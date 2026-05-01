'Supervivientes 2026' anuncia al expulsado directo, que antes de abandonar se cobra una venganza

Telecinco ha ofrecido este jueves, 30 de abril, la novena gala de 'Supervivientes 2026', en la que hemos conocido la identidad del nuevo concursante expulsado de la edición entre los tres nominados que han llegado al proceso final: Alba Paul, Almudena Porras y Toni Elías.

Tras las nominaciones de la semana anterior, quedaron expuestos al juicio de los espectadores José Manuel Soto, Alba Paul, Almudena Porras y Toni Elías. Sin embargo, el martes, en 'Tierra de Nadie' con Ion Aramendi al frente, se llevó a cabo la ceremonia de salvación, liberando así al más votado. Resultó ser José Manuel con un elevado porcentaje.

Por ende, la eliminación se ha debatido entre Alba, Toni y Almudena, en la cuerda floja hasta el último momento en el que se han cerrado las votaciones en la app de Mediaset Infinity. En primer lugar, se ha salvado Almudena Porras al poseer el porcentaje más elevado (42,9%).

Con todo, la cosa ha quedado en un duelo final entre Alba Paul y Toni Elías. Aquel que obtuviera el menor número de votos abandonaba 'Supervivientes 2026'. Y esa persona que ha dicho adiós ha sido Toni, que ha cosechado muchísimo menor respaldo (14,7%) que Alba Paul (42,4%) al ser uno de los concursantes más anodinos de la edición.

Además, en esta ocasión, la expulsión sí ha supuesto un billete directo a España. Con 'Zona Parásito' disuelta, ya no existen las segundas oportunidades. No obstante, antes de concluir su participación, ha poseído un último poder. La organización ha vuelto a poner en marcha la dinámica de 'la última voluntad', que ha consistido en ejercer, como venganza, una nominación extra y secreta a quien deseara. Toni ha decidido dejar ese regalo envenenado a Almudena.