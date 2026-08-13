'Sueños de Libertad', avance del capítulo 626 del viernes 14 de agosto: la decisión de Paula con Tasio y la jugada de Bianca

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa tramas cruciales con la vuelta de Bianca, la derrota de Gabriel ante los De La Reina y el vuelco en la relación de Andrés y Valentina.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', los problemas de Salva y Mabel sacuden su relación tras la actitud de él en la cena familiar y tras haberle ocultado que no quería llevar a cabo el negocio del restaurante. Ambos se sinceran sobre sus sentimientos, produciéndose una nueva discusión entre ellos.

Damián y Digna invitan a Begoña y a Julia a cenar en un restaurante de Toledo para celebrar las buenas noticias, pero Begoña tiene que hablar con Gabriel y él le pone una serie de condiciones a su mujer para aceptar que acuda a dicha cena.

Bianca se la juega a Marta y le revela los planes de Marta con la herencia de Pelayo a doña Clara. Tras ello, la mujer le hace una inesperada propuesta a su nuera. Por su parte, Miguel y Claudia deciden aclarar su situación y los malentendidos en su relación tras la ruptura. Y ella le deja claro que le eligió sabiendo todos sus problemas.

Gabriel trata de recompensar a Beatriz tras dejarla plantada con su cita por acudir finalmente a la actuación de Julia, pero ella se muestra muy dolida con él y también le confiesa a Begoña que su relación con su pareja no pasa por un buen momento.

Paula toma una decisión sobre su relación con Tasio después de haberle hecho cómplice del secreto sobre la muerte de Brossard. Y finalmente, Valentina y Andrés dan un paso más en su relación y terminan acostándose, dando rienda suelta a su pasión.

Bianca en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés y Valentina se despertaban felices tras pasar la noche juntos y haber dado un paso más allá en su relación. Por su lado, Mabel se mosqueaba con Salva por su comportamiento durante la cena, y explotaba contra él en la cantina por no haber sido capaz de decirle antes que no le hacía ilusión la idea de montar un restaurante. La tensión entre ellos oba a más confirmándose que las cosas en la pareja no van bien.

Otra pareja que intentaba recomponer sus problemas es la de Marta y Fina. La De La Reina le confesaba que le impactó descubrir que Bianca va a pasar tiempo en su casa y le hacía una propuesta a Fina sobre el dinero de Pelayo: donar todo a una asociación que ayude a personas enfermas sin recursos. Una idea que parecía convencer a la fotógrafa, pues considera que es muy generosa.

Miguel acudía a visitar a Claudia para comprobar que el tratamiento contra la neumonía está haciendo efecto. Tras ello, el doctor compartía con Nieves su encuentro con la dependienta y ella le hacía reflexionar sobre su ruptura. Es entonces cuando Miguel se daba cuenta de que su ruptura con Claudia ha provocado sufrimiento en ambos. Paralelamente, Mabel compartía con su padre la decepción con su pareja y Pablo intercedía para que ambos puedan resolver sus diferencias.

En la fábrica, Andrés y Gabriel volvían a tener un desencuentro y ambos se acusan de ser pelotas de Hugo Brossard. Posteriormente, Andrés se comportaba con Julia como el padre que nunca tuvo. Lo que nadie esperaba es que Gabriel había decidido finalmente cancelar sus planes con Beatriz y acudir a la actuación de la niña. Una decisión de última hora que provocaba que Beatriz enfureciera contra Gabriel.

Tasio le pedía perdón a Paula por haber pagado con ella sus frustraciones y terminaba haciéndole una peligrosa confesión que puede traerle problemas. Así, Tasio le confesaba que Antoine Brossard murió por su culpa por haberle quitado el pastillero, dejando en shock a la dependienta, que no sabía cómo reaccionar ante la confesión de dicho crimen.