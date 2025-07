Se arruina una cita en 'First Dates' tras lo que ve hacer al soltero con un miembro del programa

Luisma y Julio acudieron este martes 15 de julio con ideas muy distintas a 'First Dates' en lo que a su búsqueda del amor se refiere, y sus diferencias no tardaron en aflorar nada más sentarse en la mesa del 'Summer Resort' de Telecinco. El sevillano y el madrileño protagonizaron una velada llena de momentos de tensión que estalló cuando uno de ellos comenzó a ligar con un miembro del equipo del programa durante su cita.

"Soy única, porque tengo personalidad y la gente me quiere y me compra, por eso la envidia", comenzó asegurando Luisma, que no tardó en explicar a Carlos Sobera todo acerca sus preferencias sexuales y su identidad como no binario. "Yo soy intolerante a las mujeres, porque las he probado y no me gustan, la última vez que estuve con una me tuvo que llevar mi padre a urgencias y ponerme un urbason, me había intoxicado", bromeó el artista.

Luisma no puede quitar ojo a uno de los camareros de 'First Dates' y Julio termina dinamitando la cita

"Me gusta un hombre que sea buena gente sobre todo, que tenga buenos valores pero no cuajo con ninguno... No sé si es porque me dedico a lo que me dedico, al espectáculo, a ver si te vas a creer que estoy vendiendo el coño", continuó relatando el soltero de 'First Dates' antes de que Julio, su pretendiente de la noche, entrase al restaurante al ritmo de Beyoncé.

Julio y Luisma en 'First Dates'

"Muchas veces me maquillo y me pongo una peluca cuando salgo y me dicen que soy la hermana perdida de Beyoncé, me lo dicen muchas veces", aseguró el recepcionista de 32 años, que no tardó en desvelar su primera impresión sobre el sevillano después de que este se abalanzase sobre él para recibirlo bailando. "¿Dónde me he metido? Me he quedado como un rato asimilándolo", comentó ante las cámaras con cara de situación.

Además, el soltero de 'First Dates' no se cortó en criticar el aspecto físico del artista entre bastidores. "Le hace falta un poco de pelo pero tampoco lo voy a decir a mal, la piel... la verdad que no la tiene bien. Ya está, qué le voy a hacer", lamentó Julio mientras Luisma le recibía con los brazos abiertos comentando con el presentador y el equipo del programa que "parecía muy buen chico". Pero la sintonía entre ambos no tardaría en arruinarse.

"¿Hola? Estoy hablando contigo"

"No me suelen gustar los chicos con más carisma que yo porque me suele gustar más serios que yo, que sean todo lo contrario a mí", insistió el maquillador de Madrid, cerrando la puerta desde el principio a una historia de amor con el artista sevillano. Lo mismo le ocurriría a Luisma cuando, hablando sobre sus preferencias en la cama, su cita se mostró de lo más inflexible.

"Imagínate que ahora conoces a un chico al que le gustan las dos cosas, a lo mejor te tendrías que adaptar", le propuso el artista tras confesar que él era versátil. "Para mí o eres activo o eres pasivo, eso de versatilidad... que se dejen de historias, a mí que me venga un tío activo, yo soy pasivo y disfrutemos", explicó Julio ante las cámaras tras contestar a su cita de 'First Dates' con un seco 'no'.

"Creo que como amigos nos llevaríamos súper bien, podríamos salir y pasarlo espectacular", sugirió el de Madrid ante las cámaras, aunque más tarde daría por perdida cualquier relación con Luisma. Mientras estaba explicando al sevillano su rutina de skin care, se dio cuenta de que este le estaba ignorando por completo mirando hacia otro lado del restaurante. "¿Hola? Estoy hablando contigo", advirtió algo molesto el maquillador.

Lo que no me entra no me gusta, para diva yo"

"Si cariño estás hablando conmigo pero es que estoy viendo ahí a un rubio que me está poniendo el toto como un nenúfar, y ya está", sentenció el soltero ante las cámaras de 'First Dates', explicando que no podía quitar el ojo a Matías Roure, el barman del restaurante del programa que suele recibir a los comensales con una copa de espera. Fue entonces cuando el recepcionista verbalizó que ambos deberían abandonar el programa como amigos.

"Ni amiga, ni yo le voy a dar el teléfono ni nada, soy maricón no tonto, yo calo muy rápido, soy escorpio. Lo que no me entra por aquí no me gusta, y para diva yo", comentó visiblemente molesto el artista sevillano mientras se apresuraban hacia la sala de la decisión final, esquivando el jacuzzi o cualquier otra estancia para seguir con la velada.

"Gracias chicas, la verdad que no ha surgido, pero la próxima vez surgirá, es que la veo como una amiga, no para liarme con ella", lamentó Julio ante las camareras antes de comunicar su firme negativa a un segundo encuentro con su pareja de 'First Dates'. "No me gustaría tener una segunda cita con Luis a parte de porque no es mi prototipo, porque no pegamos en nada", aseguró el maquillador. "Si alguna persona nos ha visto y se ha podido sentir identificada, hemos hecho algo guay", terminó resolviendo su acompañante.