Los 12 estrenos más potentes de Movistar Plus+ este mayo: de la nueva serie del creador de 'Adolescencia' al éxito de 'Rondallas'

Movistar Plus+ siempre destaca por traer un buen puñado de estrenos a su plataforma cada mes. Y mayo no iba a ser diferente. Aunque le toca luchar contra otros servicios de streaming como Netflix, Prime Video o HBO Max, Movistar Plus+ siempre sale bien parada. Sobre todo gracias a su catálogo heterogéneo y con multitud de títulos diferentes. Solo hay que echar un vistazo a lo que nos llega este próximo mes. Por un lado, un buen puñado de series internacionales como 'El señor de las moscas' (creada por el guionista de 'Adolescencia') o la británica 'The Lady', con Natalie Dormer entre las protagonistas. Por otro lado, series nacionales como 'Se tiene que morir mucha gente', adaptación del libro homónimo de Victoria Martín.

Y, en el terreno de cine, nos llegan películas que ya están en otras plataformas como 'Expediente Warren: El último rito', pero también exclusivas como 'Rondallas', uno de los últimos éxitos del cine español, o 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater. Es decir, un buen puñado de estrenos para todo tipo de público.

Estrenos de series

El señor de las moscas

Sinopsis: Un grupo de niños sobrevive a un accidente de avión y queda aislado en una isla tropical aparentemente idílica. Sin adultos ni reglas que los protejan, los chicos intentan crear una nueva comunidad: establecen normas, eligen líderes y buscan mantener la esperanza de ser rescatados. Pero la convivencia empieza a resquebrajarse. El miedo, la rivalidad y el deseo de poder se infiltran entre ellos hasta convertir la isla en un territorio donde la razón y la violencia compiten por imponerse. En este entorno extremo, cada decisión revela una pregunta inquietante: ¿qué queda de la civilización cuando desaparecen sus límites?

Este thriller dramático de supervivencia y psicología social está basado en uno de los grandes clásicos de la literatura del siglo XX. La serie explora la fragilidad de la civilización, la pérdida de la inocencia y el nacimiento de la violencia colectiva, convirtiendo la novela de William Golding en un drama contemporáneo sobre la naturaleza humana. El creador y guionista es Jack Thorne, uno de los autores más influyentes de la televisión británica reciente, responsable de títulos como 'Adolescencia', 'Querida Marnie', 'The Hack' o 'La materia oscura'. La producción está liderada por Eleven, compañía detrás de éxitos internacionales como 'Sex Education'. El proyecto cuenta con la participación del compositor ganador del Oscar Hans Zimmer, quien firma parte de la música junto a Kara Talve y Cristobal Tapia de Veer ('The White Lotus').

""El señor de las moscas' mira directamente al populismo (…) necesitamos entender cómo nos comportamos y cómo se comportarán las personas que nos rodean (…) Golding escribió sobre todo esto de una forma extraordinaria (…) y es imposible no ver paralelismos con el momento en el que vivimos hoy", comenta el propio Jack Thorne en un comunicado compartido por Movistar Plus+.

Fecha de estreno: 7 de mayo

The Lady

Sinopsis: Jane Andrews, una joven brillante de origen humilde que sueña con escapar de su vida en la pequeña ciudad costera de Grimsby logra un trabajo como ayudante de vestuario de Sarah Ferguson, duquesa de York, Jane cree haber encontrado la puerta de entrada al mundo con el que siempre fantaseó. Pero tras los muros del palacio descubre una realidad muy distinta: el peso de las diferencias de clase, el ridículo social y una constante sensación de no pertenecer a ese lugar. Decidida a reinventarse, Jane se aferra con intensidad a cada oportunidad –a cada amistad, a cada relación amorosa– hasta que la obsesión por mantenerse en ese mundo empieza a fracturar su equilibrio emocional. Entre ambición, dependencia afectiva y una identidad construida sobre la necesidad de ser aceptada, su historia terminará derivando en un escándalo criminal que conmocionó a toda una nación.

De los productores de 'The Crown', llega este true-crime sobre el ascenso y caída de Jane Andrews, asistente de la duquesa de York. El reparto combina talento emergente y rostros reconocibles del drama británico e internacional. Al frente, Mia McKenna-Bruce ('Agatha Christie: las siete esferas'), como Jane Andrews; Natalie Dormer ('Juego de tronos'), como Sarah Ferguson, cuando era duquesa de York; Ed Speleers ('You'), como Tommy Cressman, y Philip Glenister ('Belgravia'), como el inspector jefe encargado de investigar el caso. "Fue un viaje intenso: intentar equilibrar lo que contamos en la serie siendo respetuosos con el hecho de que hay personas reales detrás de esta historia", comentó la propia McKenna-Bruce al presentar la serie.

Fecha de estreno: 14 de mayo

Se tiene que morir mucha gente

Sinopsis: Bárbara, Maca y Elena fueron juntas al colegio y 20 años después siguen siendo amigas, más o menos. Bárbara es una bomba de relojería: vive frustrada por su trabajo y está enganchada a las benzodiacepinas. Maca, con la que comparte piso, intenta salir adelante como actriz, aunque es camarera. Y Elena está embarazada tras casarse con un señor de 60 años que dirige hoteles. La crisis personal de Bárbara hará que todo explote.

'Se tiene que morir mucha gente' es la nueva serie original creada por Victoria Martín y basada en su best seller homónimo. Sandra Romero ('Los años nuevos') dirige la serie junto a Victoria Martín y Nacho Pardo, que firman dos episodios. Está protagonizada por Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr junto a la joven Sofía Otero. Alba Galocha, Óscar de la Fuente, Ramón Rados y Yunez Chaib completan el reparto. La ficción consta de seis episodios y ha contado con la propia autora para desarrollar toda la historia.

"Es un proyecto que nació hace mucho tiempo, más tarde se convirtió en un libro y ahora, tras años de desarrollo y trabajo, será una serie y no podemos estar más emocionados de tener la oportunidad de contar esta historia y construirla con un cast tan increíble y una directora tan talentosa como Sandra Romero. Además, hacerlo de la mano de Movistar Plus+, una plataforma que verdaderamente se arriesga y apoya a los creadores", comentó la propia Victoria Martín a Movistar Plus+.

Fecha de estreno: 21 de mayo

Secret Service

Sinopsis: Kate Henderson lo tiene todo: una vida familiar estable, un matrimonio sólido y una carrera aparentemente discreta como funcionaria. Pero esa es solo la superficie. En realidad, es una de las agentes más importantes del MI6, responsable de la Oficina de Rusia. Cuando una operación encubierta revela que un alto político británico podría ser un activo ruso preparado para alcanzar el poder, Kate se ve arrastrada a una carrera contrarreloj para desenmascararlo. A medida que la amenaza crece –y un asesinato brutal expone su investigación– Kate deberá moverse en un terreno donde nadie es fiable, ni siquiera su entorno más cercano. Con su reputación en juego, su familia en riesgo y el futuro del país en equilibrio, cada decisión puede ser la última.

En el reparto de esta nueva serie de espías que llega a Movistar Plus+ nos encontramos como protagonista a Gemma Arterton ('Quantum of Solace'), como Kate Henderson, la jefa de la Oficina de Rusia del MI6; Rafe Spall ('The English'), como Stuart, el marido de Kate; Mark Stanley ('Happy Valley'), Aoife Hinds ('Normal People') y Avi Nash ('Silo'). "Lo que me encanta de esta historia es que no es James Bond. No es glamuroso. Es muy doméstico: volvemos a la casa de Kate, conocemos a su familia, a su esposo, a sus dos hijos adolescentes. Ella es muy competente en el trabajo y luego es un completo desastre cuando llega a casa. Así es realmente ser un agente de campo", comentó la actriz protagonista en la presentación de la serie. 'Secret Service' adapta la novela de mismo título escrita por Tom Bradby, la cual se publicó en 2019.

Fecha de estreno: 28 de mayo

Estrenos de películas

Rondallas

Sinopsis: Dos años después del trágico naufragio de un barco pesquero que sacudió a un pequeño pueblo marinero gallego, los habitantes del pueblo deciden que ya es hora de recuperar la ilusión y dejar el luto atrás. Por ello vuelven a unirse para poner en marcha la rondalla, una agrupación de música tradicional en la que participan desde niños hasta ancianos, con la intención de competir en un concurso contra los pueblos vecinos, pero sobre todo de empezar a mirar hacia delante de nuevo.

Daniel Sánchez Arévalo tiene en su haber un sinfín de películas en clave de comedia, con ese toque tan español que muy pocos saben captar. En este caso, con Javier Gutiérrez de protagonista, de esos personajes que se echan la historia a los hombros para deslumbrar. "Ramón [Campos, el productor], que es gallego, sacó el móvil, me enseñó el vídeo viral en el que la rondalla Santa Eulalia de Mos, con sus trajes tradicionales, sus gaitas y toda la percusión, interpretabaThunderstruck, de AC/DC. Se me puso la piel de gallina y él me soltó: ‘Aquí hay una película, Dani'", comentó el director en una entrevista para El País, sobre cómo surgió la historia 'Rondallas'.

En cines tuvo un éxito bastante modesto, aunque consiguió superar los 2 millones de recaudación, que no es un mal dato para nada. Ahora nos llega a Movistar Plus+ y es una de esas historias que hay que ver para entender nuestro cine, desde luego.

Fecha de estreno: 1 de mayo

Nouvelle Vague

Sinopsis: La historia detrás de la creación del movimiento cinematográfico francés conocido como 'Nouvelle Vague', centrándose en la producción de la innovadora película de Jean-Luc Godard 'Al final de la escapada', en 1959.

Richard Linklater tiene en su haber la increíble trilogía de 'Antes del amanecer', o la oscarizada 'Boyhood'. Pero su filmografía tiende a ser un poco irregular. De todos modos, su último esfuerzo cinematográfico es estehomenaje a uno de los movimientos del cine más vanguardistas y definitorios del séptimo arte: la Nouvelle Vague. Y, como bien reza la sinopsis, centrándose en la película de Godard 'Al final de la escapada', protagonizada por dos dioses como Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg. "He intentado borrar de mi cabeza todo lo aprendido en mis más de tres décadas como director de cine", confesó el director en una entrevista para Fotogramas, hablando sobre cómo abordó la creación de la película.

Fecha de estreno: 2 de mayo

Esa cosa con alas

Sinopsis: Luchando por procesar la repentina e inesperada muerte de su esposa, un joven padre pierde el control de la realidad cuando una presencia aparentemente maligna comienza a acecharle desde los oscuros recovecos del apartamento que comparte con sus dos hijos pequeños.

Benedict Cumberbatch ('The imitation game') protagoniza esta adaptación de la novela de Max Porter sobre el duelo, la pérdida y la fragilidad emocional. La película sigue a un padre que, tras la muerte repentina de su esposa, intenta cuidar de sus dos hijos mientras empieza a perder pie en la realidad. Drama psicológico con elementos de fantasía y terror, dirigido por Dylan Southern. "Trato de mantener la inquietud y de divertirme. Incluso de buscar cosas que me dé miedo hacer. En el horizonte tengo un poco de todo, desde otra película de Marvel hasta toda clase de proyectos teatrales. Ojalá mis trabajos más grandes sirvan para dar visibilidad a los más modestos, a esos proyectos de cine independiente que han de competir con todo el ruido del marketing", comentó el actor en una entrevista para El Periódico.

Fecha de estreno: 6 de mayo

Gladiator II

Sinopsis: Dieciséis años después de la muerte de Marco Aurelio, Roma está gobernada por los despiadados emperadores gemelos Geta y Caracalla. El nieto de Aurelio, Lucio Vero, vive bajo el seudónimo de Hanno con su esposa Arishat en el reino norteafricano de Numidia. El ejército romano dirigido por el general Acacio invade y conquista el reino, esclavizando a Lucio junto con otros supervivientes. Los esclavos son llevados a Ostia, donde Lucio es comprado por el maestro de cuadra Macrinus, que le promete la oportunidad de vengarse matando a Acacio si gana suficientes combates para llegar al Coliseo.

'Gladiator' es, sin lugar a dudas, uno de los clásicos modernos del cine. Aunque ya ha cumplido 25 años, ha sobrevivido el paso del tiempo. Con un Russell Crowe en su mejor momento, y una recreación de Roma espectacular, triunfó en taquilla y en los Oscar. Ahora, más de dos décadas después, ha llegado su largamente esperada secuela. En este caso, con Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington. El problema es que lo que funcionaba hace 25 años ahora se ha perdido. Scott prima el espectáculo a la historia, y el CGI a los efectos más artesanales. Y sí, 'Gladiator II' es espectacular y tiene escenas increíbles, pero en general, es una descafeinada secuela a un clásico del cine. Solo Denzel Washington parece haber entendido su papel y se lo pasa en grande.

Fecha de estreno: 8 de mayo

Landa

Sinopsis: Retrato, con sus aristas, luces y sombras, del actor más popular de la historia del cine español.

No hay ningún caso como el de Alfredo Landa, que aúna en su carrera las elevadas dosis de cariño que recibió del público con las mejores críticas y reconocimientos en prestigiosos premios y por parte de toda la profesión. Desde el 'landismo' como género cinematográfico, hasta la época de sus grandes papeles, para culminar con la persona detrás del actor, con material inédito y con los testimonios más cercanos a Alfredo. El documental dirigido por Gracia Querejeta y Miguel Olid trata de hacer un repaso exhaustivo a la carrera de nuestro actor, con entrevistas exclusivas, y una mirada propia sobre la España de la época.

Fecha de estreno: 13 de mayo

Bala perdida

Sinopsis: Ambientada en el Nueva York de 1998, 'Bala perdida' tiene como protagonista a Hank, quien tiene una perfecta vida disfuncional. Pero, cuando su vecino Russ le pide que cuide de su gato durante unos días, su suerte cambia.

Darren Aronofsky ('Cisne negro') dirige a Austin Butler (nominado al Oscar por 'Elvis') en esta divertidísima, gamberra e hiperviolenta comedia criminal basada en la novela 'Caught Stealing' de Charlie Huston. Aronofsky se aleja de su estilo sombrío y evoluciona hacia un cine similar al de directores como Guy Ritchie. "Solía pensar que tenía que destruir el resto de mi vida para ser un gran artista. [Tenía] este miedo a que mi propia experiencia, mis propias emociones y mi alma no fueran suficientes", confesó Butler en una entrevista para Vanity Fair, hablando sobre el proceso del acercamiento a los personajes que interpreta.

Fecha de estreno: 15 de mayo

Expediente Warren: El último rito

Sinopsis: Los investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren se enfrentan a un último caso aterrador en el que están implicadas entidades misteriosas a las que deben enfrentarse.

Si hay una saga que ha configurado el terror de la última década, esa ha sido la formada por el universo 'Expediente Warren' (o 'The Conjuring' en su inglés original). Creada por James Wan, con Vera Farmiga y Patrick Wilson dando vida al matrimonio Warren, llevó el género a una nueva edad de oro en el cine comercial. Además, creando su propio universo cinematográfico compartido, al puro estilo Marvel. No todas han tenido la misma calidad, eso desde luego, pero quizá las películas base sean las de 'Expediente Warren', alrededor de las cuales se ha creado todo lo demás ('La monja', 'Annabelle'...). Esta cuarta entrega es 'El último rito', uno de los casos más sonados del matrimonio, y además, el último.

Aquí tenemos un espejo maldito, posesiones infernales y espíritus que no quieren dejar vivir tranquila a una familia que bastante tiene con compartir techo siendo bastante numerosa. Es verdad que Michael Chaves, que ya dirigiera la olvidable tercera entrega, ha aprendido un poco de sus errores, y mejora lo que no funcionó en la anterior. No es la mejor entrega, desde luego, y tiene momentos muy desaprovechados (como, por ejemplo, el leñador terrorífico que sale en dos escenas contadas).

Y durante algunos momentos parece que estemos viendo 'Los padres de ella', versión cine de terror. Pero funciona. Tiene un clímax muy disfrutable y, ojo, es la entrega más taquillera no solo de la saga, sino de todo el universo cinematográfico, superando a 'La monja'. Y ojo, hace nada se confirmó una nueva película del universo creado por James Wan, pero ya en forma de precuela. Porque tanto Farmiga como Wilson ya han afirmado que no volverán a retomar sus personajes. Aunque en Hollywood, nunca digas nunca.

Fecha de estreno: 23 de mayo

Núremberg

Sinopsis: Basada en hechos reales, la trama explora el duelo psicológico entre ambos personajes, destacando las tensiones morales y humanas que surgen en un escenario marcado por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.

Con las actuaciones magistrales de Russell Crowe como Hermann Göring, el sucesor de Hitler, y Rami Malek en el papel del psiquiatra Douglas Kelley, esta película lleva al espectador al corazón de los históricos juicios de Núremberg. Uno de los momentos que más definió nuestra historia reciente. Y Russell Crowe sonaba con fuerza para ser nominado a los grandes premios pero, en algún momento de la carrera, se olvidaron de él, que entrega una de sus mejores actuaciones. "La gente dice que el filme es oportuno, pero si se hubiese hecho hace diez años, seguiría siéndolo. Y dentro de diez años, también lo sería. Esa es precisamente la cuestión [...]. Cuando interpretas a un 'villano', lo peor que puedes hacer es tocar una sola nota. Con Göring, la música es de acordes grandes, desordenados, ambas manos sobre el teclado", comentó el actor australiano en una entrevista con The Rake.

Fecha de estreno: 23 de mayo

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