Se querellan contra Movistar Plus+ y Emilio Aragón: La denuncia por plagio contra su programa de entrevistas

El músico y showman Guillermo Rayo ha vuelto a la carga contra Emilio Aragón y Movistar Plus+ reavivando las acusaciones de plagio por 'B.S.O con Emilio Aragón' en una reciente entrevista. El artista, que inició una querella por plagio contra el presentador y la plataforma en 2022 alegando que crearon el formato a partir de una idea original suya, ha reivindicado en una entrevista para El País las similitudes entre el espacio que registró en 2007 y el estrenado en 2021.

La polémica judicial entre los artistas se ha reavivado a partir de la última conversación de Rayo para el citado medio. "Me querellé como forma de reivindicar a los creadores", ha asegurado sobre su denuncia por plagio que fue admitida a trámite en 2022 pero cuyo proceso continúa estancado sin ningún tipo de resolución. "Es muy injusto que uno se pegue un curro y llegue alguien con más dinero y se apropie de tu trabajo. Sé que es David contra Goliat, y me decían que no me metiera en líos. Pero denuncié", ha asegurado.

Guillermo Rayo no se rinde en su querella contra Movistar Plus+ y Emilio Aragón por el plagio de 'B.S.O'

Guillermo Rayo se refiere a las similitudes entre 'B.S.O', el proyecto televisivo que registró en 2007 y por el cual llegó a invertir 8.000 euros para grabar dos programas piloto junto a los actores Julián Villagarán y Alba Alonso. Al igual que 'B.S.O con Emilio Aragón', consistía en un formato centrado en la conversación con rostros famosos intercalándolo con canciones relacionadas con momentos clave de sus vidas.

Y es que, según asegura el artista, tras la grabación del material inicial, comenzó a promover el formato en distintas cadenas, entre ellas el extinto Canal+, donde asegura presentó la idea ante Jorge Ortiz de Landázuri, productor ejecutivo de 'B.S.O con Emilio Aragón'. Y es que, 14 años después, Movistar Plus+ lanzó el formato de entrevistas musical que ha acarreado acciones legales contra el presentador, la plataforma y Caribe Music.

Sin embargo, desde Movistar Plus+ sostienen que el programa estrenado en 2021 ofrece un desarrollo mucho más amplio que la que planteaba Rayo, además de tratarse de una producción de gran formato que dista mucho del citado material. La plataforma insiste en que se trata de una reclamación sin fundamento. Por su parte, Emilio Aragón niega completamente las acusaciones y asegura que nunca han copiado ninguna idea del músico.

Aragón ha reiterado que la entrevista musical es un concepto universal que no pertenece a nadie, siendo un recurso que se ha utilizado en distintos formatos y proyectos televisivos. Aún así, la defensa del artista llegó a encargar durante el procedimiento judicial, que aún se encuentra abierto, un estudio sociológico para analizar el parecido entre ambos formatos. Y según los datos recabados, un 97% de los encuestados consideran que los programas se parecen entre sí.