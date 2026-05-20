Nueva estrategia en RTVE: 'La Revuelta' toma una medida que va a cambiar la forma de emisión del programa en La 1

David Broncano ha arrancando 'La Revuelta' este miércoles celebrando como no lo hacía en meses por los buenos resultados que la visita de Mercedes Milá dejó este martes. Y si bien la positiva respuesta de la audiencia puede deberse en parte a la visita de la veterana presentadora, no cabe duda que el drástico cambio que sufrió la escaleta habitual del programa influyó para retener a más espectadores que con su oferta habitual.

Ni Jorge Ponce, ni anécdotas de bidé o bañera, el humorista inició la emisión este martes recibiendo a la invitada de la noche directamente, siguiendo el esqueleto habitual de 'El Hormiguero'. Un giro de 180 grados a su guio habitual que el propio presentador comentó con la periodista nada más recibirla y que ha obtenido sus frutos en la lucha por los espectadores. "Sergio, ayer se hizo el experimento...", ha comenzado señalando el comunicador este miércoles.

David Broncano desvela sus planes con 'La Revuelta' tras el buen resultado con su cambio de escaleta: "Lo vamos a volver a hacer, y si va bien..."

"Ayer no nos vio ni el tato, yo vi 'El Hormiguero", comentaba con sorna Sergio Bezos, pues su habitual inicio de programa en el que comenta cómo ha ido el preshow fue uno de los segmentos eliminados de la emisión de este martes. "Voy a explicar una cosa interna y es que Sergio es el único que está enfadado de todo el equipo. Ayer hicimos un experimento que fue empezar directamente con la entrevista, y él dijo que esperaba que el programa fuese mal", ha explicado.

Ha sido entonces cuando ha celebrado los datos de 'La Revuelta' de este martes. "Sin embargo, ayer hicimos la mejor audiencia en 3 o 4 meses", ha anunciado entre aplausos el humorista desvelando la drástica determinación que piensan tomar si este miércoles los números vuelven a respaldar su nueva estrategia. "Hoy lo vamos a volver a hacer, y si va bien, cuando yo entre mañana e invitado está aquí sentado", ha bromeado.

Y es que, por primera vez en dos meses David Broncano y su equipo lograron firmar un 12.6% de cuota de pantalla y 1.535.000 espectadores, quedándose a una menor distancia de 'El Hormiguero' que habitualmente. El programa de Pablo Motos se aseguró su liderazgo una noche más anotando un 13.9% de share y 1.707.000 seguidores gracias a la visita de Marcos Llorente, que acudió por primera vez al espacio de Antena 3.