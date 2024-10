Maxi Iglesias y Martiño Rivas calientan la "arriesgada" nueva serie de Telecinco, que suma 6 actores más

Telecinco ha presentado este lunes, 28 de octubre, todos los detalles de 'Ella, maldita alma', una de sus nuevas series, en el Festival South International Series Festival, que se está celebrando en Cádiz y en el que está El Televisero presente. Allí se han revelado nuevos fichajes de la ficción protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova, quienes forman un peligroso triángulo amoroso en la ficción.

Así, se ha anunciado que Nacho Fresneda ('Bosé', 'Madres. Amor y Vida' y 'El ministerio del tiempo'), María de Nati ('Entrevías', 'El secreto de Puente Viejo') y Antonio Gil ('Escándalo. Relato de una obsesión', 'La Reina del Sur') se incorporan al reparto de 'Ella maldita alma'.

Nacho Fresneda, María de Nati y Antonio Gil, fichajes de 'Ella maldita alma'.

Pero además, el elenco de 'Ella maldita alma', la nueva serie de Telecinco producida por Plano a Plano, se completa con actores como Susana Córdoba ('El Príncipe', 'Arrayán'), Paco Marín ('Servir y proteger', 'Periodistas') y Ana Ruiz ('Camera Café', 'Mercado Central').

Producida junto a Plano a Plano y creada por Aurora Guerra ('El secreto de Puente Viejo', 'Escándalo, relato de una obsesión'), 'Ella, maldita alma' está basada en un relato del escritor gallego Manuel Rivas y cuenta con César Benítez, Álvaro Benítez, Emilio Amaré y Arantxa Écija al frente de la producción ejecutiva y con la dirección de Iñaki Mercero y Javier Quintas. Actualmente se encuentra en fase de grabación en diversas localizaciones de Cádiz, como Conil de la Frontera, Zahara de los Atunes y Jerez de la Frontera.

El Televisero acude a la presentación de 'Ella, maldita alma' con Maxi Iglesias y Martiño Rivas

Y en esa presentación, Manuel Rivas, el escritor del libro en el que se basa esta ambiciosa apuesta de ficción de Mediaset, ha dado algunas claves de su relato: "Surgió con los distintos significados que tiene el alma. ¿Dónde está el alma? Dándole vueltas a esta historia empecé a escribir el relato". "Hay un encuentro entre conflictos internos y sociales en esta historia", ha añadido para advertir de que es "una serie buena y conmovedora", ensalzando el guion de Aurora Guerra, su creadora, tras hacer "un trabajo dificilísimo y laborioso".

César Benítez ha declarado que "es una serie en la que desde el minuto cero empezamos a hablar de los actores". "Sabíamos que tenían que ser ellos y fuimos directamente a convencerles", dice en referencia al triángulo amoroso protagonizado por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova. "Sin ellos no me imagino este proyecto", asegura. "Es una serie muy de sentimientos, de pasiones y ese fue el mayor trabajo con los actores", prosigue.

Además, Benítez ha señalado que es una de las series más arriesgadas que ha hecho en su dilatada carrera: "Es una serie que no tiene red, no hay disparos, persecuciones... Solo hay grandes actores y grandes directores. Es una de las series más complicadas y más honestas porque no hay paracaídas". A su vez, el director Iñaki Mercero ha puesto en valor que hay "personajes satélites que nos introducen en el aspecto social, entre ellos violencia género o la vivienda; problemas que aquí en España tenemos últimamente más".

Álvaro Benítez, otro de los productores ejecutivos de 'Ella, maldita alma', ensalza el enclave en el que se está rodando como un personaje más. "No hay nada como la costa de Cádiz, esas playas, la arquitectura blanca. Necesitábamos una plaza como la de Conil, con una iglesia, la cual no era iglesia por dentro porque es complicado que nos den permiso para rodar dentro", agrega.

Maxi: "Nunca he trabajado con alguien tan guapo como Martiño, me quedé embobado"

Posteriormente, ha sido el turno de los actores que encabezan el reparto. Karina, por su parte, asegura que su papel, Ana, es el de "una mujer ucraniana que conoce a Isaac, su futuro marido. Comienza la guerra y viene a España para empezar de cero. Para ella es muy duro dejar su país".

Martiño Rivas ha ironizado con que no entiende "por qué el personaje de Ana me da una patada para irse con mi primo que encima es cura". "Me pregunto por qué me dieron el papel, pero resulta que mi padre es el escritor del libro", ha continuado bromeando.

Mientras, Maxi Iglesias se ha deshecho en elogios a su compañero de reparto en 'Ella, maldita alma': "Nunca he trabajado con alguien tan guapo como Martiño, me quedé embobado. Se lo digo: qué guapo eres, no puedo parar de mirarte". Unas alabanzas que éste último le ha devuelto: "Sólo hay que mirar a Maxi... a ver si habla tan bien como guapo es, a ver si es perfecto".

"Todos juzgamos en nuestro día a día, nos encanta, y esta serie lo resume muy bien. Creo que va a cautivar y no porque estemos nosotros", ha comentado Maxi, explicando cómo se ha preparado el personaje: "Fui a un colegio de monjas, pero ha sido hablar con gente y me han empezado a llover ejemplos reales de curas que han abandonado el sacerdocio por una causa parecida. Yo me pegué a un cura dicharachero no tanto en la palabra del señor, sino en ayudar a los demás. He optado por llevar a un Fermín muy actual".

Por otro lado, Manuel Villanueva, el director general de Contenidos de Mediaset España, ha adelantado que "inicialmente contará con una temporada de 8 capítulos, pero es altamente probable que tenga una continuación. Pueden acabar siendo 10, 11, 13... dependerá del gran trabajo de Aurora Guerra". Respecto a la posibilidad de dos temporadas, ha dicho que es "complicado": "la serie tiene que tener principio y final. No es muy prorrogable esta historia".

Villanueva y la distribuidora han afirmado que "es una serie para Telecinco. Todavía no hemos pensado nada más. Es una serie muy generalista y con un target muy abierto. Desde el principio está pensada para Telecinco, pero sin duda a través de Mediterráneo la vamos a ofrecer a otras ventas y plataformas como hicimos con Entrevías".

Una revolucionaria historia de amor imposible

Esta nueva ficción narra la historia de amor imposible entre dos personas que luchan con todas sus fuerzas por negarse a sucumbir ante unos sentimientos que les arrollan: Fermín (Maxi Iglesias), un carismático sacerdote; y Ana (Karina Kolokolchykova) la mujer de su primo Isaac (Martiño Rivas), casi su hermano, cuya familia le acogió desde la infancia y que es, sin saberlo, el tercer vértice de este complejo triángulo amoroso.

A la vez que la trama principal presenta al espectador una amalgama de valores y sentimientos contrapuestos como el amor, la familia, la pasión, la culpa, la traición y la lealtad, la serie dibuja un retrato de la sociedad a través de la vida cotidiana de un rico abanico de personajes secundarios, sus relaciones, motivaciones e inquietudes; las peculiaridades de La Isleta, la localidad imaginaria en la que se desarrolla; una subtrama de intriga de política y corrupción; y referencias a la actualidad a través de elementos como la guerra de Ucrania o la multiculturalidad.

Sinopsis de 'Ella, maldita alma'

La vida de Fermín, un joven y atractivo sacerdote, muy querido y admirado por los habitantes de La Isleta, el bonito pueblo de la costa donde se sitúa su parroquia, se complica cuando se trasladan a vivir allí su querido primo Isaac y su bella esposa, Ana, por quien casi inmediatamente empieza a sentirse atraído.

Cuando descubre que ella alberga los mismos sentimientos, se desencadena en su interior una lucha férrea, ya que si se dejara llevar por la tentación, la traición será doble: por un lado engañaría a Dios, al que ha dedicado toda su vida, y por otro a su primo, a quien quiere como a un hermano.

Por su parte, Ana considera que tiene una deuda impagable con Isaac por haberla alejado de su difícil y trágico pasado, por lo que ambos empezarán a vivir la pesadilla de tener que renunciar a su felicidad por lealtad. En esta situación, la pareja no solo tendrá que enfrentarse a un complicado dilema moral, sino a obstáculos más mundanos… y peligrosos.