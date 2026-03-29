La audiencia da su veredicto al estreno de '53 domingos' en Netflix, y hay opiniones antagónicas

Netflix sigue apostando por adaptar obras de teatro a televisión o al cine. Tras hacer lo propio con 'Smiley' de Guillem Clua, este viernes la plataforma estrenaba la versión cinematográfica de la obra de teatro '53 domingos' de Cesc Gay dentro de los estrenos del último fin de semana de marzo.

El director de películas como 'Sentimental' o 'Truman' es también el encargado de dirigir la adaptación en película de su obra de teatro. Una película que protagonizan Carmen Machi, Javier Cámara, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez.

'53 domingos' narra la historia de tres hermanos que se reúnen para decidir qué hacer con su padre de 86 años, que ha comenzado a mostrar un comportamiento extraño.

Sinopsis de '53 domingos'

Tres hermanos se reúnen para discutir qué hacer con su padre de 86 años, que ha comenzado a mostrar un comportamiento extraño. ¿Lo llevarán a un asilo de ancianos? ¿Se irá a vivir con alguno de ellos? Una educada reunión familiar provocará una serie de tensiones y discusiones.

La audiencia dividida con el estreno de '53 domingos' en Netflix

El estreno de '53 domingos' en Netflix ha dividido a la audiencia en redes sociales. Muchos no han dudado en alabar la adaptación de la obra de teatro de Cesc Gay y de destacar sobre todo la gran interpretación que hacen Carmen Machi, Javier Cámara Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez.

"Actores enormes con un guion espléndido y una puesta en escena extraordinaria", destaca un usuario. "53 domingos: una película de Netflix que es una auténtica maravilla; bien actuada, bien dirigida y un tema COMO LA VIDA MISMA", señala otro.

53 DOMINGOS (2026), de Cesc Gay, comedia familiar de conflicto entre hermanos con mala baba, seguramente por no estar tan alejada de la realidad...su cortante guion (de origen teatral), su estupendo reparto y su hora y cuarto de duración la hacen muy recomendable..en Netflix pic.twitter.com/0jICB8ExE7 — Lubilder (@Lubilder) March 28, 2026

Acabo de ver esta maravilla a la que le deseo numerosos premios en los Goya y allí donde se presente.

Qué alegría cuando uno ve una película que es, sobre todo, cine y todo lo demás es accesorio.

Actores enormes con un guion espléndido y una puesta en escena extraordinaria.

Cine. pic.twitter.com/P7vrB9kCuI — Juan Carlos Chirinos (@juance) March 28, 2026

Me ha encantado #53Domingos. El actor y la palabra. Si los actores son DIOSES de este oficio y la palabra viene del maestro #CescGay la calidad está garantizada. Comedia elegante, sencilla y amarga. Profundamente reconocible. Reparto en estado de gracia. Un deleite. @NetflixES pic.twitter.com/fg0Tcq5Paj — Diego Cabrales (@diegales96) March 29, 2026

Cesc Gay a estas alturas no sorprende por su maestría a la hora de crear personajes de una pieza, cien por cien creibles. En 53 domingos contando con grandes como Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Guiérrez y Alexandra Jiménez llega a la cima. Nunca con tan poco se contó tanto. — @VíctorEstebanSola (@VictorEstebanSo) March 29, 2026

"53 domingos", de Cesc Gay, es una comedia teatral de afilados diálogos de humor cínico que encuentra en sus intérpretes grandes aliados del timing, pero se queda siempre en la superficie, y hay algo de caprichoso en su primera y última escena @NetflixLAT pic.twitter.com/OSk45PFFM2 — Manuel Alegría (@ManuelAlegriaC) March 29, 2026

Pues me he visto hace un rato la película de "53 domingos", dirigida por Cesc Gay, y la verdad, me ha encantado. No es muy larga, pero se me ha pasado volando y se me ha hecho hasta corta... (por no hablar de que me he partido de la risa, me ha encantado el humor que tiene). — Yurii Kazakov (@YuriiKazakov) March 28, 2026

Acabo de ver una película INCREÍBLE, está en Netflix, se llama 53 DOMINGOS.



TREMENDA. — missandie (@missandieftw) March 28, 2026

53 domingos: una película de Netflix que es una auténtica maravilla; bien actuada, bien dirigida y un tema COMO LA VIDA MISMA. Se lo agradezco. Un aplauso — Humberto Kessel (@humberkessel) March 28, 2026

Qué divertida es ‘53 domingos’ y qué grande es todo el reparto: Machi, Cámara, Javier Gutiérrez, Alexandra Jiménez y, por supuesto, Cesc Gay. La crítica sobre la ‘novelita’ de Javier Gutiérrez es deliciosa. pic.twitter.com/esqWBxQSNf — Luis Gómez González (@Lgomezgonzalez) March 28, 2026

53 Domingos

Cesc Gay nos regala otra comedia ácida con dialogos tronchantes y un reparto de ensueño (todos sobresalientes, lo esperado)

Lo malo: que se termina muy rápido, porque es una delicia

La tenéis en @NetflixES #cine #53domingos #cine pic.twitter.com/HyDfRTUrsR — 🍿📼🌴El videoclub de Javi McClane🌴📼🍿 (@OCIOWORLD1) March 27, 2026

En “53 domingos” hay más teatro que cine, pero también más verdad de la que muchos queremos ver. Incómoda, afilada. Cómo me ha gustado la nueva de Cesc Gay. — Bea Camiña (@produtriz) March 27, 2026

Qué DELICIA de guión el de 53 Domingos.



MA-RA-VI-LLA.



(La tenéis en Netflix) — David de la Iglesia 📷 🍉 (@DIVCreativo) March 27, 2026

Que bueno es Cesc Gay y que delicia es ver y sobre todo escuchar #53Domingos con esos actores y esa trama, relativamente sencilla que Gay escribe con gusto y dibujando unos personajes perfectos. pic.twitter.com/9rQhY3Mf1C — EL PELICULITAS (@MrPeliculitas) March 29, 2026

#53Domingos

4 actores excelentes y no puedes dejar de mirar la pantalla, cada mirada, cada palabra y cada escena! Que nivelazo.

Javier Cámara Javier Gutiérrez Carmen Machi y Alexandra Jiménez. WOW@NetflixES — Lastking (@MattS1983s) March 28, 2026

Chiquita, poco más de una hora pero imperdible por las MARAVILLOSAS actuaciones de cuatro gigantes: Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez Álvarez y Alexandra Jiménez. No dejen pasar 53 domingos, en Netflix. Esos cuatro actores valen cada segundo. pic.twitter.com/6ELHlpvj6j — Facundo Landívar (@flandivar) March 28, 2026

Sin embargo, no todos son aplausos, pues también hay unas cuantas críticas negativas sobre esta nueva cinta de Cesc Gay. Algunos incluso no dudan en decir que es el peor trabajo del director y también son varios los que cuestionan el guion de '53 domingos'.

Acabo de ver la película #53Domingos en Netflix y, honestamente, no se cómo calificarla... A ver: actuaciones geniales (demasiado), el guión un poco previsible, pero creo que eso es justamente lo que te llega tanto, xq de alguna manera lo has vivido, conoces familias así pic.twitter.com/DDJYMInpJD — La Bibliotecaria (@ArelizaVillalba) March 28, 2026

#53Domingos

Película amable, dialogos inteligentes y un trío espectacular de protagonistas pero aún así no emociona, bastante floja. pic.twitter.com/LQz4Wo8vwa — Joaquín Hernández #SaveSuperman (@Kinoel82) March 28, 2026

#53Domingos es un decepcionante Cesc Gay. Una obra de teatro que no se molesta en disimularlo con personajes estereotipados y poco elaborados.

Tiene algún momento de interés, pero es bastante floja para el nivel habitual de este director. pic.twitter.com/vXqhguj6tA — tecuentolapelicula (@tecuentolapeli) March 28, 2026

Esperaba mucho más de ‘53 domingos’, que es un Cesc Gay, hombre. pic.twitter.com/NAsE6buBG1 — Oskar Belategui (@Belategui) March 28, 2026

Cesc Gay adapta su propia obra de teatro en "53 domingos", comedia sobre dinámicas familiares incómodas, que resulta incisiva pero un tanto monótona, como la forma de hablar de un Gutiérrez que aquí me pone de los nervios. Imagino que funciona mejor sobre las tablas. pic.twitter.com/Dr9lkPbMwu — César CR (@calreces) March 27, 2026