Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes 2026': Alvar, Claudia o Borja?

Tras la expulsión de Darío Linero, 'Supervivientes 2026' ha celebrado una nueva y decisiva ronda de nominaciones en la gala 13. Un reparto de puntos que ha dejado a cuatro nuevos expuestos a la próxima expulsión definitiva de la edición, que ya encara su recta final. Son Alvar Seguí, Claudia Chacón y Borja Silva y se enfrentarán a una ceremonia de eliminación que se adelantará a este domingo 31 de mayo.
Así se han desarrollado las nominaciones de la gala 13
- Alvar Seguí ha nominado a Maica
- Claudia Chacón ha nominado a Borja
- Alba Paul ha nominado a Borja
- José Manuel Soto ha nominado a Borja
- Borja Silva ha nominado a Alvar
- Maica Benedicto ha nominado a Alvar
- Aratz Lakuntza, como líder, ha nominado a directamente a Claudia
- Darío Linero, antes de marcharse, ha nominado a Alvar
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