Giro de Movistar Plus+ con el lanzamiento de su plan más barato hasta la fecha, sin una de las ofertas más demandadas

Movistar Plus+ continúa diversificando su oferta y con ello la forma de llegar a todos sus potenciales suscriptores. Prueba de ello es su último movimiento: un nuevo plan pensado para quienes quieren disfrutar de los títulos de cine y ficción disponibles en la plataforma pero no quieren pagar por los eventos deportivos. La operadora ha anunciado así el nuevo Plan Libre: Cines y series, que llega con un coste de 4,99 euros.
No es un secreto que la plataforma atesora algunos de los títulos más buscados y demandados, ya sea la serie del momento o películas recién sacadas de las salas de cine. A esto se suma el interés por sus películas originales como 'La cena', 'Sorda', 'Maspalomas' o series como 'La Mesías', 'Celeste' y algunas más recientes como 'Por cien millones'. Por ello, se hacía necesario un plan más allá del estándar de 9,99 euros, que además de series y cine incluye el deporte.
Movistar Plus+ estrena un nuevo plan pensado para los amantes del cine y las series a 4,99 euros
Así, Movistar Plus+ anuncia el nacimiento del nuevo Plan Libre: Cine y series, una nueva oferta de suscripción sin permanencia que incluye dos reproducciones simultáneas y que deja fuera el paquete de eventos deportivos. Por tan solo 4,99 euros, permite descargar títulos sin conexión, control de emisiones en directo y la función multi-dispositivo.
Además de las series y películas originales de la plataforma y las cintas nacionales e internacionales que acoge en su catálogo, Movistar también destaca por sus documentales, los cuales también están incluidos en este nuevo plan de precio reducido. 'Lola', 'Raphaelismo' o 'Cuando nadie me ve' son algunos de sus títulos documentales más destacados. A su vez, los suscriptores de este plan podrán disfrutar también de 70 canales de emisión lineal y su amplia oferta de true crime.
Cabe recordar que Movistar Plus+ también estrenó recientemente su plan gratuito, una suscripción que permite a los usuarios utilizar la plataforma sin coste alguno pero con significativas limitaciones. Los suscritos a este plan sin coste pueden disfrutar de los distintos programas de entretenimiento incluidos en la plataforma, pero tan solo pueden disfrutar gratis el primer capítulo de sus series originales.
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Sobre la firma
Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.