Jugada maestra de Netflix: 'La Revuelta' da el salto a la plataforma tras cerrar un acuerdo con RTVE

Noticia completamente inesperada. Netflix ha anunciado por sorpresa este miércoles que 'La Revuelta' de David Broncano podrá disfrutarse a partir del próximo 2 de junio en la plataforma de streaming con sus nuevos programas una vez se emitan en La 1. "Menuda la que se viene, niño", ha utilizado Netflix para dar a conocer la noticia parafraseando una de las frases que más emplea el humorista.

De esta manera, RTVE y Netflix amplían su colaboración después de que la cadena pública y la plataforma ya tengan sendos acuerdos para la emisión en la plataforma de los capítulos de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' tras su difusión en las tardes de La 1.

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Tal y como avanza Netflix, 'La Revuelta' podrá disfrutarse en el gigante del streaming cada día a partir de las 10:00 horas de la mañana del día siguiente a su emisión en el access de La 1. En este sentido, la plataforma incorporará el programa a sus contenidos de martes a viernes.

Con este acuerdo, el programa de David Broncano producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa amplía sus ventanas de emisión pues a La 1 hay que sumar también RTVE Play, donde el formato suele ser uno de los contenidos más vistos cada mes junto a las series diarias.

Se trata así de algo parecido a lo que ya ha hecho RTVE con Disney+ recientemente al incorporar al catálogo de la plataforma la emisión de cada gala de 'MasterChef 14' tras su estreno en La 1 o como ya hiciera el pasado verano con 'El Grand Prix' en Amazon Prime Video.

Menuda la que se viene, niño. A partir del 2 de junio y de martes a viernes, los nuevos programas de 'La Revuelta' llegarán a Netflix después de su emisión.



El programa estará disponible a partir de las 10:00 a.m. del día siguiente. https://t.co/gF4qcCyHPW — Netflix España (@NetflixES) May 27, 2026

Mientras que con este acuerdo, Netflix da un paso más allá al incorporar a su catálogo un programa que es televisión de entretenimiento puro y duro y que está pegado a la actualidad. Así, el gigante amplía sus horizontes y otorgará a sus usuarios la posibilidad de ver un contenido que no es ni una serie ni un documental ni una película, sino un programa muy pegado a la televisión generalista diaria.

Un programa que además cuenta con mucho tirón en redes sociales y entre el público joven, que es el target más codiciado de la plataforma. Así, Netflix se asegura poder contar con nuevos consumos mientras RTVE se asegura que el seguimiento de 'La Revuelta' pueda ser incluso mayor.