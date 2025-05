José Coronado se aleja de Mediaset y se hace fuerte en Netflix con esta nueva serie de época

Durante años, José Coronado fue el actor estrella de Telecinco para sus series con 'El Príncipe', 'Vivir sin permiso' y 'Entrevías'. Pero tras el final de esta última, parece que el actor madrileño se hace fuerte en Netflix pues al próximo estreno de 'Legado', que llegará a la plataforma el 16 de mayo, se suma ahora 'El problema final'.

Así, José Coronado será el protagonista de la adaptación de la novela homónima de Arturo Pérez Reverte que prepara Netflix. Se trata del cuarto proyecto del intérprete con la plataforma tras 'El inocente', 'La chica de nieve' y la próxima 'El legado'.

'El problema final' es una nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, contará con 5 capítulos. Junto a José Coronado, el reparto lo encabezan María Valverde ('Fuimos canciones'), Martiño Rivas ('Nacho', 'Las chicas del cable'), Maribel Verdú ('Cuando nadie nos ve', 'Now and then'), Gonzalo de Castro ('Políticamente incorrectos', 'La ternura'), Cristina Kovani ('El silencio', 'La Caza: Guadiana'), José Condessa ('Cacao', 'Rabo de Peixe') o Pepón Nieto ('Smiley', 'Lo nunca visto'), entre otros.

La miniserie está producida por Mod Producciones y cuenta con Fernando Bovaira ("Mientras dure la guerra", 'La Fortuna') como productor, Urko Errazquin ("El campeón", "La vida padre") como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. La dirección corre a cargo de Félix Viscarret ("Una vida no tan simple", "No mires a los ojos").

Sinopsis de 'El problema final', la nueva miniserie de José Coronado en Netflix

Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeño hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho más inquietante: un asesinato.

Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido. En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huéspedes y empleados se convertirán en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela más complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio.