manera definitiva, Borja ha poseído un último poder. La organización ha vuelto a poner en marcha la dinámica de 'la última voluntad', que ha consistido en ejercer una nominación extra y secreta a quien deseara. El ya exconcursante de 'Supervivientes 2026' ha endiñado el punto a Alba Paul.