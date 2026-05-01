'Supervivientes 2026' vuelve a hacer historia con el récord de Aratz Lakuntza en una de las pruebas más arriesgadas

La novena gala de 'Supervivientes 2026' tuvo un claro protagonista: Aratz Lakuntza. El donostiarra no solamente consiguió otro collar de líder sino que, además, batió todos los récords de la historia del programa al reventar el cronómetro en una de las pruebas más temidas por los concursantes, 'Duelo al sol'.

El pasado martes, durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', los participantes se enfrentaron al clásico 'Banquetazo' para conseguir su plaza en el juego de líder. Una prueba que consiguieron vencer Nagore Robles, Ivonne Reyes, Borja Silva y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo. Ellos cuatro han luchado este jueves por hacerse con el liderazgo en 'Duelo al sol'.

Por parejas y según la playa a la que pertenecen, los cuatro concursantes se han disputado el collar de líder de sus respectivos equipos. El reto consistía en que los participantes debían colocarse sujetos por los pies y las manos sobre una gran estructura circular construida sobre el agua. Con el paso del tiempo, la estructura comenzaría a inclinare, haciendo más difícil la prueba. El que más tiempo aguantase sin caer al mar, sería el ganador.

Cuando llegó el turno de Aratz Lakuntza y Alvar, del equipo de 'Playa Victoria', ambos han luchado contra la inclinación que a cada minuto dificultaba su postura y, por ende, su permanencia en la estructura. El minuto cinco, Borja Silva ha cedido y ha terminado cayendo al mar, mientras su contrincante seguía en la plataforma, luchando con todas sus fuerzas por aguantar.

Aratz Lakuntza dedica su quinto collar de líder a todos los trabajadores de 'Supervivientes'

Dispuesto a batir el récord de 12 minutos conseguido en 'Supervivientes All Stars', el donostiarra ha continuado firme sobre la plataforma, que continuaba inclinándose hasta llegar a su punto máximo de inclinación. Con el apoyo del público desde el plató, que le ovacionaba para que aguantase, así como de sus compañeros desde la playa, Aratz Lakuntza aguantaba sin soltarse en los segundos previos a conseguir el récord.

Finalmente, el concursante superaba los 12 minutos de largo, consiguiendo marcar un total de 12:31 minutos. Su resistencia en solitario duró más de 6 minutos desde que su rival, Borja Silva, cayó eliminado. Tras celebrar su hito junto a sus compañeros, dedicaba muy emocionado su collar de líder a todos los trabajadores que hacen posible 'Supervivientes', dado que este viernes 1 de mayo es el Día del Trabajador.

"Esta vez voy a hacer algo un poco diferente. Es mi quinto collar de líder y estoy super ilusionado, pero hoy es el día del trabajador y se lo voy a dedicar a todo el mundo de este programa porque no sabéis la que tienen montada aquí todos los trabajadores, todos los que están aquí todos los días, todos los que estáis en plató. Es el mejor programa en el que he estado, estoy pasándomelo como un niño. Entonces se lo voy a dedicar a todos los trabajadores de 'Supervivientes', es un programa increíble. Gracias por dejarme vivir este sueño", ha sentenciado el joven.

Como bien ha dicho Aratz Lakuntza, este es el quinto collar de líder que consigue colgarse en lo que llevamos de edición. Con esta hazaña del donostiarra, esta ya es la segunda vez que se bate récord en ‘Supervivientes 2026’, puesto que al principio de la edición, Jaime Astrain logró por primera vez superar la barrera de los cinco minutos en otra de las pruebas más temidas, la apnea.