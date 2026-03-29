La audiencia da su veredicto al estreno de '53 domingos' en Netflix, y hay opiniones antagónicas

Netflix sigue apostando por adaptar obras de teatro a televisión o al cine. Tras hacer lo propio con 'Smiley' de Guillem Clua, este viernes la plataforma estrenaba la versión cinematográfica de la obra de teatro '53 domingos' de Cesc Gay dentro de los estrenos del último fin de semana de marzo.
El director de películas como 'Sentimental' o 'Truman' es también el encargado de dirigir la adaptación en película de su obra de teatro. Una película que protagonizan Carmen Machi, Javier Cámara, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez.
'53 domingos' narra la historia de tres hermanos que se reúnen para decidir qué hacer con su padre de 86 años, que ha comenzado a mostrar un comportamiento extraño.
Sinopsis de '53 domingos'
Tres hermanos se reúnen para discutir qué hacer con su padre de 86 años, que ha comenzado a mostrar un comportamiento extraño. ¿Lo llevarán a un asilo de ancianos? ¿Se irá a vivir con alguno de ellos? Una educada reunión familiar provocará una serie de tensiones y discusiones.
La audiencia dividida con el estreno de '53 domingos' en Netflix
El estreno de '53 domingos' en Netflix ha dividido a la audiencia en redes sociales. Muchos no han dudado en alabar la adaptación de la obra de teatro de Cesc Gay y de destacar sobre todo la gran interpretación que hacen Carmen Machi, Javier Cámara Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez.
"Actores enormes con un guion espléndido y una puesta en escena extraordinaria", destaca un usuario. "53 domingos: una película de Netflix que es una auténtica maravilla; bien actuada, bien dirigida y un tema COMO LA VIDA MISMA", señala otro.
Sin embargo, no todos son aplausos, pues también hay unas cuantas críticas negativas sobre esta nueva cinta de Cesc Gay. Algunos incluso no dudan en decir que es el peor trabajo del director y también son varios los que cuestionan el guion de '53 domingos'.
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