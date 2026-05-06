El público dicta sentencia a 'Rondallas' con Javier Gutiérrez, la película más vista de Movistar Plus+, y la opinión es repetida

Movistar Plus+ estrenó el pasado 1 de mayo en su catálogo una de las últimas sensaciones del cine español: 'Rondallas', una comedia dramática ambientada en Galicia, escrita y dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y protagonizada por Javier Gutiérrez, que triunfa en la primera posición en la categoría de películas más vistas de la plataforma.
Esta película de 108 minutos de duración que combina la comedia y el melodrama logró una nominación -a Mejor Actor de reparto- en la última edición de los Premios Goya, y cuenta también en su elenco protagonista con Javier Gutiérrez ('La isla mínima'), María Vázquez ('Matria'), Judith Fernández ('Apagón') y Tamar Novas ('Mar adentro') entre otros, que se sitúan al frente de un reparto artístico coral.
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'Rondallas' es obra del cineasta que estuvo detrás también de títulos tan importantes del cine español como 'La gran familia española', 'Primos' o 'Azulscurocasinegro', y cuenta con Ramón Campos (Bambú Producciones) al frente de la producción. La cinta ha llegado ahora al catálogo de Movistar Plus+ después de haber tenido una notable trayectoria por las salas de cine, donde ha acumulado más de 300.000 espectadores, obteniendo una recaudación que ha rebasado los dos millones de euros en taquilla desde su estreno el 1 de enero de 2026.
'Rondallas' es una historia de resiliencia que habla sobre la importancia de la comunidad en tiempos difíciles. El punto de partida de la producción nos traslada hasta un pueblo gallego que, tras ser sacudido por una tragedia, decide dejar todo atrás y retomar la energía del tradicional concurso de Rondallas.
Dos años después del naufragio de un pesquero gallego, los conmocionados habitantes del pueblo de aquellos pescadores van a encontrar consuelo y esperanza en su rondalla, la tradicional banda de música rural gallega. El film nos sumerge desde una narración íntima, positiva y realista en este universo marcado por la tradición, la música popular y los vínculos entre generaciones.
Porque 'Rondallas', a partir de una atmósfera auténtica y reconocible con una historia que avanza desde lo cotidiano hacia lo universal, pone el foco en las relaciones personales, el paso del tiempo y la importancia de preservar aquello que nos define como comunidad, explorando cómo las expresiones culturales de un pueblo pueden convertirse en refugio, memoria y motor de cambio.
Pues bien, tras los primeros días disponible en el catálogo de Movistar Plus+, 'Rondallas' está haciendo mucho ruido en la plataforma y los espectadores que ya han podido ver el largometraje están dictando un claro veredicto en redes sociales. Entre las críticas recopiladas hacia esta nueva película de la plataforma de streaming, hay un comentario mayoritario: es una "preciosidad de película" y "muy recomendable".
El comentario mayoritario de los espectadores de Movistar Plus+ a 'Rondallas'
"Daniel Sánchez Arévalo hace MAGIA en 'Rondallas'. Una película que va directa al corazón, con unos personajes increíblemente bonitos y que te deja con una sonrisa gigante al terminar. Una preciosidad", ha apuntado un usuario de X. "Es real, humana y llena de sentimientos. Le juntas ese sonido a gaita y como escarpias", "Ni un solo pero. Están todos bordados. Todos los personajes son de 10" o "Javier Gutiérrez vuelve a brillar" son algunas de las reacciones más sonadas.
Mientras que el blog de cine El apartamento de Billy, sentencia que "Aquí no hay truco: 'Rondallas' funciona porque huele a verdad". Sobre Daniel Sánchez Arévalo valora que "se mete en la herida sin hacer ruido", mientras que de Javier Gutiérrez señala que "juega a otra liga", con "un personaje de los que no se olvidan: poco gesto, mucho fondo". En esta crítica se concluye que el resultado final representa "más verdad que el 90% del cine que presume de ella. No es espectáculo. Es ejecución emocional".
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Sobre la firma
Soy el director de El Televisero y el creador de este medio en mayo de 2009, donde cada día tratamos de contaros todas las noticias sobre la televisión con una visión analítica, reflexiva y cercana.