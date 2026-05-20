Llega a TV 'Ella, maldita alma', la nueva serie española de Maxi Iglesias y Martiño Rivas basada en una famosa novela

Telecinco sorprendió este martes al iniciar la promoción del estreno para "muy pronto" de 'Ella, maldita alma', la serie protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova. Su lanzamiento, que aún no tiene fecha, llegará dos años después de empezar su producción.

Con ello, todo apunta a que 'Ella, maldita alma' formará parte de las apuestas de Telecinco para su prime time de cara al comienzo del verano dentro de su reestructuración de programación y coincidiendo también con la llegada de 'Amor o lo que surja' y 'De lunes a viernes' a las tardes de la cadena.

Un anuncio que sorprende, ya que esto supondrá además algo bastante insólito: Telecinco contará con dos series simultáneamente en parrilla. Cabe recordar que hace unos días también arrancó la promoción de 'Romi', la ficción protagonizada por María Cerezuela y Natalia Millán y que ya estrenó Prime Video en septiembre.

🙏 "Limpia mi pecado". 'Ella, maldita alma', la nueva serie de @telecincoes con Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova. Muy pronto, estreno pic.twitter.com/MWxGEljeE1 — Mediaset España (@mediasetcom) May 20, 2026

De esta manera, 'Ella, maldita alma' verá por fin la luz después de anunciar su producción en septiembre de 2024 en el South International Series Festival y de que un año después en ese mismo festival se estrenara el primer capítulo de la ficción. Ahora, tras meses guardada en un cajón se estrenará en abierto próximamente en Telecinco.

Además, Mediaset puede aprovechar el tirón mediático que hay con Maxi Iglesias a raíz de su relación con Aitana Sánchez Gijón para lanzar esta nueva serie creada por Aurora Guerra ('El secreto de Puente Viejo', 'Mía es la venganza') producida por Plano a Plano ('El Príncipe', 'Desaparecidos'), y que está basada en un relato de Manuel Rivas como ya sucediera con 'Vivir sin permiso'.

Maxi Iglesias y Martiño Rivas encabezan el reparto

'Ella, Maldita Alma', la nueva serie de Telecinco

Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova forman un peligroso triángulo amoroso en la ficción. Junto a ellos completan el reparto de la serie Nacho Fresneda ('Bosé', 'Madres. Amor y Vida' y 'El ministerio del tiempo'), María de Nati ('Entrevías', 'El secreto de Puente Viejo'), Antonio Gil ('Escándalo. Relato de una obsesión', 'La Reina del Sur'), Susana Córdoba ('El Príncipe', 'Arrayán'), Paco Marín ('Servir y proteger', 'Periodistas') y Ana Ruiz ('Camera Café', 'Mercado Central').

Esta nueva ficción, que consta de un total de 9 episodios de 70 minutos de duración, narra la historia de amor imposible entre dos personas que luchan con todas sus fuerzas por negarse a sucumbir ante unos sentimientos que les arrollan: Fermín (Maxi Iglesias), un carismático sacerdote; y Ana (Karina Kolokolchykova) la mujer de su primo Isaac (Martiño Rivas), casi su hermano, cuya familia le acogió desde la infancia y que es, sin saberlo, el tercer vértice de este complejo triángulo amoroso.

A la vez que la trama principal presenta al espectador una amalgama de valores y sentimientos contrapuestos como el amor, la familia, la pasión, la culpa, la traición y la lealtad, la serie dibuja un retrato de la sociedad a través de la vida cotidiana de un rico abanico de personajes secundarios, sus relaciones, motivaciones e inquietudes; las peculiaridades de La Isleta, la localidad imaginaria en la que se desarrolla; una subtrama de intriga de política y corrupción; y referencias a la actualidad a través de elementos como la guerra de Ucrania o la multiculturalidad.

Sinopsis de 'Ella, maldita alma', la nueva serie de Telecinco

La vida de Fermín, un joven y atractivo sacerdote, muy querido y admirado por los habitantes de La Isleta, el bonito pueblo de la costa donde se sitúa su parroquia, se complica cuando se trasladan a vivir allí su querido primo Isaac y su bella esposa, Ana, por quien casi inmediatamente empieza a sentirse atraído.

Cuando descubre que ella alberga los mismos sentimientos, se desencadena en su interior una lucha férrea, ya que si se dejara llevar por la tentación, la traición será doble: por un lado engañaría a Dios, al que ha dedicado toda su vida, y por otro a su primo, a quien quiere como a un hermano.

Por su parte, Ana considera que tiene una deuda impagable con Isaac por haberla alejado de su difícil y trágico pasado, por lo que ambos empezarán a vivir la pesadilla de tener que renunciar a su felicidad por lealtad. En esta situación, la pareja no solo tendrá que enfrentarse a un complicado dilema moral, sino a obstáculos más mundanos… y peligrosos.