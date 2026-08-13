RTVE anuncia la retirada de 'Malas Lenguas Noche' de su programación este sábado y cede su franja a una clásica oferta

Después de suspender la emisión de 'Malas Lenguas' en su tramo de La 1 este miércoles por la cobertura especial sobre el eclipse solar con un programa monográfico de 'Aquí la tierra', el programa que este mes de agosto están presentando Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal volverá a sufrir un recorte esta semana.

Y es que su versión nocturna del prime time del sábado se tomará un descanso este fin de semana aprovechando que es festivo nacional. De esta manera, La 2 no ofrecerá una nueva entrega de 'Malas Lenguas Noche' al ser el día de la Asunción de la Virgen y estar prácticamente todos los pueblos de España de fiesta.

Así, es habitual que las cadenas de televisión den descanso a sus formatos por el festivo del 15 de agosto. Y es lo que hará La 2 con 'Malas Lenguas Noche'. De esta manera, por primera vez desde su estreno el 25 de abril, el programa desaparecerá de la programación de la cadena para regresar con total normalidad el sábado 22 de agosto y previsiblemente ya con Jesús Cintora como presentador.

También es de esperar que La Sexta repita el esquema de otros años y no ofrezca una nueva entrega de 'La Sexta Xplica' y opte por un recopilatorio de las mejores entrevistas y algunos de los momentos más destacados de la temporada del programa que conducen José Yélamo y Verónica Sanz durante las vacaciones del presentador.

En el caso de La 2, TVE ha decidido dar un giro a su programación y sustituir 'Malas Lenguas Noche' por una noche dedicada al humor con la emisión de reposiciones de uno de sus formatos más clásicos, '¡Como nos reímos!' durante toda la noche antes de dar paso a 'La noche temática' en la madrugada.

Con este movimiento, TVE busca por un lado dar descanso al equipo de 'Malas Lenguas' que ha seguido durante todo el verano al pie del cañón de la actualidad y por otro ahorrar costes en el día que suele ser el de menor consumo de la televisión en todo el año.

Así queda la programación de La 2 el sábado 15 de agosto: