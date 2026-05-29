Ivonne Reyes abandona 'Supervivientes 2026' para ser operada por las graves consecuencias de su accidente

Ivonne Reyes sufrió un aparatoso percance durante la prueba de recompensa del pasado martes que obligó a movilizar inmediatamente al servicio médico de 'Supervivientes 2026'. La modelo fue trasladada a un hospital de Honduras para ser sometida a las pruebas pertinentes que determinarían si puede continuar o no en la aventura.

Hasta ahora, la última imagen de la concursante era el momento de su mala caída, por la que se lesionó una pierna. Sus gritos de dolor antes de cortar la señal con Honduras presagiaban que el incidente había sido más grave de lo inicialmente previsto.

María Lamela, presentadora de 'Supervivientes' en Honduras, subrayó que Ivonne Reyes se encontraba en las mejores manos. Las primeras informaciones del equipo médico apuntaron a que, efectivamente, se había hecho daño en una pierna. Por eso, se decidió evacuarla y trasladarla a un complejo hospitalario para practicarle todas las pruebas necesarias.

Se ha determinado que el grado de la lesión de Ivonne Reyes obliga a concluir su participación

Además, también se avanzó que este jueves conoceríamos el dictamen médico y, por lo tanto, si podría continuar o si tendrá que abandonar 'Supervivientes' justo cuando encara su recta final. Y así ha sido. Antes, Jorge Javier Vázquez ha conectado con ella, que, aislada, ha compartido sus sentimientos tras este revés: "Estoy contrariada con mis emociones, físicamente pachucha y con una sensación de pena".

Acto seguido, el presentador ha pasado a leer el parte definitivo de los profesionales sanitarios: "En el transcurso de la prueba del martes, Ivonne sufrió una caída que le provocó un traumatismo en la pierna derecha. Tras ser atendida, se procedió a su traslado en helicóptero hasta el hospital. Después de las pruebas pertinentes, se ha determinado que el grado de la lesión que presenta obliga a su traslado a España para su completa recuperación".

Así, por prescripción médica, Ivonne Reyes, que no ha ocultado su pena y su decepción, se ha visto obligada a poner punto final a la aventura. Una decisión doblemente dolorosa en este punto de la edición, con la recta final comenzada y con el desenlace a la vuelta de la esquina.

"Hasta aquí llegó mi aventura, mi gran experiencia. Tengo una contradicción de emociones: rabia, impotencia, tristeza... Me da mucha pena que quedando tan poco para llegar a la final, me tenga que ir así. Quería demostrar a mi familia y a todos los hombres y mujeres de mi edad que podemos seguir adelante pase lo que pase", ha reaccionado la ya exconcursante, muy emocionada. Más tarde, por voz propia, ha confirmado que tiene rota la pierna derecha y que deberá ser operada.

De hecho, cuando se ha abierto el plano, se ha podido apreciar a Ivonne Reyes postrada en la cama y con la pierna completamente inmovilizada. Con esta desgarradora imagen ha concluido un periplo en 'Supervivientes 2026' que ha sido prometedor.





