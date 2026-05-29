'Supervivientes 2026' anuncia al expulsado, que polemiza su marcha de Honduras con una venganza

'Supervivientes 2026' ha ofrecido este jueves, 28 de mayo, su decimotercera gala en Telecinco, en la que ha arrancado la recta final del concurso, en la que Ivonne Reyes ha tenido que decir adiós forzosamente por su rotura de pierna y en la que se ha conocido la identidad del nuevo expulsado definitivo de la edición. La ceremonia de eliminación se ha debatido entre los tres nominados que han llegado al proceso final: José Manuel Soto, Borja Silva y Darío Linero.

Tras las nominaciones de la semana anterior, ellos tres quedaron expuestos al inexorable juicio de los espectadores junto a Claudia Chacón, introducida en la lista tras la modificación que hizo Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo. Sin embargo, el martes, en 'Tierra de Nadie', se llevó a cabo la clásica salvación, liberando así al más apoyado. Resultó ser por enésima vez Claudia, lo que refleja que es una clara candidata a ser finalista de 'Supervivientes 2026' pese a sus grandes polémicas.

Por ende, Borja, Soto y Darío han permanecido en la cuerda floja hasta el último momento en el que se han cerrado las votaciones en la app de Mediaset Infinity. En primer lugar, se ha salvado el cantante andaluz, el participante más veterano de la presente edición, al poseer el porcentaje más elevado.

Con todo, la cosa ha quedado en un duelo final entre Borja Silva y Darío Linero. Aquel que obtuviera el menor volumen de votos abandonaba 'Supervivientes 2026' para siempre. Y esa persona que ha tenido que decir adiós definitivamente ha sido Darío, que ha cosechado menor respaldo (47,1%) que Borja (52,9%).

Así, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha llevado un duro mazazo, pues su salida se ha producido a las puertas de la final. Además, como las segundas oportunidades ya no tienen cabida en esta última fase del concurso, la expulsión ha implicado un billete directo a España; siguiendo los pasos de Gerard Arias.

No obstante, antes de concluir su participación de manera definitiva, Darío ha poseído un último poder. La organización ha vuelto a poner en marcha la dinámica de 'la última voluntad', que ha consistido en ejercer una nominación extra y secreta a quien deseara. Y el ya exconcursante ha endiñado el punto a Alvar Seguí para vengar la nominación de éste de la semana pasada que ha desembocado en su expulsión.