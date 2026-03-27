Los 10 estrenos que ver el último fin de semana del mes en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o Disney+ del 27 al 29 de marzo

Sin comerlo ni beberlo ya estamos en los días previos a Semana Santa. Abril asoma a la vuelta de la esquina, y por fin parece que está llegando el bueno tiempo, el calorcito y el sol que invita a pasear o a tomar algo en las terrazas. Incluso a viajar y darnos los primeros baños (eso para los más valientes, claro). Pero, para los que se quieran quedar en casa el fin de semana, aprovechando para hacer maratones de nuevas propuestas del streaming, os traemos como cada semana una lista de los 10 estrenos más destacados en Netflix, Movistar Plus+, Disney Plus, Prime Video, Filmin o SkyShowtime.

Uno de esos estrenos que tenemos que destacar es el de 'Pretty Lethal', con el regreso de Uma Thurman al cine de acción, en este caso rodeada de bailarinas de ballet (la peor pesadilla de Timothée Chalamet). También lanza Prime Video lo último de Chris Pratt, 'Sin piedad', que tuvo un paso por cines un tanto limitado y sin mucha repercusión. Pero ahora las plataformas siempre son ese valor seguro que puede dar una nueva vida a títulos como ese.

Además nos llega a Netflix la nueva comedia española con Carmen Machi, Javier Cámara, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez: '53 domingos'. Y, para los nostálgicos, el especial 20º Aniversario de nuestra querida Hannah Montana, con apariciones sorpresa como la de Selena Gómez, con la que Miley compartió plató y estrellato a mediados de los 2000.

Pretty lethal

Sinopsis: Un grupo de bailarinas luchan por sobrevivir mientras intentan escapar de una remota posada después de que su autobús se averíe de camino a una competición.

Ojo que Uma Thurman regresa al mundo de la acción y del thriller con 'Pretty lethal'. Interpreta a Devora Kasimer, una antigua prodigio del ballet que solo quiere hacerle la vida imposible a cinco bailarinas que se dirigen a una competición de danza. Esta película se trata de lo nuevo de lo de la directora de Vicky Jewson ('The Witcher: El origen de la sangre') y la guionista Kate Freund ('Afterlife').

Iris Apatow ('Si fuera fácil'), Lana Condor ('X-Men: Apocalipsis'), Millicent Simmonds ('Un lugar tranquilo'), Avantika Vandanapu ('Tarot'), Maddie Ziegler ('West Side Story'), Michael Culkin ('El quinto elemento') y Lydia Leonard ('Flesh and Blood') completan el reparto principal. Y ojo, que en la producción encontramos a Kelly McCormick, que también ayudó a levantar proyectos como 'Bullet Train' con Brad Pitt. "Una visión de la venganza pero en tutús sangrientos. ¿Cómo no te va a gustar?", dijo Uma Thurman en la presentación de la película.

Plataforma: Prime Video

53 domingos

Sinopsis:Tres hermanos se reúnen para discutir qué hacer con su padre de 86 años, que ha comenzado a mostrar un comportamiento extraño. ¿Lo llevarán a un asilo de ancianos? ¿Se irá a vivir con alguno de ellos? Una educada reunión familiar terminará en una pelea inesperada y divertida que se saldrá de control.

Cesc Gay domina por completo la comedia española. Y, en este caso, se rodea de un reparto de nivel: Carmen Machi, Javier Cámara, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez. Y, además, con una historia centrada en una familia y cómo aborda el futuro de su padre. ¿Residencia sí o residencia no? Obviamente eso dará pie a multitud de enfrentamientos familiares, con situaciones enrevesadas y discusiones de las que luego uno se arrepiente. Pero es que además, esta película es una adaptación de su obra teatral del mismo nombre que estrenó en Barcelona en 2020. "Estamos habituados a películas con protagonistas que dicen cosas superpotentes. Y la vida no va así", contó el director en una entrevista para El País.

Plataforma: Netflix

BTS: El regreso

Sinopsis: Tras completar el servicio militar, BTS se reúnen en Los Ángeles para grabar su álbum 'Arirang', afrontando cómo empezar de nuevo, honrar su pasado y avanzar juntos mientras vuelven a hacer música.

Esta producción dirigida por Bao Nguyen llega una semana después del enorme concierto multitudinario de la formación que tuvo lugar en Seúl, y en directo en Netflix. El grupo formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin y Jungkook se ha vuelto a unir tras su separación temporal por culpa del servicio militar obligatorio de su país. "Pasar un año y medio en el ejército es una carga para cualquiera. Pero lo más difícil fue el sueño. Esta fue la primera vez que luché tanto con el insomnio. Dormir con veinte soldados en una sala, con ronquidos y movimientos constantes, lo hacía aún más difícil", comenta RM, que afirma haber estado dos días enteros sin poder dormir.

Un documental en el que los integrantes de la boyband coreana hablan sin tapujos sobre cómo han sido estos años separados y, sobre todo, centrándose en ese regreso tan esperado, buscando conectar con sus raíces y volver a la música después de un parón tan grande. ¿Conseguirán reclamar su trono?

Plataforma: Netflix

Valor sentimental

Sinopsis: Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg, un veterano director de cine de renombre, que le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado ese papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una actriz estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar.

Nominada a 9 premios Oscar incluyendo mejor película, dirección y actriz principal. Tras la sorprendente 'La peor persona del mundo', Joachim Trier vuelve a conseguir el elogio de crítica y público con 'Valor sentimental', una conmovedora historia sobre la familia ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes 2025. A través de dos hermanas muy unidas, un padre ausente y una casa llena de recuerdos, Trier aborda temas como el perdón, el trauma, las relaciones familiares y los peligros de la autobiografía como redención.

"No hay que intentar ser perfecto. A tus hijos, diles: 'Lo siento, soy una mierda, pero te quiero'", contó Stellan Skarsgard para Icon. El mítico actor es uno de los protagonistas y sonaba con fuerza para llevarse el Oscar a Mejor Actor Secundario, aunque al final se lo acabó llevando Sean Penn. Eso sí, 'Valor Sentimental' consiguió el Oscar a Mejor Película Internacional.

Plataforma: Movistar Plus+/Filmin

Mike y Nick y Nick y Alice

Sinopsis: Dos gángsters y la mujer a la que aman intentan sobrevivir a la noche más peligrosa de sus vidas, en la que está implicada una máquina del tiempo.

Vince Vaughn, James Mardsen, Aiza González y Vince Vaughn son los protagonistas de esta loca película de acción, ciencia-ficción y comedia, dirigida por... Sí, hemos puesto dos veces Vince Vaugnh, pero no es un error. Ni mucho menos. Es que tenemos al actor por partida doble, ya que la trama implica extraños viajes en el tiempo. Dirigida por BenDavid Grabinski, 'Mike y Nick y Nick y Alice' se trata de una película de esas un tanto desquiciadas, que no tiene muy claro hacia dónde ir pero que, si entras en su dinámica, vas a pasar un buen rato.

"Esta película es sobre un puñado de personajes que solo toman malas decisiones, y que luchar por hacerse un camino a través de las consecuencias de sus decisiones. Como una historia con moraleja", explicó Vaughn para Deadline. "La gente está cansada, la gente está agotada de ver remakes. La gente quiere ver historias nuevas".

Plataforma: Disney Plus

Rental family (Familia de alquiler)

Sinopsis: Ambientada en el Tokio actual, sigue a un actor estadounidense que lucha por encontrar un propósito en la vida hasta que consigue un trabajo inusual: trabajar para una agencia japonesa de "familias de alquiler", interpretando papeles de suplente para desconocidos. A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que difuminan las líneas entre la actuación y la realidad. Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, redescubre el propósito, la pertenencia y la tranquila belleza de las relaciones humanas.

Brendan Fraser es uno de los actores más queridos de Hollywood. Tras su retiro de la vida pública después de sufrir abuso sexual (y algunos episodios muy traumáticos al hacer sus escenas de acción), el actor volvió por la puerta grande gracias a 'La ballena', donde ganó el Oscar a Mejor Actor. Su último trabajo ha sido esta película japonesa dirigida por Hikari, y ahora empezará a rodar una nueva entrega de 'La momia', junto a Rachel Weisz, que regresa a la saga. Sí que se le echó de menos en la temporada de premios, porque Fraser da una actuación divertida y muy humana, dando muestras de esa vuelta tan esperada del actor a la primera plana de Hollywood.

"No creo que ese modelo de negocio podría existir fuera de Japón, desde luego. Desde los 80, creo que hay unas 300 empresas de ese tipo que siguen funcionando hoy en día. Allí puedes alquilar cualquier cosa, hasta un kart de 'Mario Kart'.¿Por qué no poder alquilar un abuelo si en Japón puedes alquilar hasta un capibara? Algunas personas lo hacen", comentó Fraser sobre el fenómeno de las familias de alquiler, en una entrevista para Fotogramas.

Plataforma: Disney Plus

Siempre es invierno

Sinopsis: Miguel, arquitecto paisajista, viaja a Bélgica con su novia Marta para participar en un congreso. Allí se precipita el final de su relación, y tras la ruptura con su pareja decide quedarse a solas unos días más para tratar de recomponer su futuro. Roto y desubicado, Miguel conoce a Olga, una mujer que trabaja como voluntaria en el congreso de arquitectura. A su lado comenzará a reconstruirse y a entender en qué consiste su nuevo proyecto de vida.

David Verdaguer e Isabelle Renaud, junto a Amaia Salamanca, protagonizan esta nueva película de David Trueba, que adapta su novela 'Blitz'. Trueba es uno de esos directores que hay que tener siempre en cuenta cuando estrena película. 'Vivir es fácil con los ojos cerrados', una de sus historias más reconocidas, ganó ni más ni menos con 6 premios Goya. Aquí vuelve a contar con David Verdaguer (tras la estupenda 'Saben aquell', donde ganó el premio a Mejor Actor), para contarnos una historia sobre el desamor, sobre la diferencia de edad, y sobre cómo nos planteamos nuestra vida en función de la conexión con otras personas. O sobre lo difícil que es empezar de cero pasada ya una edad.

"Cuando la mujer pasa de los cuarenta y cinco años desaparece del radar y, si no lo hace, se le tacha de comportamiento vergonzoso", reflexionó Trueba en una entrevista para Infobae. "Con los hombres es totalmente natural. Y no, no solo en la valoración de lo atractivo. Cuando Brad Pitt tenía 24 años no estaba en la lista de los hombres más atractivos del mundo, porque eran otros y, a lo mejor, sus compañeras de reparto sí que estaban. Ahora (ellas) han desaparecido mientras él está en la cúspide. En las mujeres hay más ocultación".

Plataforma: Netflix

Hannah Montana: Especial 20 Aniversario

Sinopsis: Miley Cyrus repasa sus momentos más memorables en una entrevista exclusiva grabada con público en directo conducida por Alex Cooper.

Miley ofrece una visión íntima de la creación de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop y del impacto duradero que la serie y el personaje han tenido en los fans de todo el mundo. Con nostalgia y una nueva perspectiva, Cyrus revive los momentos, la música y los recuerdos que definieron una época. Además, los espectadores podrán disfrutar de imágenes de archivo nunca antes vistas, caras conocidas e invitados sorpresa, así como de una actuación musical especial de Miley Cyrus.

"Amo el presente y amo el futuro. Pero el pasado no es un lugar donde me guste vivir demasiado", comentó la actriz y cantante en una entrevista para Variety. "No es ninguna sorpresa que haya tenido mis experiencias con las drogas y el alcohol. Estaba tan acostumbrada a vivir en un estado de euforia que creo que nunca aprendí a bajar de ahí". El especial reconectará con esa generación Disney Channel, que creció a mediados de los 2000, y que vio en el personaje de Hannah un reflejo de lo que querían ser.

Plataforma: Disney Plus

Sin piedad

Sinopsis: En un futuro próximo, un detective es acusado de asesinar a su esposa. Tiene 90 minutos para demostrar su inocencia ante la Jueza de la I.A. avanzada, a la que él mismo defendió en su día, antes de que esta decida su destino.

Chris Pratt, aunque se hiciera famoso gracias a la serie 'Parks&Recreation' o con su presencia en 'La noche más oscura', le llegó la fama mundial de la mano de Marvel y su Peter Quill de 'Guardianes de la galaxia', de la que ya han pasado más de diez años. Es curioso cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Pero, como tantas otras estrellas de Marvel, no ha conseguido hacerse un nombre tan fuerte como para arrastrar a gente a salas (algo similar pasa con Chris Evans o Chris Hemsworth, incluso con Tom Holland). Actores tan unidos a la marca Marvel que, fuera de ella, no tienen ese tirón de taquilla que otras estrellas tenían en el star system de los 90. 'Sin piedad', que protagoniza junto a Rebecca Ferguson, tiene ese aire a 'Minority Report', pero hecho demasiado en automático, como si tuvieran siempre en el horizonte su desembarco en streaming.

Es una película de acción entretenida y dinámica, sí. Aunque le falta algo de alma para llegar a donde quiere llegar. Tras su fracaso en taquilla, busca esa segunda vida en Prime Video. "Siempre he querido interpretar a un detective. Mi hermano era policía, así que ha sido la oportunidad perfecta para que trabajáramos juntos ayudándome como asesor técnico", comentó el actor en una entrevista para la revista ¡Hola! "Me pareció que el guion era estupendo. Y adoro a Timur Bekmambetov. Ya había trabajado con él antes, así que esta era la oportunidad de volver a hacerlo. Me brindaba, además, la posibilidad de rodar en Los Ángeles, algo que ocurre cada vez menos, así que también estaba agradecido por eso… A veces llega a mis manos algo que no se parece a nada que haya leído antes".

Plataforma: Prime Video

Eddington

Sinopsis: En mayo de 2020, un enfrentamiento entre el sheriff de un pequeño pueblo y el alcalde desata un caos mientras vecinos se enfrentan en Eddington, Nuevo México.

Quizá 'Eddington' sea una de las películas más divisorias de 2025. Dirigida por Ari Astur, director de 'Hereditary' o 'Midsommar', es un retrato con mucha mala baba sobre la deriva occidental desde la pandemia del COVID. Con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone y Austin Butler, la película no deja títere con cabeza y lanza dardos envenenados a todo el mundo, con la sociedad estadounidense en el punto de mira. No es una película para todo el mundo, y menos aún en la segunda mitad de la historia. Pero es arriesgada y divertida. Y pocos directores se atreven a ello en la actualidad.

"Yo también he sido un refugiado. Si no hubiéramos encontrado asilo, no sé qué habría pasado conmigo y mi familia. Por eso creo firmemente en la necesidad de proteger a quienes huyen de regímenes o conflictos. Quiero vivir en el lado correcto de la historia", dijo Pedro Pascal en la presentación de la película en Cannes. "Estoy acostumbrado a mirar la cultura estadounidense desde fuera, pero con esta película tuve la sensación de que alguien realmente hablaba desde dentro, mostrando el colapso en curso".

Plataforma: SkyShowtime