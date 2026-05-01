Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de 'Supervivientes 2026': José Manuel Soto, Claudia, Darío o Marisa?

Tras la expulsión de Toni Elías, 'Supervivientes 2026' ha celebrado sus novenas nominaciones en la gala 9 en Telecinco. Unas nominaciones con giro sorpresa que han dejado a cuatro expuestos a la próxima expulsión de la edición, que son José Manuel Soto, Claudia Chacón, Darío Linero y Marisa Jara.

Esta vez, la nominación se ha llevado a cabo a través de pergaminos (que otorgaban diferentes formar de señalar). Además, el azar ha jugado un papel esencial. Un nuevo cambio de reglas con el que la organización ha pretendido acabar con las estrategias.

Así se han desarrollado las nominaciones en la gala 9

Alba Paul ha nominado con un punto a Darío Linero

Alvar Seguí ha nominado con dos puntos a Marisa Jara

Darío Linero ha nominado con un punto a Marisa Jara

Marisa Jara ha nominado con un punto a Darío Linero y con otro a José Manuel Soto

Ivonne Reyes ha nominado con un punto a Marisa Jara y Darío Linero

Almudena Porras ha nominado con un punto a Alba Paul

Claudia Chacón ha nominado con dos puntos a José Manuel Soto

Gerard Arias ha nominado con un punto a José Manuel Soto

José Manuel Soto ha nominado con un punto a Claudia Chacón

Maica Benedicto ha nominado con un punto a Alvar y con otro a Darío

Borja Silva ha nominado con un punto a José Manuel Soto y con otro a Claudia

Aratz Lakuntza, como líder, ha nominado directamente a Claudia Chacón

Nagore Robles, como líder, ha nominado directamente a Marisa Jara

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