'Sueños de libertad' vive un momento crucial tras el regreso de Fina (Alba Brunet) y su reencuentro con Marta (Marta Belmonte), la marcha de Carmen (Candela Cruz) y la llegada de Antoine Brossard (Gabriel Ignacio) poniendo en jaque el futuro de Perfumerías De La Reina.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Nieves organiza una comida de despedida antes de marcharse a Tarragona y pide conocer al novio de Mabel y finalmente su hija le confiesa que se trata de Salva. Antes de marcharse, Nieves le muestra a Pablo sus dudas sobre la relación de su hija con el dueño de la cantina y tras ello Salazar decide acudir a la cantina para tantear a Salva y descubrir sus verdaderas intenciones con su hija.

Damián le cuenta a Andrés lo sucedido con Brossard en la cena y se muestra completamente abatido tras sentir que van a perder la fábrica que tanto le costó montar. Paralelamente, Digna acuerda con Damián que Fina se quede a vivir con ellos.

En la fábrica, Andrés y Gabriel vuelven a tener un fuerte enfrentamiento cuando el primero defiende contarle la verdad sobre el futuro de la fábrica a los trabajadores pero el abogado se niega. Sin embargo, Andrés no hace caso a su primo y termina confesándoles a los trabajadores que la fábrica se trasladará a Marruecos dejando completamente desolados a sus compañeros. Por su parte, Marta propone a Claudia que sea la encargada de la tienda tras la marcha de Carmen.

Don Agustín insiste a Tasio con que denuncie a Carmen por abandono del hogar mientras sigue sospechando sobre Nieves tras conocer que se marcha a Tarragona. Por otro lado, la Guardia Civil se presenta en la colonia para detener a Álvaro y Salva termina confesándole a Mabel su pasado en prisión.

Finalmente, Damián decide abrirse en canal y confesarle toda la verdad sobre la muerte de Gervasio a Pablo y cómo fue él quién provocó que su socio terminara suicidándose. Una noticia que deja a Salazar completamente devastado e indignado con su amigo rompiendo definitivamente su amistad.

Gabriel y Andrés en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel y Pablo trataban de convencer a Brossard para que se replantee la decisión de llevar la producción a Marruecos pero el empresario insistía en que en tres meses Tánger será la nueva sede de la empresa. Algo que provocaba que Gabriel estalle contra el francés al considerar que no ha servido de nada todo lo que ha llegado a hacer para hacerse con el control de la fábrica.

Mabel y Nieves tenían una fuerte discusión por la negativa de ella de marcharse a Tarragona y más cuando Nieves demostraba que no confía nada en el misterioso novio de su hija. Por su parte, Eduardo y Begoña compartían confidencias sobre sus vidas en pleno viaje a Pelahustán. Después, Gabriel se enfrentaba a Begoña por haber pasado la tarde con el chófer y le comunicaba los planes de Brossard sin saber que Beatriz está escuchando todo.

En la colonia, don Agustín trataba de convencer a Tasio para que denuncie a Carmen por abandono del hogar. Cuando Tasio compartía con Andrés la idea de la denuncia, su hermano conseguía hacerle ver que no tiene que hacer caso al párroco. Mientras, Paula empezaba a darse cuenta de lo difícil que va a ser encontrar un nuevo trabajo aunque Manuela le mostraba todo su apoyo.

Cloe insistía a Valentina para que pase página y le dé una oportunidad a su relación con Andrés y tras ello la dependienta le proponía una cita a su amado. Por su parte, Salva compartía con Tasio sus sospechas sobre que Álvaro ayudó a Gorito en el robo de los camiones.

Marta se desahogaba con Fina tras descubrir la decisión de Brossard de trasladar la fábrica a Marruecos y ella trataba de apoyarla mientras los fantasmas del pasado le siguen corriendo por la cabeza al recordar todo el asesinato de Santiago y sufría un ataque de ansiedad. Y finalmente, Damián invitaba a cenar a Brossard para tratar de salvar el futuro de la empresa pero todo saltaba por los aires cuando el francés dejaba claro que no va a cambiar de opinión.