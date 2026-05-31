Alvar, Claudia o Borja: Este es el expulsado definitivo de 'Supervivientes 2026' según los usuarios de la encuesta

El calibre de los nominados aboca a 'Supervivientes 2026' a la expulsión más fuerte, que se anticipa a este domingo. Los expuestos son Alvar Seguí, Claudia Chacón y Borja Silva. Tres 'peces gordos' que auguran una marcha muy dura en plena recta final.

La ceremonia de eliminación se vivirá en 'Conexión Honduras', por tanto los tres en la picota se enfrentarán a una expulsión que no se esperan. Uno de ellos seguirá los mismos pasos que Darío Linero.

A la espera de conocer la resolución oficial por boca de Jorge Javier Vázquez, en El Televisero te adelantamos cómo marchan las votaciones de nuestra encuesta hasta el momento. Con más de 30 mil votos emitidos, hay un empate técnico entre Alvar Seguí y Claudia Chacón. Ambos reúnen un 43% y se confirman como los grandes favoritos de la audiencia.

De este modo, Borja Silva será el que tendrá que abandonar Honduras, pues tan solo el 14% de los usuarios que han participado considera que debe ser el concursante salvado de la expulsión.

Hasta anunciarse el veredicto final, puedes seguir votando en la encuesta. Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado de la expulsión de 'Supervivientes 2026': Alvar Seguí, Claudia Chacón o Borja Silva? ¡VOTA YA!