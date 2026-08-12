RTVE retira 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' de su programación: Se quedan sin emisión hoy miércoles y ceden su franja a 'Aquí la Tierra'

Cuando todo parecía que la programación diaria de la cadena pública volvía a la normalidad, este miércoles 12 de agosto la parrilla de tarde de La 1 sufrirá una auténtica revolución. Con motivo del eclipse de sol, RTVE se volcará con este acontecimiento histórico y levantará la emisión de sus series diarias ('Valle Salvaje' y 'La Promesa') así como 'Malas Lenguas'.

RTVE ha preparado un dispositivo especial para vivir en directo la cobertura más completa e inclusiva de un acontecimiento astronómico excepcional, con una gran repercusión en España a nivel turístico y social. Y es que no se produce un eclipse total de sol en nuestro país desde 1912.

Por ello, para empezar, La 1 ha decidido alargar la emisión de 'Directo al grano' este miércoles desde las 15:50 hasta las 18:30 horas. Con ello, el programa que presentan Marta Flich y Martín Barreiro ocuparán el hueco habitual de 'Valle Salvaje' para pulsar el ambiente previo y los preparativos de este auténtico hito con reporteros desplazados por toda la geografía española y ofrecer contenidos exclusivos y divulgativos.

Justo después, a partir de las 18:30 horas, La 1 emitirá en simulcast con el Canal 24 horas un programa especial de 'Aquí la tierra', que se prolongará hasta las 21:00 horas sustituyendo así la emisión de 'La Promesa' y del bloque de 'Malas Lenguas' en la cadena principal. Jacob Petrus liderará toda la cobertura desde el plató y Marc Santandreu estará desde el Observatorio de Yebes, donde el Ministerio de Ciencia ha organizado uno de los principales actos de observación del eclipse.

El programa contará con conexiones en directo desde numerosos puntos de España, especialmente en las zonas donde el eclipse podrá contemplarse en su totalidad, y mostrará cómo se vive este acontecimiento histórico en calles, plazas, playas, montañas y observatorios. La cobertura incluirá información meteorológica en tiempo real, seguimiento de la movilidad en las carreteras con la DGT, explicaciones divulgativas mediante grafismos y recreaciones en 3D, y recomendaciones para observar el eclipse con seguridad.

Así queda la programación de La 1 este miércoles 12 de agosto: