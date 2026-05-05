Giro de Movistar Plus+ con el lanzamiento de su plan más barato hasta la fecha, sin una de las ofertas más demandadas

Movistar Plus+ continúa diversificando su oferta y con ello la forma de llegar a todos sus potenciales suscriptores. Prueba de ello es su último movimiento: un nuevo plan pensado para quienes quieren disfrutar de los títulos de cine y ficción disponibles en la plataforma pero no quieren pagar por los eventos deportivos. La operadora ha anunciado así el nuevo Plan Libre: Cines y series, que llega con un coste de 4,99 euros.

No es un secreto que la plataforma atesora algunos de los títulos más buscados y demandados, ya sea la serie del momento o películas recién sacadas de las salas de cine. A esto se suma el interés por sus películas originales como 'La cena', 'Sorda', 'Maspalomas' o series como 'La Mesías', 'Celeste' y algunas más recientes como 'Por cien millones'. Por ello, se hacía necesario un plan más allá del estándar de 9,99 euros, que además de series y cine incluye el deporte.

Movistar Plus+ estrena un nuevo plan pensado para los amantes del cine y las series a 4,99 euros

Así, Movistar Plus+ anuncia el nacimiento del nuevo Plan Libre: Cine y series, una nueva oferta de suscripción sin permanencia que incluye dos reproducciones simultáneas y que deja fuera el paquete de eventos deportivos. Por tan solo 4,99 euros, permite descargar títulos sin conexión, control de emisiones en directo y la función multi-dispositivo.

Además de las series y películas originales de la plataforma y las cintas nacionales e internacionales que acoge en su catálogo, Movistar también destaca por sus documentales, los cuales también están incluidos en este nuevo plan de precio reducido. 'Lola', 'Raphaelismo' o 'Cuando nadie me ve' son algunos de sus títulos documentales más destacados. A su vez, los suscriptores de este plan podrán disfrutar también de 70 canales de emisión lineal y su amplia oferta de true crime.

Cabe recordar que Movistar Plus+ también estrenó recientemente su plan gratuito, una suscripción que permite a los usuarios utilizar la plataforma sin coste alguno pero con significativas limitaciones. Los suscritos a este plan sin coste pueden disfrutar de los distintos programas de entretenimiento incluidos en la plataforma, pero tan solo pueden disfrutar gratis el primer capítulo de sus series originales.