El público dicta sentencia a 'Yakarta', nueva serie de Movistar Plus+, y el veredicto es clamoroso

'Yakarta', la nueva ficción original de Movistar Plus+, ya se encuentra disponible para los espectadores desde este 6 de noviembre. Se trata de una miniserie española que combina comedia y drama, y es una de las grandes apuestas de noviembre para la plataforma de streaming.
Creada por Diego San José ('Celeste') y con Elena Trapé a cargo de la dirección, consta de seis episodios de cerca de 40 minutos cada uno. Está protagonizada por Javier Cámara ('Rapa') y Carla Quílez ('La última noche en Tremor'). Completan el reparto David Lorente ('No me gusta conducir'), Pilar Gómez ('Poquita fe'), Marina Guerola ('Los destellos'), Anna Alarcón ('Los años nuevos') y Nuria Mencía ('Vota Juan').
'Yakarta' gira en torno a un desilusionado profesor de educación física que conocerá a una adolescente con un talento fuera de lo común que dará un giro de 180 grados a su vida. "Es una historia que reivindica esa España sin carisma en la que nunca pasa nada especial", contó el ideólogo de la serie.
En la trama, José Ramón Garrido (Javier Cámara) sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas. Divorciado y sin ilusiones, cree descubrir en un torneo escolar el diamante que puede darle un giro a su vida: Mar (Carla Quílez), una jugadora adolescente que podría ser el billete que le lleve a cumplir su sueño de competir en Yakarta, la capital de Indonesia.
Pero está muy lejos y Juntos tendrán que aprender a soportarse para emprender un viaje plagado de pensiones roñosas, polideportivos en horas bajas y estaciones de servicio que pasan por Totana, Ponferrada, Torrelavega o Tardajos antes de llegar a Yakarta. Si es que llegan…
Pues bien, tras el lanzamiento, ya se empiezan a registrar las primeras reacciones, que dan un claro veredicto a esta nueva ficción de Movistar Plus+. "Joyaza tremenda de este 2025", señala la cuenta Cinefilia Cult. "Formidable", la califica el actor Diego Cabrales, que resalta el gran vínculo que forman Javier Cámara y Carla Quílez en esta historia.
"Javier Cámara es un actor como la copa de un pino", "lo de Carla Quílez es espectacular", "apunta a serie imprescindible", "mi mejor serie española del año", "no se la pierdan" o "una nueva genialidad de Diego San José" son algunos de los comentarios más destacados en X en sus primeras horas de estreno.
