Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de 'Supervivientes 2026': José Manuel Soto, Claudia, Darío o Marisa?

Tras la expulsión de Toni Elías, 'Supervivientes 2026' ha celebrado sus novenas nominaciones en la gala 9 en Telecinco. Unas nominaciones con giro sorpresa que han dejado a cuatro expuestos a la próxima expulsión de la edición, que son José Manuel Soto, Claudia Chacón, Darío Linero y Marisa Jara.
Esta vez, la nominación se ha llevado a cabo a través de pergaminos (que otorgaban diferentes formar de señalar). Además, el azar ha jugado un papel esencial. Un nuevo cambio de reglas con el que la organización ha pretendido acabar con las estrategias.
Así se han desarrollado las nominaciones en la gala 9
- Alba Paul ha nominado con un punto a Darío Linero
- Alvar Seguí ha nominado con dos puntos a Marisa Jara
- Darío Linero ha nominado con un punto a Marisa Jara
- Marisa Jara ha nominado con un punto a Darío Linero y con otro a José Manuel Soto
- Ivonne Reyes ha nominado con un punto a Marisa Jara y Darío Linero
- Almudena Porras ha nominado con un punto a Alba Paul
- Claudia Chacón ha nominado con dos puntos a José Manuel Soto
- Gerard Arias ha nominado con un punto a José Manuel Soto
- José Manuel Soto ha nominado con un punto a Claudia Chacón
- Maica Benedicto ha nominado con un punto a Alvar y con otro a Darío
- Borja Silva ha nominado con un punto a José Manuel Soto y con otro a Claudia
- Aratz Lakuntza, como líder, ha nominado directamente a Claudia Chacón
- Nagore Robles, como líder, ha nominado directamente a Marisa Jara
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