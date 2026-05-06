El público dicta sentencia a 'Rondallas' con Javier Gutiérrez, la película más vista de Movistar Plus+, y la opinión es repetida

Movistar Plus+ estrenó el pasado 1 de mayo en su catálogo una de las últimas sensaciones del cine español: 'Rondallas', una comedia dramática ambientada en Galicia, escrita y dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y protagonizada por Javier Gutiérrez, que triunfa en la primera posición en la categoría de películas más vistas de la plataforma.

Esta película de 108 minutos de duración que combina la comedia y el melodrama logró una nominación -a Mejor Actor de reparto- en la última edición de los Premios Goya, y cuenta también en su elenco protagonista con Javier Gutiérrez ('La isla mínima'), María Vázquez ('Matria'), Judith Fernández ('Apagón') y Tamar Novas ('Mar adentro') entre otros, que se sitúan al frente de un reparto artístico coral.

'Rondallas' es obra del cineasta que estuvo detrás también de títulos tan importantes del cine español como 'La gran familia española', 'Primos' o 'Azulscurocasinegro', y cuenta con Ramón Campos (Bambú Producciones) al frente de la producción. La cinta ha llegado ahora al catálogo de Movistar Plus+ después de haber tenido una notable trayectoria por las salas de cine, donde ha acumulado más de 300.000 espectadores, obteniendo una recaudación que ha rebasado los dos millones de euros en taquilla desde su estreno el 1 de enero de 2026.

'Rondallas' es una historia de resiliencia que habla sobre la importancia de la comunidad en tiempos difíciles. El punto de partida de la producción nos traslada hasta un pueblo gallego que, tras ser sacudido por una tragedia, decide dejar todo atrás y retomar la energía del tradicional concurso de Rondallas.

Dos años después del naufragio de un pesquero gallego, los conmocionados habitantes del pueblo de aquellos pescadores van a encontrar consuelo y esperanza en su rondalla, la tradicional banda de música rural gallega. El film nos sumerge desde una narración íntima, positiva y realista en este universo marcado por la tradición, la música popular y los vínculos entre generaciones.

Porque 'Rondallas', a partir de una atmósfera auténtica y reconocible con una historia que avanza desde lo cotidiano hacia lo universal, pone el foco en las relaciones personales, el paso del tiempo y la importancia de preservar aquello que nos define como comunidad, explorando cómo las expresiones culturales de un pueblo pueden convertirse en refugio, memoria y motor de cambio.

Pues bien, tras los primeros días disponible en el catálogo de Movistar Plus+, 'Rondallas' está haciendo mucho ruido en la plataforma y los espectadores que ya han podido ver el largometraje están dictando un claro veredicto en redes sociales. Entre las críticas recopiladas hacia esta nueva película de la plataforma de streaming, hay un comentario mayoritario: es una "preciosidad de película" y "muy recomendable".

El comentario mayoritario de los espectadores de Movistar Plus+ a 'Rondallas'

"Daniel Sánchez Arévalo hace MAGIA en 'Rondallas'. Una película que va directa al corazón, con unos personajes increíblemente bonitos y que te deja con una sonrisa gigante al terminar. Una preciosidad", ha apuntado un usuario de X. "Es real, humana y llena de sentimientos. Le juntas ese sonido a gaita y como escarpias", "Ni un solo pero. Están todos bordados. Todos los personajes son de 10" o "Javier Gutiérrez vuelve a brillar" son algunas de las reacciones más sonadas.

Mientras que el blog de cine El apartamento de Billy, sentencia que "Aquí no hay truco: 'Rondallas' funciona porque huele a verdad". Sobre Daniel Sánchez Arévalo valora que "se mete en la herida sin hacer ruido", mientras que de Javier Gutiérrez señala que "juega a otra liga", con "un personaje de los que no se olvidan: poco gesto, mucho fondo". En esta crítica se concluye que el resultado final representa "más verdad que el 90% del cine que presume de ella. No es espectáculo. Es ejecución emocional".

No la pude ver en cine y he podido disfrutarla ahora en plataformas. Es una preciosidad de película, creo que Daniel Sánchez Arévalo se ha hecho mayor y se nota en su #cine: emociona, cautiva y te hace sonreír. El reparto cautiva por su naturalidad. Muy recomendable🎬#Rondallas pic.twitter.com/BGkClUk5NP — Somnormals (@somnormals) May 4, 2026

Daniel Sánchez Arévalo hace MAGIA en #Rondallas. Una película que va directa al corazón, con unos personajes increíblemente bonitos y que te deja con una sonrisa gigante al terminar. Una preciosidad. pic.twitter.com/G72adJ2Fu0 — Fon (@fon_lost) May 1, 2026

Que orgullos@s se tienen que sentir la gente de Galicia. La película 🎥 #Rondallas es una preciosidad de película. ¡Y que viva el cine español!. pic.twitter.com/yZlOPsX2Pz — Jorge 🖤🤍🖤 (@salmantino_44) May 4, 2026

Coincido plenamente, Joan.

Pero aquí no hay truco: #Rondallas funciona porque huele a verdad.



Daniel Sanchez Arevalo se mete en la herida sin hacer ruido… y Javier Gutierrez se marca un personaje de los que no se olvidan: poco gesto, mucho fondo.



Creo que es de esas películas… pic.twitter.com/PJk3cshBCl — El apartamento de Billy (@apartamentobill) May 5, 2026

#Rondallas

Un pueblo tocado.

Un grupo que vuelve a juntarse.

Cero épica. Todo cicatriz.



Javier Gutierrez juega a otra liga:

menos palabras, más impacto.



Aquí no hay villanos.

El enemigo es el silencio, el duelo… y lo que no se dice.



Plan sencillo:

reunirse, tocar, sobrevivir.… pic.twitter.com/Tn5zdjxlRc — El apartamento de Billy (@apartamentobill) May 3, 2026

Ayer vi por fin #Rondallas muy buena película, emotiva y divertida, con un gran casting, pero me gustaría destacar a Judith Fernández y Fer Fraga, como llevan a sus personajes y la química entre los dos. Enhorabuena a todo el equipo y a @sanchezarevalo — Raúl Yuste (@raulyuste) May 6, 2026

Buenísima película. Qué viva el cine español. Es real, humana y llena de sentimientos. Le juntas ese sonido a gaita y como escarpias. Felicidades Daniel Sánchez Arévalo 👏🏻👏🏻👏🏻#Rondallas https://t.co/wVWIMYKg4s — Patri alias señora de Kaygılaroğlu (@patrivaar) May 5, 2026

Crying in galego. Qué buena peli es #Rondallas. El Xoel de Tamar Novas se ha reencarnado en su Javi de Mar adentro y me ha puesto el corazón blandito. Debilidad la mía por María Vázquez. Y Judith Fernández robándose el show. Elenco de 10. Viva Daniel Sánchez Arévalo. pic.twitter.com/6nKlE0QHyO — Ana🫀 (@Ana_dmati) May 3, 2026

Que pedazo de película. Javier Gutiérrez vuelve a brillar. ¡Viva el cine español!. #Rondallas pic.twitter.com/hB4WUOsN63 — Jorge 🖤🤍🖤 (@salmantino_44) May 1, 2026

#películas2026

17 #Rondallas

Desde que vi el primer tráiler de la peli sabía que me iba a gustar, y ya sabéis que no soy muy 'de cine español' (fuera de 'género'). Y también presentía que lo iba a pasar mal viéndola (como ha ocurrido; media peli secándome los ojos). Qué bien TODO pic.twitter.com/1ibCC6PY24 — santiago rello (@relladas) May 2, 2026

Grande #Rondallas

Que bien escribe y dirige Daniel Sánchez Arévalo.

Que bien todos los actores.

Muy recomendable 🖖🏻 — Alberto García-Salido (@Nopanaden) May 2, 2026

Ni un solo pero. Están todos bordados. Todos los personajes son de 10. Merece la pena, y mucho 🙌🏻❤️‍🔥 #Rondallas — Josete (@JoseteCarax) May 2, 2026

Qué película más entretenida de la que sales del cine con muy buen rollo. Dame más pelis como #Rondallas. Suerte en urgencias que encontrarás a médicos a los que les ha encantado la peli. — iñaki elorza (@ilintxas) May 2, 2026